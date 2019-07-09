Пластырем по раку: почему мы лечимся дешевками

Продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, который приводит газета «Известия».

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При этом падение рынка связано с желанием наших сограждан сэкономить. Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк. Потребители в том числе сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты.

По данным Минпромторга, объем российского рынка лекарств превысил 1 трлн рублей, а доля отечественных препаратов составляет треть. В 2009 году объем рынка лекарственных препаратов в стране составлял 300 млрд рублей, и отечественные препараты занимали около 20%.

Эта статистика выглядит впечатляющей, только если забыть о существовании остального мира и российских реалий.

Сегодня российский фармрынок занимает чуть больше 2% (мир в 2018 году — $1,3 трлн, РФ — $20 млрд) от общемирового, а в разных частях страны регулярно вспыхивают скандалы из-за лекарств, которые в России трудно или вообще невозможно достать — будь то импортные вакцины для прививок, за которыми родители выстраиваются в очереди, или сильнодействующие препараты от тяжелых болезней.

Например, прошлым летом мать ребенка-инвалида Екатерину Коннову едва не отправили под арест за попытку перепродать клизмы с диазепамом, которые она приобрела через знакомых для своего сына.

И речь идет не только о дорогих препаратах от редких или тяжелых заболеваний — льготники по всей стране тысячами жалуются в Росздравнадзор и пытаются хотя бы через прокуратуру получить лекарства. И часто просто машут на государство рукой и покупают препараты сами, чтобы не вымаливать их месяцами у чиновников. Те, у кого денег нет, обращаются в благотворительные фонды, но и там помочь могут не всем. В конце концов, государство ежегодно выделяет свыше 200 млрд рублей на обеспечение россиян лекарствами, так почему же люди должны тратить свои деньги, нервы и остатки здоровья, чтобы хоть что-то получить в аптеке?

Ситуацию иллюстрируют данные Росздравнадзора: за 4 месяца текущего года в ведомство обратились 3500 россиян. Больше половины жалоб связаны с отсутствием в аптеках выписанных лекарств. Замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко отметил, что на 2019 год уже 79% льготников вышли из программы поддержки в части лекарственного обеспечения. Есть субъекты, в которых количество льготников, отказавшихся от данного вида помощи, превышает 90%. То есть неэффективность существующей схемы распределения лекарств сомнения не вызывает.

Утопический социализм

Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко полагает, что у этой проблемы есть два основных аспекта. «Во-первых, существуют сложности с так называемыми торгами. Деньги есть, препараты есть, а торги не проведены. Принцип «только цена является критерием состоятельности поставщика» — это утопический социализм. Уже прошла половина года, а некоторые регионы еще так и не «отторговались», — говорит он. По словам Онищенко, зачастую фармацевтические компании заявляют на торгах нереальную цену, которая заказчика не устраивает. Тогда он обращается в суд, а пока тянется судебное разбирательство, льготники выстраиваются в очередь у пустых прилавков аптек.

«Вторая сторона — там, где есть ответственность регионов, не у всех есть деньги и квалифицированные кадры для их распределения», — отмечает парламентарий. При этом он не считает, что федеральный центр должен до каждой таблетки вникать в нужды каждого региона: проще и эффективнее продолжать это делать на местах, усовершенствовав законодательство о госзакупках. Но госзакупки — это и постоянный денежный поток для производителей.

«Около 67% продаж фармацевтического рынка приходится на розничный сегмент, а около 33% — на лекарственные средства, реализуемые через государственный канал (включая госпитальный фонд и препараты, предоставляемые по льготе). Также хотелось бы отметить, что большая часть препаратов, которые производится на территории РФ — лекарственные средства из списка ЖНВЛП и для государственных закупок», — говорит руководитель информационно-аналитической группы Teva Альберт Гадыршин.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) обновляется каждый год. Цены регулируются государством, поэтому остаются на сравнительно низком уровне.

Часть компаний предпочитает не тратить время и деньги на разработку новых сложных препаратов, а продолжает поставлять в аптеки и больницы по госконтрактам дешевые советские лекарства, спрос на которые не падает десятилетиями.

