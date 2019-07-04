Крайняя мера? Зачем Украина распродает бриллианты

Нацбанк Украины начал распродавать бриллианты

Нацбанк Украины начал продавать бриллианты на аукционе. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что этот актив мог достаться НБУ от одного из национализированных банков. Выставленный объем — 637 бриллиантов — незначительный, и получить высокую прибыль от его продажи невозможно, добавляют специалисты. Ранее НБУ использовал золотовалютные резервы для поддержания курса гривны.

4 июля, в четверг, на Украине состоялся аукцион Национального банка Украины по продаже 637 бриллиантов.

«Драгоценные камни: бриллианты ограненные общим количеством 637 штук, общей массой 23,71 карат», — сообщалось в описании лота на сайте системы prozorro.

Судя по заявке, лот был выставлен впервые. Стартовая цена составила почти $12 тысяч.

При этом по итогам аукциона продать лот удалось не намного дороже — он ушел за $12 157 одному из участников аукциона.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) продавал золотовалютные резервы для поддержания гривны.

Так, как сообщал недавно глава НБУ Яков Смолий в ходе переговоров с МВФ, запас золота на Украине в мае 2019 года сократился с $20,5 млрд до $19,3 млрд.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты объясняют, что в отличие от золота бриллианты не входят в резервы страны.

«Золотовалютные резервы любой страны состоят из иностранных резервных валют (в наличной или безналичной форме), гособлигаций стран с наивысшим рейтингом, золота, специальных прав заимствования (СДР, искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом). Общие требования к входящим в МВФ активам — максимально возможная надежность, высокая ликвидность, понятная рыночная цена», — говорит Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Такими качествами бриллианты не обладают и вообще не являются биржевым товаром в общепринятом смысле слова. Бриллианты не входят в состав ЗВР ни в одной стране, и Украина не является исключением.

Драгоценные камни реализуются через отдельные специальные институты.

Каждый бриллиант — уникальный товар, поэтому на него нет рыночной цены, в отличие, например, от золота, где два слитка одинаковой пробы ничем друг от друга не отличаются, говорит Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, бриллианты могли оказаться в распоряжении НБУ из-за национализации.

«Так, в последние несколько лет в Украине было национализировано в процедуре спасения несколько банков, включая такой крупный, как «Приватбанк». Соответственно, формально к НБУ отошли их активы, права требования к кредиторам и обеспечение. Вероятно, что эти бриллианты могли быть обеспечением по кредиту одного из банков, попавшего под управление НБУ. Так они могли появиться на балансе украинского регулятора и были выставлены им на аукцион в рамках процедуры реализации заложенного имущества», — предполагает Вадим Иосуб.

То, что это залог, считает и Георгий Росси, партнер компании CFS Management. Данный аукцион не имеет отношения к системной золотовалютной политике Украины или политике резервов, говорит эксперт.

Этот залог также мог попасть к НБУ от банков, ломбардов и прочих экономических субъектов, которые по закону могут его принимать.

«На территории Украины существует закон, по которому ломбарды и прочие предприятия должны предлагать НБУ оставшиеся у них залоги. В свою очередь НБУ соглашается и выставляет их на публичный аукцион. То есть по сути это то, что не разошлось в рамках обычной хозяйственной деятельности этих субъектов», — поясняет эксперт.

Хотя лот по продаже бриллиантов выставляется на Украине впервые, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что государственные аукционы по реализации драгоценных камней в целом являются распространенной практикой. Этим занимается и Россия.

«Например, по результатам июньского открытого аукциона, проводимого Минфином РФ, по реализации драгоценных камней из Госфонда, было продано камней на сумму более $22 млн. В целом нет особенной разницы, кто именно этим будет заниматься — ЦБ, Минфин или другое госучреждение», — говорит Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Объемы же, предложенные к продаже Нацбанком Украины, являются весьма незначительными и сопоставимыми со стоимостью автомобиля среднего класса, добавляет эксперт.

637 бриллиантов — это россыпь маленьких камней, которые, по сути, дешевые и не пользуются большим спросом,

указывает Георгий Росси.

Соответственно, существенно пополнить бюджет за счет таких аукционов НБУ (если это залог, который достался НБУ от национализированных банков — «Газета.Ru») в любом случае не сможет.

При этом экономическая ситуация на Украины, мягко говоря, складывается не лучшим образом. Так, доходы госбюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд гривен, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня. Выплаты на погашение и обслуживание государственного долга Украины в 2019 году «съедят» почти 40% бюджета страны.

Проблема с кредитами для Украины встанет в полный рост осенью. Очередной пик выплат по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда стране нужно будет отдать более $2 млрд.

Каким образом Киев будет решать эту проблему, пока не ясно.

Напомним, 21−29 мая в Киеве находилась миссия МВФ. Однако решение о выделении второго транша в рамках программы stand-by принято не было. Глава миссии Рон ван Роден отметил, что представители фонда провели «плодотворные дискуссии» с властями Украины. По его словам, они готовы вернуться на Украину для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство «определится с приоритетами своей политики».