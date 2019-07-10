Чернобыль вместо парада: как Зеленский перетряхивает Украину

Чернобыльская зона отчуждения должна стать точкой роста для экономики Украины – подписан указ о развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. Завершились работы по возведению нового защитного сооружения над четвертым энергоблоком АЭС, на котором в 1986 году произошла авария.

«Указ станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. В первую очередь мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции»,

– сказал глава государства, отметив, что пытающихся проехать в зону туристов обирают, а металлолом и природные ресурсы оттуда вывозят.

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Резон в этом есть, отмечает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович. Туристы со всего мира будут рады посетить Чернобыль, особенно на фоне успеха одноименного американского сериала, сказал он телеканалу «Звезда». Туристическая отрасль на Украине находится на подъеме. Как говорил ранее первый вице-премьер-министр — министр экономического развития Степан Кубив, поступления в сводный бюджет от субъектов хозяйствования туристической отрасли в 2018 году выросли на 250% — с 1,7 млрд гривен в 2017 году до 4,2 млрд гривен.

Вместе с тем накануне Зеленский решил отменить военный парад в День независимости 24 августа. Пафос — ни к чему, заявил глава государства в своем обращении. А вот деньги лучше поберечь. «Обычно 24 августа, в День независимости Украины, у нас проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям», — заявил он.

300 млн гривен, которые предусмотрены на праздник, Зеленский предложил отдать на премии военнослужащим – в том числе тем, кто находится в Донбассе. Правда, премьер Владимир Гройсман обещал все-таки поискать деньги и представить предложения по проведению парада.

Стремление президента сэкономить и найти точки роста экономики понятно – бюджет-2019 принят с дефицитом в 2,3% ВВП. При этом треть его должна уйти на погашение долгов. Доходы запланированы на уровне чуть более 1,02 трлн гривен, расходы – 1,11 трлн гривен.

При этом, согласно данным минфина, за 5 месяцев этого года налоговые и таможенные поступления были ниже плановых. Среди причин: рост курса гривны, сокращение производства табака, снижение объемов облагаемого НДС импорта ниже прогнозных и проч.

Попытка сэкономить на параде – не первая для Зеленского, занявшего пост в мае этого года. Он, например, говорил о желании сократить штат аппарата президента (но пока не сократил). Правда, одновременно высказался за переезд чиновников из администрации на Банковой улице. Такой шаг может обойтись бюджету в 300 млн гривен, сообщало агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление одного из авторов проекта перевода администрации в Украинский дом Ивана Юнакова.

Статьи, по которым бюджет может сэкономить, — это лишь точечные меры, поэтому Зеленский заявлял о намерении активно развивать экономику, что должно в том числе увеличить поступления. При этом он признавал – добыча газа, на что рассчитывали власти, не растет, добыча угля госпредприятиями падает.

Один из проектов – «масштабная приватизация», но она еще не оформлена. Еще одна мера – сокращение контрабанды, коррупции и «теневой» экономики.

По словам главы государства, эти меры могут приносить по $10 млрд в год.

Для снижения давления на бизнес отменено 160 указов прошлой администрации, в том числе и об обязательной продаже компаниями валютной выручки. Правда, мгновенного и ощутимого эффекта для бюджета эти меры не несут. Например, одна из них – снятие запрета на использование импортных тканей для пошива школьной формы.

«Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики, от запрета взрослому человеку свободно распоряжаться своим имуществом», – отмечал Зеленский.

Одна из последних немногих конкретных мер – введение маркировки древесины. По данным украинских властей, 30% древесины находится в теневом обороте, государство оценивает убытки в 2 млрд гривен.

Правда, реформаторский задор рассчитан на новый состав Рады – выборы в нее пройдут 21 июля. Именно от лояльности депутатов главе государства будет зависеть набор и темп реформ.

Ситуация осложняется тем, что перед Киевом маячит угроза сокращения или прекращения транзита российского газа. Переговоры по этому вопросу могут пройти только осенью. Посол Украины в Германии Александр Мельник оценивал недополученные доходы бюджета в случае остановки транзита газа с 2020 года в $3 млрд в год.

В этих условиях Киев пытается заручиться поддержкой международных организаций. Так, Зеленский заявил о том, что Евросоюз предоставит второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи – это 500 млн евро. Кроме того, глава государства проводил переговоры с ЕБРР относительно участия этого банка развития в украинских проектах. Получить деньги Киев должен и от МВФ — $3,9 млрд по 14-месячной программе stand-by. Первый транш в размере $1,4 млрд Киев может получить уже на следующей неделе.