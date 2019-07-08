Без алкогольных энергетиков: почему Минфин против

Вопрос о возврате в России в торговую сеть слабоалкогольных энергетиков планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Более того — уже готов проект решения, обязывающий Россию отказаться от ограничений, хотя дата заседания комиссии пока не назначена. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект решения ЕЭК.

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Другие страны ЕАЭС полагают, что Россия своим запретом на производство и продажу таких напитков создала для других стран Евразийского союза дополнительный барьер для торговли. А создавать барьеры в одностороннем порядке Россия не имела права.

Производство и продажа алкоэнергетиков запрещены в России с 1 января 2018 года. Исключение — напитки, которые производятся на продажу вне территории России.

Необходимость введения запрета в тот момент власти поясняли тем, что сочетание алкоголя и стимулирующих энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на организм человека. Более того, даже безалкогольные газированные напитки, содержащие стимулирующие добавки, в России запрещено продавать лицам, не достигшим возраста 18 лет, наравне с сигаретами и другими изделиями из табака.

Однако запрет на производство и реализацию таких напитков внутри России вызвал вопросы у других стран — членов Евразийского экономического союза. В проекте решения заседания ЕЭК говорится, что коллегия уведомляет Россию о необходимости выполнения п. 2 ст. 53 договора о ЕАЭС от 2014 года. Из него следует, что продукция, которая соответствует техническим регламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории всех стран ЕАЭС.

Алкоэнергетики подпадают под действие технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции». Поэтому к ним не должно применяться национальное законодательство.

Так указано в документах ЕЭК.

В Минфине РФ с этим утверждением не согласились. В том случае, если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан РФ, то государство обязано устанавливать более строгие правила, считаются в ведомстве.

В министерстве также добавили, что весной 2019 года вопрос о торговле этими напитками рассматривался с участием всех государств — членов союза. В документах ЕЭК упоминается совещание, прошедшее в апреле 2019 года, на котором российская сторона заявила свою позицию. Но представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии, заслушав аргументы, подтвердили, что запрет на торговлю алкоэнергетиками в России — это барьер на внутреннем рынке ЕАЭС. Аналогичную позицию в письме в ЕЭК представила и Армения, сказано в документах.

Минфин РФ в феврале направил в ЕЭК письмо, в котором утверждал, что «ограничение не может рассматриваться как препятствие в торговле». В министерстве напомнили, что изготавливать алкоэнергетики на экспорт не запрещено.

А внутренние ограничения касаются не только импортируемой продукции, но и производства в стране.

Исполнительный директор совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков уверен, что Россия ввела ограничения оборота алкоэнергетиков абсолютно правомерно, пишут «Известия».

Он напомнил, что сделать это позволяет ст. 29 договора о ЕАЭС. Из нее следует, что государства союза во взаимной торговле вправе применять ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека. При условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли.

В Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке заявили, что более серьезный вред алкоэнергетиков по сравнению со спиртными напитками не доказан крупными исследованиями.

Более того — в европейских странах вообще нет запрета на их оборот.

Однако подобные ограничения действуют в США, под запрет попадают алкогольные напитки с добавлением кофеина. FDA — управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — признало кофеин в сочетании с этиловым спиртом «небезопасной пищевой добавкой». В Штатах было зафиксировано множество случаев алкогольных отравлений, в основном среди студентов в кампусах университетов.