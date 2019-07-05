Не по Сеньке шапка: сколько денег нужно молодежи

Среди работников в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди, работа которых связана с информационными технологиями, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). В опросе приняли участие более 2 тыс. жителей крупных городов.

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Треть IT-специалистов считают, их образование и уровень квалификации позволяют им претендовать на зарплату от 50 до 60 тыс. рублей в месяц. Около 20% хотели бы получать 40—50 тысяч, 25% — от 30 до 40 тысяч.

Что касается молодых людей, работающих в правоохранительных структурах, четверть из них считают приемлемой для себя зарплату в 50—60 тыс. рублей. Еще четверть согласны на 30—40 тыс. рублей.

Большинство сотрудников таких сфер, как финансы, реклама и консалтинг, рассчитывают получать 30—40 тысяч рублей. Примерно 15% претендуют на 20—30 тысяч.

Самые низкие зарплатные ожидания у молодежи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении. 40% опрошенных сообщили, что рассчитывают на зарплату 20—30 тыс. рублей в месяц. Всего 10% специалистов из этих отраслей претендуют на 40—50 тыс. рублей в месяц.

В апреле специалисты НИУ ВШЭ выяснили, куда пойдут работать студенты российских вузов. Почти треть студентов в ближайшие пять лет после окончания вуза планируют работать в коммерческом секторе. Речь идет, например, о профессии менеджеров, аналитиков, а также о работе в частных клиниках, школах и вузах.

Управленческая работа в коммерческом секторе привлекает 19% опрошенных студентов. Предпринимательская деятельность интересует почти 13% опрошенных студентов. Столько же собираются работать в бюджетном секторе, например, врачом или учителем.

Работать в академической, научной сфере (в вузе, научном центре, институте) планируют 10% студентов. Служба в органах государственной власти заинтересовала 9,5% учащихся.

При этом многие выпускники в России работают не по специальности, что заставляет власти искать пути заполнения рабочих мест там, где не хватает специалистов. Ранее в Министерстве науки и высшего образования России заявляли, что основной механизм для гарантированного трудоустройства выпускников вузов — целевое обучение. В таком случае студент учится бесплатно за счет предприятия, на котором после получения диплома выпускник будет работать определенное время, заранее оговоренное. Согласно распоряжению правительства, программы целевого обучения предусмотрены практически по всем направлениям, в том числе журналистике, драматургии, медицине, инженерно-техническим наукам и т. д.

Результаты опроса молодежи показывают, что их ожидания гораздо ниже, чем в среднем среди различных возрастных групп. Это и понятно — найти работу без опыта крайне сложно. В целом же гражданам России в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, выяснилось в ходе опроса, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

По мнению москвичей, достойная зарплата вообще должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Половина этих сумм будет достаточна для достойной жизни жителям Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.).

Но зарплата — еще не показатель достойной жизни. Другими ее признаками россияне считают наличие квартиры или собственного дома, автомобиля, хорошее образование и медицину, спорт и хобби, полноценное питание (в том числе в ресторанах), интересную работу, путешествия, посещение выставок и театров.

При этом, 24% респондентов, проживающих в крупных и средних городах, заявили, что уже добились достойного уровня дохода. Больше всего этот показатель в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. Половина опрошенных (48%) уверены, что никогда не достигнут достойного уровня зарплат.