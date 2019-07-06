Первая нефть из США: Украине все нипочем

В Одессе начали разгрузку первой партии нефти из США. По данным морского порта, процедура может занять до 36 часов.

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«Сегодня в 7:20 утра к причалу № 2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, доставивший из США 75 тысяч тонн нефти», — говорится в официальном сообщении администрации порта.

Партия нефти сорта Bakken была закуплена ПАО «Укртатнафта», которое считается крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией Украины. Мощность его предприятий составляет 18,6 млн тонн в год.

После разгрузки сырье отправится по нефтепроводу Одесса — Кременчуг и будет переработано на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе.

Сумма сделки не разглашается, но о ней можно судить по косвенным признакам – по данным энергетического агентства США, баррель нефти сорта Bakken стоила $61,16.

На данный момент объемы поставки нельзя назвать значительными — ни для одной из сторон.

В 2018 году импорт Украины в натуральном выражении составил 8,06 млн тонн. По сравнению с этими цифрами объем в 75 тыс. тонн нефти может показаться каплей в море. Похожая ситуация и у продавца — по данным агентства EIA, в апреле 2019 года США экспортировали более 2,8 млн баррелей в день.

Впрочем, в будущем ситуация может измениться – стороны не собираются прекращать поставки. По данным Одесского морского порта, следующий танкер с нефтью может прибыть на Украину уже в августе этого года.

По данным Государственной фискальной службы, в 2018 году Украина импортировала нефтепродуктов на $5,54 млрд. На Россию тогда пришлось 37,3% всех поставок ($2,07 млрд).

Ситуация изменилась с 1 июня этого года – в России начал действовать запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. Российское правительство ввело санкции в качестве симметричного ответа, когда Киев решил не поставлять в РФ некоторые продукты питания и промышленные товары.

Украинские чиновники тогда не стали комментировать введение ограничений. Однако эксперты сразу утверждали, что Украина будет вынуждена закупать нефть в других странах. Видимо, последние оказались правы —

украинские компании начали с закупок сланцевой нефти сорта Bakken. Большая ее часть добывается на территории Северной Дакоты и Монтаны.

Сенатор Алексей Пушков еще в апреле рекомендовал Украине закупать энергоносители у западных партнеров вместо поставок российской нефти. «Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра!» — написал он в своем твиттере.

«А будет коллапс, так это выбор Киева», — добавил Алексей Пушков.

Про коллапс первыми начали говорить в самой Украине.

В «Укртатнафте» после решения России ввести ответные санкции заявили, что запрет России на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину может привести к коллапсу на местном топливном рынке и в экономике страны в целом, а также подорвать национальную безопасность.

В компании отметили, что намерены увеличить объем переработки сырья, поступающего с каспийских месторождений, чтобы обеспечить Украину нефтепродуктами в полном объеме.

Кроме того, «Укртатнафта» призвала власти помочь нефтеперерабатывающим предприятиям нарастить собственное производство для потребностей украинской экономики.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты также отмечали, что ситуация с запретом на экспорт нефтепродуктов из России негативно скажется на украинской экономике.

Дело в том, что Украина активно наращивала импорт российских нефти, нефтепродуктов, что позволило увеличить только за прошлый год объем поставок на $1,5 млрд.

Прежде всего хочется отметить, что основным поставщиком нефти и нефти продуктов на Украину является Белоруссия, естественно это российская нефть, просто Белоруссия как посредник получит дополнительный доход в свой бюджет от перепродажи российской нефти на Украину, отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

С другой стороны, на Украине подорожают горюче-смазочные материалы, энергетика. Что сделает продукцию,идущую на экспорт на мировые рынки из Украины менее конкурентоспособной в ценовом сегменте, добавляет Лисицын.