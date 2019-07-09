Доверчивые и безграмотные: как мошенники дурят нас

Основные источники утраты средств с банковских счетов наших граждан — это низкая осведомленность и неосторожность пользователей, потеря мобильного телефона с привязанным к нему онлайн-банком, а также кража такого телефона.

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Самый большой риск стать жертвой мошенников и лишиться своих денег на счете в банке при использовании мобильных устройств кроется в низкой киберграмотности нашего населения и неосторожности при обращении со своими персональными данными. Об этом заявили представители Банка России на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, пишет газета «Известия».

Преступники с успехом используют не только пробелы в защищенности мобильных устройств, с помощью которых наши граждане распоряжаются своими средствами в банках, но также и широко применяют способы психологического воздействия на людей. Причем в России методы социальной инженерии получили куда большее распространение, чем в других странах, и эта проблема нарастает с взрывной скоростью.

По данным компаний, специализирующихся на цифровой безопасности, до 80% таких преступлений по хищению средств совершается именно с помощью социальной инженерии. То есть

люди сами дают в руки мошенникам данные своих карт, пароли к системе удаленного доступа, раскрывают проверочные слова и вообще выдают всю сугубо конфиденциальную информацию, о которой всех держателей карт в банке предупреждают – об этом не должен знать никто.

Схема, по которой мошенники похищают средства, всегда примерно одинакова: злоумышленники звонят жертвам, представляются сотрудниками банка и предлагают клиентам дополнительные услуги, или говорят, что их данные в системе необходимо обновить, или сообщают, что они — сотрудники службы безопасности, которые видят подозрительную активность со счетом клиента, говорит СЕО консалтинговой группы Bulad&Co Булад Субанов.

Постепенно, минут за пять беседы, злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа. Особенно мошенники «нажимают» на тот факт, что все сведения надо сказать быстро, так как иначе перевод, который якобы от лица клиента совершил некто, получивший доступ к счету, служба безопасности может держать «на блоке» очень недолго, всего минут пять. В этой ситуации любой, даже очень осведомленный человек сначала теряется и не всегда вспомнит, что данные своей карты сообщать никому нельзя, тем более, если не ты сам звонишь в банк, а тебе якобы звонят из банка. Пользуясь тем, что клиент находится в замешательстве, злоумышленники выводят все средства со счетов.

По данным издания,

за июнь 2019 года столичные правоохранительные органы зарегистрировали 17 обращений от потерпевших клиентов банка. Предварительная оценка причиненного ущерба составила около 6 млн рублей.

И это — только по официально зарегистрированным делам. Большинство людей, понимая, что их обманули, не только не обращаются в полицию, но даже и не всегда пишут претензию в банк, понимая, что тот скажет им, что они сами виноваты, так как нарушили все инструкции по безопасности. Да и в действенность полиции и возврат средств мало кто верит.

В большинстве случаев злоумышленники действуют не «наобум», а используют информацию, собранную из открытых источников, а также благодаря утечкам баз данных из госструктур и коммерческих организаций. По данным презентации, представленной Центробанком на конгрессе в Санкт-Петербурге, главным источником утечки данных в нашей стране являются банки и другие финансовые организации (25%).

К сожалению, люди, ставшие жертвой мошенников, в момент контакта с ними редко осознают, что происходит. Связано это с тем, что профессиональные мошенники оттачивают свои технологии, опробовав их на большом количестве людей, считает эксперт по финансовой грамотности федерального проекта «Финшок» Лолла Кириллова.

Поэтому единственным способом обезопасить себя является привычка подвергать все сомнению,

говорит эксперт.

«Вы не должны расслабляться ни на секунду, коль речь идет о данных вашей карты или различных кодов, которые вам были выданы или придуманы лично. Попросите паузу. Попытайтесь сами перезвонить в свое отделение, в колл-центр банка, напишите электронное сообщение, выясните, кто и на основании чего уполномочил сотрудника банка вам позвонить и с чем связана срочность такого звонка», — добавляет эксперт.

Кириллова призывает помнить, что для оспаривания операций, если они все-таки были совершены, у держателя карты есть 24 часа. Не надо откладывать ничего на потом, необходимо быстро обратиться с соответствующим заявлением в банк.