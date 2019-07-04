Угроза стабильности: что обвалит рубль

Бурный рост потребкредитования не угрожает России, но ЦБ опасается за стабильность российской валюты. Такой вывод можно сделать из выступления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе.

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Она отвергла критику зампреда Минфина Сергея Моисеева и главы Минэкономразвития Андрея Белоусова о том, что бурный рост потребительского кредитования угрожает надуть «пузырь» плохих долгов и обвалить экономический рост в стране. Набиуллина отметила, что Россия, в отличие от США, не переживала кризиса, связанного с ипотечным бумом, и выразила надежду, что этого никогда и не случится.

«Были риски возникновения пузырей на рынке потребкредитования, но долг домохозяйств достаточно низкий», — указала глава ЦБ.

Влияние на финансовую стабильность в России оказывают потоки капитала, заявила Эльвира Набиуллина.

То есть глава ЦБ боится, что из России могут уйти деньги так называемых спекулятивных инвесторов и это обрушит котировки российского рынка. Ведь когда иностранные инвесторы массово продают российские активы, номинированные в рублях, они снижают ликвидность нашего рынка, так как при большом предложении на продажу какого-то актива цена на него снижается.

Кроме того, продав актив в рублях, иностранцы на вырученные средства покупают валюту, что подрывает стабильность курса.

«Большие риски связаны с потоками капитала, и мы ставим вопрос о взаимодействии с политиками других стран. Потоки капитала, возможность резкого ослабления курса — это то, что может влиять на риски финансовой стабильности, денежно-кредитную политику», — подчеркнула она.

В периоды всех кризисов в новейшей истории российской экономики курс рубля стремительно обваливался по отношению к доллару США.

Так, например,

в кризис августа 1998 года рубль за две недели обесценился с 6,5 до 18 рублей за $1, осенью 2008 года — с 24 до 28 рублей за $1, а в декабре 2014 года — с 42 до 70 рублей за $1.

Фактически Набиуллина говорит о нескольких опасностях. Первая — это введение новых санкций против России, которые могут напугать иностранных инвесторов. Из этого же разряда угроза ввести запрет на покупку российского государственного долга.

«Слово санкции уже давно набило всем оскомину, и сейчас политики стараются уже не вспоминать о том, что Госдеп США обещал запретить своим финансовым компаниям покупать российские ОФЗ. И хотя сейчас эта угроза уже немного забылась, но совсем сбрасывать ее со счетов все же не стоит», — считает глава аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Перед апрельским санкционным коллапсом рынка госбумаг — речь идет про апрель 2018 года — количество нерезидентов среди держателей ОФЗ было чуть меньше 35%. После прохождения нижней точки объема вложения в российский долг в январе 2019 года, по последним данным, эта доля сейчас опять превысила 30%, отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

В случае введения антироссийских санкций и дальнейшего усиления санкционного давления курс доллара может дойти до 70 рублей и подскочить еще выше в долгосрочной перспективе, прогнозируют аналитики.

Вторая опасность — это повышение учетных ставок в США и Европе, что, естественно, снизит интерес инвесторов к российским активам и тоже увеличит объем выводимых из России денег.

Наличие в системе «горячих» спекулятивных денег, пытающихся играть на разнице в ставках фондирования с западными странами, потенциально может привести к резкой встряске, как в апреле и сентябре 2018 года, говорит Космодемьянский, соглашаясь с мнением главы ЦБ.

«Если нерезиденты по любой причине ринутся опять сбрасывать госбумаги и покупать валюту, мы опять увидим резкое ослабление рубля, о чем и заявляла глава ЦБ»,

— добавляет эксперт.

Пока европейский Центробанк и ФРС сохраняют учетную ставку на прежнем уровне, интерес к вложениям в наши бумаги если и снижается, то не слишком сильно, а вот если ведущие банки мира перейдут к политике повышения ставок, то мы быстро увидим поспешный вывод денег из России только от того, что, например, на один процентный пункт вырастет доходность облигаций Федрезерва США, говорит Иван Манаенко.

Есть и третий риск — это падение цены на нефть. Обвал котировок на нефть вызывает стагнацию в экономиках всего мира, и тут уж мировым инвесторам явно будет не до вложений в Россию.

Правда, Набиуллина отметила, что «явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала. Поэтому главные ограничения для развития, на мой взгляд, — внутренние», заявила глава ЦБ.