Крайняя мера? Зачем Украина распродает бриллианты

4 июля, в четверг, на Украине состоялся аукцион Национального банка Украины по продаже 637 бриллиантов.

Реклама

«Драгоценные камни: бриллианты ограненные общим количеством 637 штук, общей массой 23,71 карат», — сообщалось в описании лота на сайте системы prozorro.

Судя по заявке, лот был выставлен впервые. Стартовая цена составила почти $12 тысяч.

При этом по итогам аукциона продать лот удалось не намного дороже — он ушел за $12 157 одному из участников аукциона.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) продавал золотовалютные резервы для поддержания гривны.

Так, как сообщал недавно глава НБУ Яков Смолий в ходе переговоров с МВФ, запас золота на Украине в мае 2019 года сократился с $20,5 млрд до $19,3 млрд.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты объясняют, что в отличие от золота бриллианты не входят в резервы страны.

«Золотовалютные резервы любой страны состоят из иностранных резервных валют (в наличной или безналичной форме), гособлигаций стран с наивысшим рейтингом, золота, специальных прав заимствования (СДР, искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом). Общие требования к входящим в МВФ активам — максимально возможная надежность, высокая ликвидность, понятная рыночная цена», — говорит Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Такими качествами бриллианты не обладают и вообще не являются биржевым товаром в общепринятом смысле слова. Бриллианты не входят в состав ЗВР ни в одной стране, и Украина не является исключением.

Драгоценные камни реализуются через отдельные специальные институты.

Каждый бриллиант — уникальный товар, поэтому на него нет рыночной цены, в отличие, например, от золота, где два слитка одинаковой пробы ничем друг от друга не отличаются, говорит Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, бриллианты могли оказаться в распоряжении НБУ из-за национализации.

«Так, в последние несколько лет в Украине было национализировано в процедуре спасения несколько банков, включая такой крупный, как «Приватбанк». Соответственно, формально к НБУ отошли их активы, права требования к кредиторам и обеспечение. Вероятно, что эти бриллианты могли быть обеспечением по кредиту одного из банков, попавшего под управление НБУ. Так они могли появиться на балансе украинского регулятора и были выставлены им на аукцион в рамках процедуры реализации заложенного имущества», — предполагает Вадим Иосуб.

То, что это залог, считает и Георгий Росси, партнер компании CFS Management. Данный аукцион не имеет отношения к системной золотовалютной политике Украины или политике резервов, говорит эксперт.

Этот залог также мог попасть к НБУ от банков, ломбардов и прочих экономических субъектов, которые по закону могут его принимать.

«На территории Украины существует закон, по которому ломбарды и прочие предприятия должны предлагать НБУ оставшиеся у них залоги. В свою очередь НБУ соглашается и выставляет их на публичный аукцион. То есть по сути это то, что не разошлось в рамках обычной хозяйственной деятельности этих субъектов», — поясняет эксперт.

Хотя лот по продаже бриллиантов выставляется на Украине впервые, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что государственные аукционы по реализации драгоценных камней в целом являются распространенной практикой. Этим занимается и Россия.

«Например, по результатам июньского открытого аукциона, проводимого Минфином РФ, по реализации драгоценных камней из Госфонда, было продано камней на сумму более $22 млн. В целом нет особенной разницы, кто именно этим будет заниматься — ЦБ, Минфин или другое госучреждение», — говорит Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Объемы же, предложенные к продаже Нацбанком Украины, являются весьма незначительными и сопоставимыми со стоимостью автомобиля среднего класса, добавляет эксперт.

637 бриллиантов — это россыпь маленьких камней, которые, по сути, дешевые и не пользуются большим спросом,

указывает Георгий Росси.

Соответственно, существенно пополнить бюджет за счет таких аукционов НБУ (если это залог, который достался НБУ от национализированных банков — «Газета.Ru») в любом случае не сможет.

При этом экономическая ситуация на Украины, мягко говоря, складывается не лучшим образом. Так, доходы госбюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд гривен, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня. Выплаты на погашение и обслуживание государственного долга Украины в 2019 году «съедят» почти 40% бюджета страны.

Проблема с кредитами для Украины встанет в полный рост осенью. Очередной пик выплат по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда стране нужно будет отдать более $2 млрд.

Каким образом Киев будет решать эту проблему, пока не ясно.

Напомним, 21−29 мая в Киеве находилась миссия МВФ. Однако решение о выделении второго транша в рамках программы stand-by принято не было. Глава миссии Рон ван Роден отметил, что представители фонда провели «плодотворные дискуссии» с властями Украины. По его словам, они готовы вернуться на Украину для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство «определится с приоритетами своей политики».