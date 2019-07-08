Пробили дно: за кого играет «Рустави 2»

Скандальный выпуск одного из рейтинговых телеканалов Грузии вышел в эфир на фоне самого серьезного обострения отношений с Россией за последние десять лет. В Тбилиси около 3 недель длятся антироссийские протесты – они начались 20 июня после визита российского депутата Сергея Гаврилова. В ответ на это Москва прекратила авиаперелеты в Грузию.

Реклама

В руководстве «Рустави 2» выходку журналиста осудили, но извиняться за нее не стали. В правилах работы телекомпании закреплен принцип, запрещающий нарушение прав человека. Более того, Габуния нарушил внутренний кодекс от 12 марта 2009 года о норме поведения для вещателей. Генеральный директор компании Ника Гварамия осудил форму выражения мысли автора, но в целом поддержал его.

Оправдываться пришлось и президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее назвала Россию «врагом и оккупантом», и премьеру Мамуке Бахтадзе. Вердикт последнего – «омерзительно».

«Рустави 2» — грузинская телекомпания, которая является одной из самых крупных в стране и которая позиционирует себя как оппозиционная. Охват вещания – 85% населения. Трансляция идет также за пределами Грузии – в Европе и на Ближнем Востоке. Концепция телеканала «Рустави 2» предполагает не только новостное вещание, но и другой контент — от развлекательных до научно-исследовательских программ. Финансовые показатели на сайте «Рустави 2» не раскрываются.

По данным предпринимательского реестра Грузии, основными бенефициарами телеканала с контролем 91% являются предприниматели Георгий и Леван Караманишвили. И уже несколько лет они отбиваются от судов, связанных с оспариванием владения телеканалом. Примечательно, что братьев (как их называет грузинская пресса) на публике никто не видел. В 2015 году они дали единственное интервью «Рустави 2» на Украине. И заявили, что власти пытаются сделать канал «средством подхалимажа».

Георгий Караманишвили учился в Киеве в одном институте с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили – однажды тот упомянул Георгия как «друга». «Рустави 2» в том числе активно освещал «революцию роз» в 2003 году, на волне которой к власти пришел Саакашвили. После этих событий телеканал стали называть телевидением победившего народа, а нынешний гендиректор Ника Гварамия работал в администрации президента. Сам телеканал некоторые эксперты называют оказывающим поддержку Единому национальному движению, основанному Саакашвили в 2004 году.

При этом бизнес братья Караманишвили ведут на Украине – на них зарегистрирована компания «Укр-кор трейд», основным видом деятельности которой является продажа косметических товаров. При этом, как указано в карточке компании, адрес регистрации Георгия и Левана Караманишвили совпадает – это квартира в Киеве.

Сам же Саакашвили прокомментировал выходку журналиста Габунии на своей странице в Facebook, отметив, что не поддерживает подобное поведение. Но позже сообщение было удалено и опубликовано новое, уже с другим посылом. Саакашвили пишет, что правду, которая на их стороне, нужно подавать в цивилизованной форме. Бизнесмен Кибар Халваши, как сообщала civil.ge, назвал именно Саакашвили человеком, который контролирует «Рустави 2». Халваши уже много лет оспаривает сделки по продаже своей доли в «Рустави 2» — он заявил, что его вынудили это сделать под давлением.

Судебное разбирательство дошло до Верховного суда, в марте 2017 года Верховный суд Грузии подтвердил решения судов нижестоящих инстанций и постановил передать «Рустави 2» Халваши, но это решение пока не может быть выполнено. Юристы телекомпании отправили жалобу в Европейский суд по правам человека, который приостановил вынесение решение по этому делу. На каждом этапе этого процесса руководство телеканала заявляло, что суд – попытка властей его закрыть. Заявление по поводу решения Верховного суда делало также посольство США.

Но это дело не единственное вокруг «Рустави 2». В мае в суд на телеканал подала Нино Нижарадзе – она унаследовала долю в 9% — с требованием выплаты компенсации в 28 млн лари ($10,3 млн). Как сообщал портал Agenda.ge, среди прочего она обвиняет топ-менеджмент в управленческих ошибках, повлекших убытки, а также в невыдвижении ей оферты по выкупу акций (по словам защиты Нижарадзе, мажоритарные акционеры должны были выкупить миноритарный пакет в случае, если они не согласны с его продажей покупателю, найденному Нижарадзе). Как заявлял гендиректор телеканала Ника Гварамия, компания не доверяет грузинским судам, а суд инспирирован врагами. Оправдываться пришлось аж министру юстиции Тее Цулукани – она заявила, что в правительстве нет никакого желания закрывать канал.