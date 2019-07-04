«Грех» и санкции: день Путина в Италии

Товарооборот между Россией и Италией растет, но слабо: за 2018 год он увеличился почти на 13% — до $26,9 млрд, но по сравнению с $54 млрд в 2013 году дела идут недостаточно хорошо.

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«Нам есть к чему стремиться», — заявил российский президент Владимир Путин после встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конти.

Во время своего визита в Рим за день российский лидер успел встретиться и с президентом Италии Серджо Маттареллой, и с премьером и даже совершил визит в Ватикан, где провел переговоры с папой Франциском.

«Рассмотрен весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества», — сообщил российский президент.

Санкции и инвестиции

В настоящее время на российском рынке практически во всех секторах экономики работает около 500 итальянских компаний. Ни одна из них не ушла из РФ после введения секторальных санкций в 2014 году, а часть продолжает курс на локализацию производства на территории нашей страны.

Однако, по словам Путина, их могло быть и больше, если бы не сдерживающий фактор в виде секторальных санкций.

Конте согласился с ним, отметив, что с самого начала его правительство по этому вопросу заняло «очень линейную позицию»:

Санкции не являются целью, они должны носить переходный характер, и Италия со своей стороны также прилагает усилия, чтобы отойти от практики их применения. «Мы за то, чтобы создавались предпосылки для преодоления этого состояния, чтобы было продолжения диалога между Россией и ЕС», — заверил Конте.

Терять Италии в России есть что. По данным Федеральной таможенной службы, по итогам 2018 года товарооборот между странами вырос на 12,7% и составил $26,9 млрд. При этом российский экспорт вырос на 18,6% до 16,4 млрд, импорт — на 4,7% до $10,6 млрд. В этом году российский экспорт в Италию продолжает расти — с января по апрель он увеличился на 0,8%, а вот импорт упал на 6,1%, из-за чего общий товарооборот между странами, к наращиванию которого так стремятся главы государств, просел на 1,9%.

По данным ЦБ, по итогам прошлого года Италия заняла 17-е место по объему накопленных инвестиций в российскую экономику, опережая США, Китай, Испанию, Канаду, Норвегию и др. К 1 января 2019 года объем накопленных прямых инвестиций из Италии в Россию составил $4,6 млрд, российских в итальянскую экономику — $2,77 млрд.

«Признаюсь, — сказал Конте, — каждый раз, когда мы приближаемся к сроку прекращения действий санкций, мне становится грустно. Потому что продление санкций — это не то, к чему мы должны на самом деле стремиться».

Путин отметил, что тут далеко не все зависит от России, но мы со своей стороны готовы к диалогу.

Президент РФ напомнил, что в 2013 году — до санкций — товарооборот между РФ и ЕС составлял $450 млрд, а теперь — $279 млрд. «Где эти $150 млрд?» — задался он вопросом. Это выпадающие доходы европейских компаний и новые рабочие места, сам себе ответил Путин. «Это ущерб для всех нас», — подчеркнул он.

Американская угроза

Впрочем, угроза исходит сейчас не только от санкционной политики в адрес России. На пресс-конференции Путина и Конте спросили об отношении к торговым переговорам глав США и КНР — Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

«Если договоренности достигнуты не будут, то мы все пострадаем», — констатировал Путин.

По его словам, в случае провала переговоров КНР и США к 2024 году темпы мировой торговли упадут на 17%, а рост ВВП снизится на 21%. «Будет плохо для всех», — сказал он.

По словам Путина, китайское руководство в этом вопросе проявляет гибкость. «Посмотрим, к чему это приведет», — добавил он.

Президент также прокомментировал призывы европейских партнеров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

«Нельзя все время требовать от России исполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде.

Он же прямо противоречит Минским соглашениям», — отметил лидер.

Почему европейские партнеры не интересуются у украинских коллег ситуацией, сложившейся в рассматриваемом направлении, недоумевает Путин.

«Мы же не можем это сделать за них. Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Ну что это будет?» — посетовал он.

«Грех» вместо приглашения

В ходе своего визита в Италию Владимир Путин ранее посетил Ватикан, где встретился с главой Римской-католической церкви папой Франциском, а также провел отдельную встречу с секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Прежде Владимир Путин и папа Франциск встречались уже дважды — в 2013 и 2015 году.

До итальянской поездки президента ходили слухи, что Путин может пригласить Папу в Россию. Однако их Кремль опроверг. Помощник президента Юрий Ушаков пояснил: »Папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви», «поэтому данный вопрос, конечно, должен рассматриваться нами, в частности, вместе с представителями нашей церкви».

«Но пока не имеется в виду его обсуждать», — добавил Ушаков.

По большом счету и

визит президента РФ в Ватикан — это прежде всего встреча глав двух государств. А вот поездки понтифика — это уже паломничество, и решаются такие вопросы в первую очередь на уровне конфессий. Папа Римский за всю историю существования межцерковных отношений никогда не был в России, и пока, видимо, не собирается.

На встрече Путин и Франциск обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле, а также вопросы межцерковных отношений. Длилась она в общей сложности 45 минут.

После этого Владимир Путин и папа Франциск обменялись подарками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что российский лидер подарил главе Ватикана икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.

Понтифик же преподнес Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, офорт с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года, а также медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, на которой воспроизведена цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».