В жанре Гоголя: «Нафтогаз» кошмарит Украину

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Кобелев на своей странице в Facebook заявил, что Украина стоит на пороге техногенной катастрофы.

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По его словам, сейчас в газовых хранилищах страны находятся 13,8 млрд кубометров, что на 6 млрд кубов газа меньше критической нормы, которую необходимо соблюдать для нормальной работы газовой системы страны в зимний период.

Стране требуются минимум 20 млрд кубометров газа, которые позволят пройти отопительный сезон без срыва в подаче топлива даже при условии прерывания транзита газа в Западную Европу из России с 1 января 2020 года.

Этот объем необходимо обеспечить до наступления 15 октября. Соответственно, для этого требуется ежедневно закачивать в хранилища на территории Украины около 60 млн кубометров, заявил Кобелев.

«Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет», — отметил он. Кобелев пояснил, что для закупки газа требуются деньги. И эти средства решено взять из средств, которые «Нафтогаз» намерен заплатить держателям своих акций. Поэтому компания отсрочила выплату дополнительных дивидендов.

Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского газа истекает в конце 2019 года. С 2014 года газовые корпорации двух соседних стран ведут судебные споры о перспективах заключения нового контракта в международных инстанциях.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года. Очередной раунд был назначен на май этого года. Но смена президента на Украине помешала новым переговорам.

Еще в марте 2019 года вице-премьер России Дмитрий Медведев встречался с украинскими политиками — кандидатом (на тот период) в президенты Украины Юрием Бойко и оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. В переговорах участвовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Тогда речь шла о новых газовых договоренностях между двумя странами. Медведук предложил вернуться к идее создания на Украине газотранспортного консорциума с участием «Газпрома», Миллер эту идею поддержал. Бойко заявил о готовности предложить России варианты продления транзитного контракта по газу.

Во ходе Петербургского экономического форума

7 июня 2019 года Миллер после переговоров все с теми же украинскими политиками – оппозиционерами заявил о том, что «Газпром» готов продавать Украине газ напрямую — по цене, на четверть ниже той, что сейчас получает по реверсу из Европы «Нафтогаз».

Однако руководство «Нафтоназа» назвало предложение «Газпрома» странным и заявило, что не готово обсуждать поставки топлива на Украину до тех пор, пока Россия и «Газпром» не выполнят решения Стокольмского арбитражного суда.

Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма 28 февраля 2018 года частично удовлетворил требования украинской стороны. Суд постановил, что «Газпром» должен заплатить украинскому концерну $4,63 млрд за объемы газа, которые «Газпром» не поставил на Украину по транзитному договору, заключенному в 2009 году. Однако с учетом долга за поставленный газ «Газпром» должен будет заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Нафтогаз», подавший иск в октябре 2014 года, требовал возместить ущерб на сумму до $16 млрд за недостаточную загрузку газотранспортной системы Украины. В контракте прописано обязательство прокачивать через нее ежегодно по 110 млрд куб. м, однако годовой объем транзита в 2009–2013 годах равнялся в среднем 94 млрд кубометров.

Кроме того, «Нафтогаз» Украины добивается взыскания с «Газпрома» $20 млрд за несправедливые тарифы, которые якобы навязал Украине «Газпром». Коммерческий директор компании Юрий Витренко не раз говорил, что тариф на прокачку газа по территории Украины занижен вдвое.

«Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что газовое соглашение между сторонами будет возобновлено, если новые украинские власти станут опираться на прагматичные соображения, которые «возобладают над всякого рода политическими спекуляциями».

По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова,

заявления о том, что если Россия не поставит газ в достаточном объеме на Украину, то от этого страну ждет неминуемый коллапс, являются не больше, чем попыткой шантажа. При этом «Нафтогаз» шантажирует сразу две стороны — и Россию, и европейских союзников Украины.

«Денег у «Нафтогаза» на закупку топлива нет. Более того. Их и не будет — при нынешнем руководстве концерна», — отмечает Суверов. Он считает, что западные партнеры Украины ждут, когда новый президент страны сменит свою команду, в том числе и руководство газовой отраслью страны. Вот с новым руководством, возможно, и будут вестись переговоры о новых займах на закупку газа, полагает аналитик.