Финальная распродажа: кому достанется Украина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал вице-премьеру Всемирного банка по вопросам Европы Сирилу Мюллеру о подготовке «большой приватизации» в стране. Об этом речь шла на встрече двух политиков в Торонто, передает «Интерфакс-Украина».

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В ходе встречи Зеленский рассказал Мюллеру о подготовке «большой приватизации» на Украине. Он считает, что страна уже достигла макроэкономической стабильности, однако к продолжению реформ Киев будет готов только после выборов в Верховную раду.

Начать процесс приватизации власти Украины планируют в 2019 году. Также президент отметил, что уже отменил более 160 указов, «которые создавали давление на бизнес».

При этом Зеленский заверил Мюллера в готовности Киева к углублению сотрудничества после формирования нового правительства и пригласил представителей Всемирного банка принять участие в сентябрьском инвестиционном форуме по восстановлению Донбасса, который пройдет в Мариуполе. Украина рассчитывает на помощь Всемирного банка относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса, отметил украинский президент.

Это не первое высказывания Владимира Зеленского о необходимости приватизации в стране.

Так, во время прошедшего в июне в Киеве форума «Диалог власти и бизнеса» президент объяснил свою позицию тем, что «государство — это сервис, который создает условия для работы бизнеса, а не его конкурент».

Приватизация необходима Украине, поскольку Киеву срочно требуются деньги на латание дыр в бюджете, говорит главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Так, доходы госбюджета Украины в июне 2019 года составили 80,1 млрд гривен, что на 17,8% ниже ожидаемого уровня. При этом политики в Киеве давно уже бьют тревогу, что выплаты на погашение и обслуживание государственного долга Украины в 2019 году составят почти 40% бюджета страны.

Политолог Дмитрий Перлин между тем отмечает, что приватизация, которая в очередной раз объявляется на Украине, — процесс, который по большому счету навязан стране западными фондами. Это одно из обязательных условий МВФ для выдачи Украине новых траншей.

Напомним, 21−29 мая в Киеве находилась миссия МВФ. Однако решение о выделении второго транша в рамках программы stand-by принято не было. Глава миссии Рон ван Роден отметил, что представители фонда провели «плодотворные дискуссии» с властями Украины. По его словам, они готовы вернуться на Украину для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство «определится с приоритетами своей политики».

Проблема с кредитами для Украины встанет в полный рост осенью. Очередной пик выплат по внешним долгам приходится на сентябрь. Тогда нужно будет отдать более $2 млрд.

В прошлом году заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Владислав Рашкован призвал Киев пересмотреть перечень объектов, которые могут попадать под приватизацию.

Украина запрещает к приватизации то, что в мировой практике давно «отлично работает» в частной собственности, критиковал украинские власти Рашкован.

«Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? — цитировало тогда его агентство «Укринформ». — Есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности».

В первую очередь, в списке МВФ на приватизацию такие известные предприятия, как «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и ПАО «Сумыхимпром», комментирует Дмитрий Перлин.

«Также в списке упоминаются различные облэнерго – их приватизация тоже стоит ключевым фактором. Что касается газотранспортной системы (ГТС), то здесь нет решения со стороны кредиторов или какой-либо однозначной позиции. Включается большая политика, потому что ГТС нужна Европе для стабильной системной подачи углеводородов в ЕС. Соответственно, отдать ГТС в руки сторонних игроков, скажем, в Азию, тот же Китай или еще куда-то, — достаточно серьезный риск для Европы. Поэтому приватизация ГТС будет в меньшей степени обсуждаться», — говорит эксперт.

При этом одна из причин, почему затягивается приватизация таких объектов и почему МВФ из года в год склоняет Украину к этим действиям, является то, что на многих госпредприятиях присутствуют частные посредники. Как правило, это украинские олигархи.

«Они не заинтересованы в продаже, потому что это их резко ограничит в прибыли. Тем не менее западные кредиторы и МВФ продавливают эту тему», — отмечает эксперт.

Внутри Украины есть крупные политические силы, финансово-промышленные группы, которые заинтересованы и хотели бы выкупить тот же «Сумыхимпром» и ОПЗ, но Запад стремится привлечь туда транснациональные корпорации и не хочет отдавать это в руки местных частных инвесторов, отмечает Перлин.

По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, западные инвесторы в любом случае будут пристально смотреть на состояние продаваемой промышленности и могут устроить жесткий торг по стоимости. В то же время китайские инвесторы могут оказаться сговорчивее в своих оценках состояния украинской промышленности, поэтому Киев вполне может продать часть своей собственности Китаю, не исключает эксперт.

Антимонопольный комитет Украины уже одобрил покупку китайскими бизнесменами фондовой биржи ПФТС. Покупателем акций фондовой биржи выступила китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE). Эта сделка показывает стратегический интерес КНР к данной стране.

При этом инвесторы из Китая активный интерес проявляли и к украинским предприятиям в сфере высокотехнологической промышленности и телекоммуникаций.

Кроме того, китайцы заявляли о намерении выкупить Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины, надеясь получить в свое распоряжение линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы.

На фоне того, что на Украине ведутся разговоры о евроинтеграции, западные инвестиции в страну пока идут неохотно, поскольку нестабильная внешняя политика останавливает инвесторов, отмечали неоднократно политологи. Тем временем, «без шума и пыли» на Украину могут прийти инвестиции из Пекина.