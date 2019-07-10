С небес на землю: европейцы унизили Boeing

Самолеты Boeing 737 MAX все еще остаются на земле, а у некогда ведущего мирового производителя гражданских авиалайнеров стремительно падают продажи. Самая продаваемая модель всю историю коммерческих пассажирских перевозок обернулась для американской корпорации многомиллиардными убытками.

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Согласно отчетности Boeing, во втором квартале этого года корпорации удалось осуществить поставки 90 самолетов, в то время как за первый квартал она продала 149 коммерческих лайнеров. По подсчетам The Wall Street Journal,

за первое полугодие Boeing сократил поставки на 37% — 239 машин против 378 в прошлом году. Для сравнения — его основной конкурент европейский Airbus за полгода нарастил продажи на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — им продано 389 самолетов против 303.

Триумфально для европейцев прошел в этом году и авиасалон в Ле-Бурже, где на фоне неудач Boeing существенно вырос мировой спрос на лайнеры Airbus. По итогам деловой программы смотра компания получила заказов на $44 млрд, что на $10 млрд больше, чем все, включая предварительные, контракты Boeing, подписанные под Парижем за этот авиасалон, подсчитал Bloomberg. Таким образом, в вечной гонке между авиапроизводителями Старого и Нового Света европейский концерн вырвался вперед.

И эта тенденция может привести к тому, что уже по итогам 2019 года Airbus впервые за восемь лет обойдет Boeing по объему поставок.

Это особенно ощутимо для Boeing, который на прошлом Ле-Бурже в 2017 году смог продать 571 самолет на $75 млрд. Правда, большая часть из них — это 737 MAX 10.

Boeing 737 MAX стал настоящей «золотой жилой» для Boeing. Всего за несколько лет корпорация поставила всему миру несколько сотен таких самолетов. Покупатели оценили высокие летные характеристики лайнера, экономичность в плане расхода топлива и соотношение цена-качество. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний. Однако лайнер оказался ненадежным.

10 марта в Эфиопии упал самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Трагедия унесла жизни 157 человек. 29 октября 2018 года в Яванское море упал Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Погибли 189 человек. Предварительные результаты расследования показали, что причиной обеих аварий мог стать дефект в системе улучшения маневренных характеристик (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Система призвана не давать самолету срываться в сваливание при запредельных углах атаки, что может происходить из-за более мощных и выставленных перед крылом двигателях самолета. Однако о ее наличии и особенностях работы пилоты не были информированы заранее. Да и сама система, как полагают многие эксперты, была недостаточно доработана.

В начале мая источники в отрасли рассказали The Washington Post, что

создавая 737 MAX, совет директоров Boeing думал лишь о том, как быстрее обойти Airbus с разработками его версии нового самолета — A320neo.

У Boeing в то время и так были проблемы с бюджетом и срывом запуска самолетов типа 787 Dreamliner. В компании рассуждали о том, как быстрее и дешевле обновить старую версию самолета Boeing, все спешили выпустить лайнер раньше конкурентов.

«Безопасность была просто данностью», — говорил изданию один из бывших членов совета директоров.

Вскрылись и другие негативные для репутации Boeing сведения. Например, что корпорация тратит миллионы долларов на лоббирование своих интересов во властных структурах США, что в 2018 году Конгресс принял законопроект, который расширил полномочия Boeing в сфере обеспечения безопасности полетов, а возможности Федерального авиационного управления ограничил, обращала внимание The Washington Post. Фактически, корпорация сама контролировала процесс сертификации своих самолетов.

Таким образом,

аварии вскрыли несколько пластов проблем, не говоря уже о том, что авиаперевозчики по всему миру приняли решение приостановить эксплуатацию 737 MAX. Лайнеры все еще стоят на земле, принося вместо прибыли убытки от простоя.

Эксперты Boeing обязались разработать новое программное обеспечение для системы коррекции маневрирования на самолетах модели 737 MAX, учесть и исправить все недочеты, однако доверие к безопасности этих лайнеров, да и самой системе безопасности Boeing подорвано. Ряд авиакомпаний, например, Garuda Indonesia и Lion Air, приняли решение отказаться от контрактов с Boeing. Некоторые изменили выбор в пользу Airbus.

Учитывая, что поколение MAX создавалось, чтобы заменить предыдущие NG (Next Generation), снижение продаж 737 не вызывает удивления, отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Однако реальные масштабы репутационного ущерба Boeing после неудачи с МАХ сложно оценить и спрогнозировать: рынок ждет окончательных выводов о катастрофах и решений корпорации об изменении систем самолета, которые могли привести к гибели бортов.

Когда самолетам 737 MAX снова разрешат летать, не ясно, но есть риск, что этого не случится до конца года, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Безусловно, это отражается на объеме продаж, так как главная ставка делалась именно на лайнеры этой модели, а их судьба остается неясной.

По планам компании, в 2019 должны было быть поставлено 900 самолетов, за первые полгода их пока лишь 239, констатирует эксперт.

Если в цифрах, то по самым грубым подсчетам, это может стоить Boeing порядка $15 млрд выручки, более $3 млрд прибыли, что говорит о том, что инвесторы могут недополучить больше 30% прибыли по сравнению с 2018 годом, подчеркивает Сабитов.

Тем не менее полного коллапса эксперты не ожидают. Эксплуатантам не так просто сменить флот и перейти с Boeing на Airbus или обратно, подготовка пилотов — процесс долгий и дорогостоящий, переучить действующего пилота Boeing 737 на управление следующим поколением самолета Boeing быстрее и дешевле, чем переподготовить того же пилота для управления самолетом европейского производителя, уточняет Шалихманова. Поэтому тотальный отказ эксплуатантов от Boeing практически невероятен, полагает эксперт.