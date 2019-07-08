Пальба по бутылкам: что Россия запретит Грузии

Госдума намерена рекомендовать правительству рассмотреть и представить президенту РФ предложения о специальных экономических мерах в отношении Грузии, говорится в проекте заявления палаты в электронной базе данных Госдумы.

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«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом <...> «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации», — подчеркивается в документе.

Ранее сами депутаты пояснили, что речь идет о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию. Документ будет рассмотрен Госдумой на пленарном заседании 9 июля.

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов ранее подтвердил журналистам, что правительство рассмотрит соответствующие запреты.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий,

предлагаемые в Госдуме меры «могли бы стать хорошим уроком вежливости для грузинских властей». «Это вполне адекватно»,

— подчеркнул он.

Сами напросились

О необходимости поднять в парламенте вопрос новых ограничений в адрес Грузии ранее говорил вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.

«Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», – написал он на своей странице в фейсбуке.

Совет Госдумы единогласно одобрил ограничительные меры и выразил намерение рекомендовать их кабмину.

Напомним, что вопрос об ограничении сотрудничества с Грузией стал актуален этим летом: 20 июня в Тбилиси начались массовые антироссийские выступления. Формальный поводом для недовольства стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера законодательного органа Грузии во время открытия сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), главой которой он, собственно, и является. Оппозиционеры потребовали немедленного выдворения российских делегатов не только из здания парламента, но и из страны.

Однако на отъезде российского парламентария все не закончилось. Антироссийские выступления и акции протеста оппозиции продолжились и на следующий день. На фоне происходящего 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об ограничении полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля, рекомендовав также туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию для граждан РФ. Позже Минтранс объявил о временном запрете на полеты в РФ для грузинских авиаперевозчиков. Формально это обосновали накопившимися долгами за аэронавигационное обслуживание и недостаточное обеспечение безопасности полетов.

Вскоре Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами. И ситуация стала все больше напоминать 2006 год, когда на фоне обострения двусторонних отношений Роспотребнадзор, тогда еще под руководством Геннадия Онищенко, ввел сначала запрет на ввоз грузинских вин из-за претензий к их качеству, а затем и на минеральную воду «Боржоми» и «Набеглави».

Сейчас и без того непростую ситуацию усугубил выпад ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина. Телеведущий допустил нецензурные и оскорбительные высказывания, что в Кремле назвали позором для грузин и осудили на всех уровнях российской власти.

«Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На этом фоне российские парламентарии и активизировали санкционную деятельность, а значит, к страдающим грузинским отельерам и рестораторам вскоре могут присоединиться и местные виноделы.

Без вины виноваты

От подобных межгосударственных конфликтов несут убытки в первую очередь простые граждане и бизнес, далекий от политики, констатируют эксперты.

Так, глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, отмечал, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария. Значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей. «90% этих квартир снимали российские туристы», — добавил он.

Всего же, по словам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, после российского запрета на авиасообщение Грузия потеряет до конца 2019 года миллион туристов из России и прибыль в размере 2 миллиардов лари, что эквивалентно $710 млн. Учитывая, что ВВП Грузии составляет $15,2 млрд, то это около 5% ВВП страны.

Кроме отельеров, это еще и рестораторы, фермеры, продавцы вина и местных продуктов. С учетом того, что в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников, для всех суммы потерь будут ощутимыми.

Что касается вина, то здесь все не менее печально:

российский рынок был и остается номер один для грузинских виноделов. По данным Национального агентства вина Грузии, с января по июнь 2019 года страна экспортировала в Россию 25 млн бутылок вина. Для сравнения, в ту же Украину, что занимает второе место среди покупателей грузинского вина, за это же время поставлено 3,7 млн бутылок вина.

«Если российские власти введут запрет, то 2/3 грузинского рынка виноделия просто рухнет», — полагает глава Центра исследования федерального рынка алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз.

Относительно запрета денежных переводов, то он опять же ударит по простым гражданам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что в 2018 году, денежные переводы между странами достигли $641 млн, что составляет 10% от внутреннего валового продукта (ВВП) Грузии. И

Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию.

«Думать надо, прежде чем совершать такие действия по отношению к Российской Федерации, тем более мы прекрасно с вами понимаем, что это провокация, затеянная за океаном», — отметил Володин.

Переводы из России в Грузию устойчиво растут последние три года, отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер». По данным Банка России, в 2016 году они составили $421 млн, в 2017 году — $569 млн, а в 2018 год достигли $631 млн.

Преимущественно это грузины, которые работают здесь в России и отправляют деньги своим близким и семьям в Грузию, отмечает эксперт.

«Безусловно это может негативно сказаться на ситуации с мигрантами, однако они могут найти альтернативы: в случае запрета вероятнее всего переводы будут осуществляться через Турцию, Белоруссию и Армению, при этом нельзя исключать роста «теневых» переводов», — полагает Абрамов.

Правда, в этом случае потери ощутят компании, которые осуществляют переводы.

Впрочем, потери, как уже стало понятно, в этой битве никого не останавливают. Так, только потери российских авиакомпаний от закрытия авиасообщения с Грузией минтранс РФ оценил в 3 млрд рублей. Остальные еще предстоит пересчитать.