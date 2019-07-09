Скандальный ноль: что случилось с инфляцией

Инфляция в России в июне 2019 года составила 0,04%, то есть фактически 0%, согласно правилам округления. Все предыдущие месяцы показатель рос, и довольно активно — по 0,3% в весенние месяцы, 0,4% — в феврале и 1% — в январе.

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Июньский показатель отразился и на среднегодовых темпах — так, в годовом выражении инфляция замедлилась в июне до 4,7% после 5,1% в мае, что в целом приблизило нас к официальному прогнозу Минэкономразвития: по итогам 2019 года ведомство ожидает инфляцию на уровне 4,3%.

Замедление темпов роста цен произошло при сезонном удешевлении плодоовощной продукции, чему способствовали высокие темпы посевной кампании и, как следствие, более раннее начало сбора урожая в текущем году на фоне благоприятных агрометеорологических условий,

отмечается в традиционном докладе Минэкономразвития «Картина инфляции».

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в июне также продолжили замедляться, опустившись до отметки 3,5% — это минимум с мая прошлого года, если исключить эффект от повышения НДС в начале года, то годовой рост цен здесь оценивается на уровне около 2,5% год к году.

Однако радоваться рано.

Резкое замедление инфляции в июне «свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике, что демонстрирует и монетарная инфляция», признает само министерство.

При этом ожидается, что по итогам июля инфляция также замедлится до 4,5-4,6%, даже с учетом индексации регулируемых тарифов.

Впрочем,

сами россияне статистическим выкладкам Росстата не слишком доверяют.

Так, в июньском обзоре Центробанка «Инфляционные ожидание и потребительские настроения» отмечается, что ожидаемая россиянами инфляция в апреле составила 9,4%, в мае — 9,3%, в июне — опять 9,4%. Сезонный фактор с традиционным летним снижением цен россияне, видимо, не почувствовали, хотя многие признались, что реже стали воспринимать как значительный рост цен на такие часто покупаемые товары, как мясо, сыр и колбасы, молочная продукция, хлеб и яйца.

По версии Центробанка, одной из причин такого положения вещей стал рост цен на бензин. Респондентов тревожит возможное подорожание топлива, отмечает ЦБ. Хотя буквально накануне, 8 июля, вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что ситуация полностью под контролем, и хотя официально сделка между правительством и нефтяниками по сдерживанию розничных цен на моторное топливо больше не действует, в первую неделю июля резких ценовых вспышек не зафиксировано.

Тем не менее разгона инфляции ждут и предприятия.

«Наиболее заметный рост ожиданий наблюдался у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых (конъюнктура мировых рынков) и строительством (новый механизм проектного финансирования)», — пишет ЦБ.

Одна из причин высоких инфляционных ожиданий — это низкие доходы населения, которые полностью нивелируют небольшое падение цен, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets

Ждать резкого роста цен — почти традиция для россиян. «Из-за высокой инфляции в 2000-е годы и ранее в 90-е годы население привыкло к высокому росту потребительских цен.

Это отражается и на ожиданиях, и на оценке текущей инфляции», — уточняет Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Несмотря на то, что инфляция в последние годы находилась на сравнительно низком уровне, поход в продуктовый магазин для большей части населения всегда ставит под сомнение эти цифры.

Правда, для российского рынка новость о нулевой инфляции стала хорошей. «Она является подтверждением того, что текущая динамика рыночных ставок финансовых инструментов является оправданной. Для реальной экономики статистика снижающейся инфляции свидетельствует о возможном продолжение тренда сокращения кредитных и депозитных ставок крупнейших заемщиков в ближайшие месяцы», — говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Однако, признает эксперт,

небольшое снижение инфляции не избавляет экономику от проблем, связанных с низкой монетизацией и ужесточением налоговой политики.

Сама публикация данных Росстата в этот раз также сопровождалась скандалом: на сайте ЦБ сведения появились раньше официальной рассылки службы, что вызвало негодование со стороны Минэкономразвития. Министр Максим Орешкин даже призвал провести служебное расследование.

Развеял тучи сам ЦБ: регулятор заявил, что нет повода для разбирательств, а материалы еще в 8:00 мск опубликованы на одной из дальних страниц самого сайта Росстата. Служба «косяк» признала и поспешила уточнить, что ошибка связана с одним из ее подразделений. Учитывая, что число претензий к Росстату и его курирующему министерству экономики в последнее время только растет, это тот случай, когда осадок все равно остался.