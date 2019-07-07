С яиц на селедку: чем особенно дорога Россия

Росстат провел анализ роста цен на основные категории товаров за 2018 год. Проанализирована была годовая динамика потребительских цен на тысячу товаров и услуг.

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Так, согласно выводам экспертов, общий уровень инфляции в стране в прошлом году составил 4,3%, что вблизи цели, установленной ранее Банком России. При этом ряд товаров дорожал в разы быстрее темпов официальной инфляции.

В лидерах среди таких товаров оказались пшено и капуста — первое подорожало на 73,6%, вторая — на 72,8%. Это в 17 раз выше общей инфляции. На третьем месте по этому показателю — газомоторное топливо. На фоне роста мировых цен на нефть оно поднялось на 30,8%.

Как пояснила РБК начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, в прошлом году были резко сокращены посевы проса, что не замедлило сказаться на урожае.

«Поскольку пшено не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее из оборота», — пояснила Снитко.

Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) отмечали снижение посевных площадей под просо еще в прошлом году: если в 2017 сельхозгоду этой культурой засеивали 400 тыс. гектаров, то в 2018-м — всего 259 тыс. гектаров. Эксперты, опрошенные ранее «Газетой.Ru» прогнозировали продолжение роста цен на пшено и в дальнейшем. Так что не исключено,что в этом году мы может стать свидетелями новых ценовых рекордов на данном направлении.

Впрочем, пшено не так популярно у россиян, как, скажем, сахар и яйца. Цены на эти товары в 2018 году выросли на 28,3% и 25,9% соответственно.

Оптовые цены на сахар пошли вверх прошлой осенью. И одна из главных причин такого положения дел — низкий урожай сахарной свеклы. Дело в том, что в 2018 году площадь посева этой агрокультуры была на 6% меньше, чем годом ранее, а урожайность ее на юге страны снизилась на 25%.

До дефицита дело не дошло, но на росте цен ситуация, безусловно, отразилась.

Что касается яиц, то с этой категорией продуктов все сложно в плане прогнозов. Рынок яиц целиком внутренний и на цены тут влияют скорее локальные, чем глобальные причины: где-то больше произвели, чем надо, где-то меньше. В прошлом году в ряде регионов России были отмечены вспышки птичьего гриппа, что локально могло сказаться на ситуации с производством яиц.

Зимой, чтобы сдержать цены на них, ряд производителей стали поставлять в магазины упаковки, в которых вместо традиционного десятка было всего девять яиц. Покупатели почувствовали себя обманутыми и маркетинговый ход обернулся громким скандалом, после которого упаковки с девятью яйцами с полок супермаркетов исчезли.

Свою роль в рост цен в минувшем году внес бензин. Напомним, в 2018 году ситуация с ростом цен на моторное топливо дважды выходила из-под контроля, что вынудило правительство заключить соглашение с нефтяными компаниями по сдерживанию розничных цен на бензин и дизельное топливо. Тем не менее по итогам года бензин вырос в цене более чем на 9%, что естественно отразилось и на стоимости других товаров, а также на размере инфляции в целом.

Среди лекарств быстрее всего в 2018 году дорожал валидол — незаметно, в несколько приемов цены на него выросли на 23,6%. Общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру при этом составил 4,5%.

На 27,3% вырос в цене репчатый лук, на 23% подорожала свекла, морковь выросла в цене на 20%, а охлажденные и мороженые куры — на 20,7%.

Заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова еще в январе поясняла «Газете.Ru», что рост цен на курятину был предрешен: мясо курицы долгое время не росло в цене, поэтому текущий рост связан с тем, что повышение откладывалось до того времени, пока дальнейшее сдерживание цены при росте себестоимости стало для производителей невозможным.

Другие эксперты отмечали, что цены на куриное мясо выросли также за счет удорожания кормов, в первую очередь зерна, которое на фоне роста мировых цен российские производители все активнее гнали на экспорт. Из-за этого, кстати, в прошлом году производители муки и хлебобулочных изделий неоднократно предупреждали о возможности повышения цен и на свою продукцию.

Из хороших новостей, которые содержатся в отчете Росстата за 2018 год: гречневая крупа подешевела на 15,8% в годовом выражении на фоне большого урожая, на 8,2% снизились цены на огурцы и помидоры, на 10% подешевел чеснок, на 4% снизились цены на смартфоны и соленую селедку.

В общем, сами россияне традиционно со статистикой не согласны. Инфляционные ожидания населения в прошлом году находились на уровне 9,8-10%. Как констатировала 5 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания в РФ остаются высокими и незаякоренными.

По последним данным регулятора, инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев в июне составили 9,4%.