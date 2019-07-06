Трамп в помощь: как Зеленский остановит «Северный поток — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию вокруг проекта «Северный поток — 2» во время официальных переговоров с главой США Дональдом Трампом. По его словам, американский президент сейчас является единственным политиком, способным развернуть ситуацию «в сторону Украины».

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«Нас никто не спрашивает. И единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом», — пожаловался глава Украины во время представления главы Львовской областной администрации Маркияна Мальского.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год в обход Украины — от побережья России через Балтийское море до Германии. Одобрение на прокладку в своих территориальных водах дали Финляндия, Швеция, Германия и Россия – около 60% трубопровода уже уложено по дну Балтийского моря. Единственным серьезным противником «Северного потока — 2» в Европе стала Дания, чье энергетическое агентство рассматривало заявку на его строительство около двух лет. Похоже, это осознают и Киеве.

«Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство «Северного потока», нет смысла скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ — вопрос решен уже давно», — констатировал Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, переговоры с Европой зашли в тупик из-за давления местного бизнеса, заинтересованного в сохранении низких цен и регулярности поставок. «Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение «Северного потока», потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут», — пояснил президент Украины.

Ранее о переговорах между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом сообщал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Дипломат заявлял, что Вашингтон таким образом хочет поддержать проводимые на Украине реформы. Захочет ли Дональд Трамп поддержать Владимира Зеленского в вопросе «Северного потока – 2», пока не известно.

Однако интересы США и Украины во много совпадают.

Договоренности о транзите газа через территорию Украины в Европу истекают в конце 2019 года. Изначально ожидалось, что проект «Северный поток – 2» будет завершен к этому сроку. Если бы Дания не затянула согласование и завершение проекта не сдвинулось бы на 2020 год, Киев подошел бы к новым переговорам в крайне невыгодном положении.

США, в свою очередь, обеспокоены конкуренцией, которую российский газ может составить их дорогому СПГ, и возрастающему влиянию России в энергетическом секторе Европы.

«Если США введут санкции до окончания трубоукладочных работ, то это может стать проблемой для «Газпрома», который не имеет своих трубоукладочных судов и вынужден их арендовать. Но нужно понимать, что речь идет не о диалоге между Трампом и Зеленским, а диалоге между США и Европой. Это станет колоссальным ударом по американо-европейским отношениям, которые и без того сейчас не в лучшем состоянии. Европейцы понимают, что американцы будут наживаться за счет их энергетической политики. Ведь это повлияет не только на стоимость тепла, но и на себестоимость их товаров», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Возможно, поэтому глава Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс в интервью «Газете.Ru» оценивал риск введения санкций со стороны США как маловероятный.

Напомним, что в июне комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о санкциях в отношении лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток — 2». Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов.

Ранее на стороне проекта выступил и экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар. В своей колонке для издания L'Opinion он написал, что в будущем потребность ЕС в энергоресурсах будет только возрастать – к 2030 году необходимо будет найти примерно 80-100 кубометров газа в год, что соответствует двум годовым нормам Франции.

Решить проблему газовой нехватки, по мнению эксперта, может «Северный поток — 2», который позволит европейскому потребителю получать газ напрямую «безопасным, конкурентоспособным и экологичным способом».