«Сегодня в России можно произвести практически любой препарат — уровень научных разработок и технологическая база позволяют это сделать. Препятствий нет, если есть рынок, экономическая целесообразность, понятные регуляторные правила», — рассуждает глава компании «Герофарм» Петр Родионов. По его мнению, часто выходу препаратов российского производства в некоторых сегментах препятствует патентная защита.

Разработка нового лекарственного средства — это крайне трудоемкий и затратный процесс. «На создание одного инновационного препарата у компании как правило уходит от $200 млн до $2 млрд. Одновременно в работе находятся сразу несколько продуктов, но только единицы становятся блокбастерами», — подчеркивает глава «Р-Фарм» Алексей Репик. И это инвестиции, которые нужно возвращать.

По словам Родионова, в госзакупках доля российских производителей ежегодно увеличивается — отечественные компании начали инвестировать в высокотехнологичные препараты, входящие в сегмент госгарантий. «Сегодня большую часть импорта составляют препараты, которые реализуются в коммерческом сегменте, где больше потребительских предпочтений», — говорит бизнесмен.

Не пластырем единым

Согласно исследованию DSM Group, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в мае 2019 года составил 76,9 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 8,2%.

В натуральном объеме (то есть по количеству проданных пачек) лидерство удерживают препараты отечественного производства – 60,1%, но вот в стоимостном выражении на российские лекарства приходится лишь 28,3% рынка.

То есть в России производят довольно много препаратов, и у населения они популярны, но речь идет преимущественно о низком ценовом сегменте.

Не стоит забывать и о врачах, выписывающих рецепты – проверки Росздравнадзора в 2018 году показали, что медики стали вдвое чаще принимать подарки от производителей лекарств и соглашаться рекомендовать пациентам препараты конкретных фирм.

Согласно тому же исследованию DSM Group, средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке в мае по сравнению с апрелем уменьшилась на 1,5% и составила 192,2 рубля. Для сравнения, в 2013 году, до падения курса рубля, средняя стоимость упаковки отечественного препарата составляла 45 рублей, что более чем в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (около 183 рублей). А уже в 2014 году российские препараты стоили в среднем 53 рубля, зарубежные – 206 рублей за упаковку.

Дорогой импорт

В коммерческой фармацевтике продолжают властвовать зарубежные компании — по стоимостному объему продаж в топ-3 не входит ни один российский производитель, да и в топ-20 их не много, подсчитали в DSM Group. Самым продаваемым препаратом в России по итогам 2018 года стал британский «Нурофен» с объемом продаж в 7,5 млрд рублей.

По количеству проданных упаковок лидируют бактерицидный пластырь и цитрамон, и именно такие копеечные средства гарантируют отечественной фарме неплохие статистические результаты, правда, только если подсчитывать количество пачек и не вдаваться в подробности.

Впрочем, фарма не бедствует.

«Поверьте мне, этот рынок не скоро пойдет на паперть с протянутой рукой – это произойдет не при нашей жизни. Слухи о смерти фармацевтической промышленности сильно преувеличены», — говорит Геннадий Онищенко.

А вдруг война

Еще в прошлом году Минпромторг представил «Проект стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 года» («Фарма-2030»). На обсуждение этого документа ушел год, и вот теперь он ожидает утверждения.

Стратегия предполагает производство всех необходимых лекарств и медицинских изделий в России, а также формирование их запасов на случай военного конфликта или техногенной катастрофы. Согласно документу, в первую очередь в такой список попадут жизненно необходимые и важнейшие препараты, а также препараты и технологии, применяемые в случае военных действий.

Пока ни Россия, ни другие страны не вводили в отношении друг друга санкций, затрагивающих систему здравоохранения, хотя такие идеи у законодателей возникали. Так, весной 2018 года депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий возможность введения запрета на ввоз лекарств из США. Это предложение резко раскритиковали, после чего оно было исключено из документа.

Алексей Репик полагает, что в вопросе импортозамещения и борьбы со всем иностранным важнее всего руководствоваться здравым смыслом.

«Говоря о зависимости, важно не забывать об эффективности. Если речь идет о возможности заменить все импортные лекарственные препараты отечественными, то с учетом текущих компетенций российской промышленности это вполне посильная задача. Но суть экономической эволюции — это специализация. На вопрос «можно ли все производить самостоятельно?» ответ «да». Но какой ценой? Какое качество продукции мы получим на выходе?» — говорит эксперт.