Трамп угробил США: дефолт придет раньше срока

В США пересмотрели макроэкономический прогноз и предрекли, что с дефолтом страна может столкнуться не в октябре-ноябре, как допускали ранее, а уже в первых неделях сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на Центр двухпартийной политики.

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С начала осени может быть достигнут лимит задолженности федерального правительства перед кредиторами, отмечают эксперты.

Риск дефолта увеличивают крупные платежи, приходящиеся на начало сентября. Особенно в преддверии ежеквартального вливания налоговых поступлений, которое произойдет в середине сентября, говорят аналитики независимого политического центра.

Риск дефолта эксперты называют повышенным и требуют действий от конгресса США, в частности, повышения лимита заимствований.

Несмотря на это, американский конгресс «действует так, как будто у него есть месяцы», отмечает агентство.

Эксперты предупредили, что причиной американского дефолта могут послужить и низкие налоговые отчисления.

Отмечается, что по прогнозу ожидался 6%-й рост в сравнении с прошлым годом, однако поступления от налогов в 2019 году увеличились менее чем на 3%.

Американские власти задействовали со 2 марта чрезвычайные меры для выполнения долговых обязательств, когда достигли лимита госдолга в $22 трлн. Но поднять потолок госдолга две партии США пока не могут.

В последний раз идея увеличения потолка госдолга поднималась на встрече в июне. Заседание республиканцев и демократов в конгрессе не увенчалось успехом и закончилось колкостями политиков.

На встрече присутствовала лидер демократического большинства в палате представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин. Тогда республиканцы обвинили демократов в том, что те требуют слишком больших расходов на внутренние программы.

Мнучин предложил поднять лимит на год, однако конгрессмены отклонили его предложение. Новая встреча так и не была запланирована. Демократ Пелоси считает, что вопрос госдолга должен рассматриваться исключительно наравне с вопросом госрасходов, а это не устраивает республиканцев.

Сами чиновники отводили себе еще более короткий дедлайн по госдолгу. Например, Мнучин намекал, что необходимо действовать решительнее. Еще в мае он прогнозировал, что дедлайн по дефолту может наступить «уже в конце лета».

Опасность того, что американские чиновники так и не договорятся между собой, летом еще выше, поскольку в скором времени наступит сезон отпусков госслужащих. Так, 26 июля члены Палаты представителей покинут Вашингтон на шесть недель.

Эксперты двухпартийного политического центра призывают конгресс не уходить в отпуск без повышения потолка госдолга.

«Это создает безрассудный риск в отношении полного доверия и кредита США», — cказал директор Центра двухпартийной политики Шай Акабас.

Американский госдолг уже ставил исторические рекорды, однако президент США Дональд Трамп, захотевший сделать Америку снова великой, вряд ли этим гордится.

Например, в феврале потолок долга страны впервые вышел за рамки $22 трлн и составил $22,012 трлн. При Трампе он вырос на $2 трлн. По прогнозу бюджетного управления конгресса, к концу своего первого президентского срока в 2020 году Трамп увеличит эту цифру и накопит новый долг до уровня $3,73 трлн.

В 2018 году госдолг был выше $21 трлн и составил 78% ВВП.

К 2049 году долгу США предрекли новый рекорд — он может достигнуть 144% ВВП страны. Такие данные приводились в докладе бюджетного управления конгресса США.

«Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше. Перспектива высокого дефицита (бюджета) и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности», — отмечается в докладе.

Международный валютный фонд давал еще более беспощадный прогноз. По его оценке, госдолг США вырастет до 117% ВВП уже в 2023 году.

Основной держатель долга США — Китай (более $1,12 трлн по состоянию на начало года). Далее идет Япония с суммой более $1 трлн. На третьем месте Бразилия — $305,1 млрд. Четвертую строчку занимает Великобритания ($271,6 млрд), пятую — Ирландия ($270,1 млрд). В топ-10 держателей госдолга также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг, Бельгия.