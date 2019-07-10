Полное прощение? Когда вернут рейсы в Грузию

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в ведомстве.

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«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении»,— сказал собеседник издания.

После всего этого, по его словам, можно начинать думать и о возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан.

О планах отменить визы спикер Госдумы Владимир Володин говорил в июне — после скандала, который разразился из-за проведения в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и последовавших за этим антироссийских митингов. Поводом для всплеска антироссийских настроений стало то, что председательствовавший на МАП депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера в грузинском парламенте.

Буквально сразу после митингов в Грузии Минтранс России заявил о «необходимости обеспечения достаточной безопасности», а также погашения задолженности грузинских авиакомпаний. В результате грузинские авиакомпании теперь не летают в Россию, а российские — в Грузию.

Авиасообщение между Россией и Грузией официально было закрыто с 8 июля.

Все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину, заявляли на днях в пресс-службе Ростуризма.

При этом все авиакомпании, по данным туроператоров, осуществили полный возврат по билетам.

Исключение составила авиакомпания Georgian Airways, которая не принимает билеты к возврату. Авиаперевозчик требует заявления на возврат со сроком рассмотрения до 90 рабочих дней, рассказали в Ростуризме.

По оценке Минтранса, убытки российских авиакомпаний от прекращения полетов в Грузию составили примерно 3 миллиарда рублей. Также в ведомстве обещали рассмотреть вопрос с компенсаций перевозчикам.

При этом Москва не собиралась останавливаться на уже введенных санкциях. После того, как ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» разразился нецензурной бранью в адрес российского лидера и россиян в целом, назвав их рабами, депутаты заговорили о новых мерах по отношению к Тбилиси.

Так, накануне, 9 июля, в Госдуме на Охотном ряду депутаты буквально соревновались в предложениях, каким образом наказать Грузию за новый всплеск антироссийских настроений.

«Думать надо, прежде чем совершать такие действия по отношению к Российской Федерации, тем более мы прекрасно с вами понимаем, что это провокация, затеянная за океаном», — говорил Вячеслав Володин 9 июля.

В итоге Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила «антироссийские провокации» в Грузии и предложила ответить на них экономическими ограничениями. О конкретных мерах, которые хотела бы ввести Госдума, речь не шла.

Однако ряд депутатов говорили о запрете на ввоз в Россию грузинского вина и минералки. Также был предложен запрет на проведение денежных переводов из России в Грузию.

Высказывались и другие предположения — например, запретить поставки электроэнергии в Грузию.

Но накал страстей остановил президент России Владимир Путин. Он заявил, что не хотел бы вводить санкции против Грузии.

Он заявил, что антироссийские настроения «раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу».

Простил он и скандального ведущего Георгия Габунию.

«Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше», — отметил Путин.

Выходку скандального журналиста осудили и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая попросила Россию не реагировать на провокации, и МИД страны, который обвинил Габунию в осложнении и без того накаленных отношений двух стран, и премьер Грузии Мамук Бахтадзе.

«Призываю Россию не поддаваться эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям. Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе», — цитировало агентство РИА «Новости» Зурабишвили.