Золотые города: где на Руси жить хорошо

Эксперты назвали российские города с самым быстрым темпом роста зарплат. По данным сервиса «Авито», самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, передает «РИА Новости».

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В Москве средняя зарплата составила 57,9 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тыс., в Екатеринбурге — 39,3 тыс., в Новосибирске — 37,4 тыс. рублей.

Всего были исследованы показатели 23 российских городов – средняя зарплата в них составила 37 тыс. рублей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле. Там зарплата выросла на 11,6%. При этом Барнаул входит в число городов, где зарабатывают меньше всего — 29,9 тыс. руб. На втором месте по темпам роста Москва – там он составил 10,9%, а на третьем – Тюмень (10,2%).

Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в Тольятти (29,2 тыс. рублей), Волгограде (29,3 тыс.) и Ульяновске (29,4 тыс. рублей).

Самой высокооплачиваемой профессиональной сферой оказалось строительство. Средняя зарплата в этом секторе составляет 47,3 тыс. руб. в месяц, подсчитали эксперты. Наиболее востребованными у работодателей являются продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса — на специалистов в этих сферах пришлось 68,1% всех актуальных вакансий.

Соискатели больше всего интересовались предложениями в разделе «продажи», «строительство», «транспорт, логистика», «производство, сырье, сельское хозяйство» и «без опыта, студенты». На такие вакансии пришлось больше всего запросов — 69,8%.

Ранее эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие два года лидерами по росту реальных зарплат будут Ленобласть (7,1%), Приморье (6,5%), Дагестан (5,6%) и Карелия (5,4%). При этом в Московской области рост зарплат ожидается на уровне 4,5%, в Крыму — 4,3%.

В мае эксперты Deutsche Bank составили рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Москва заняла в нем 39-ю позицию, поднявшись на три строки по сравнению с 2018 годом. Лидерами рейтинга стали Сан-Франциско (США), Цюрих (Швейцария) и Нью-Йорк (США).

По официальной статистике Росстата, в России в 2018 году быстрее всего росли зарплаты в сферах здравоохранения, рыболовства и производства готовых изделий. Так, например, за год зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг выросли на 23% — до 260 рублей в час (около 43 тыс. руб. в месяц).

По данным Росстата, на первом месте по уровню зарплат находятся специалисты нефтегазового сектора. Час их работы в 2018 году стоил 793 рубля, а это около 130 тыс. руб. в месяц.

Средняя зарплата федеральных госслужащих в 2018 году выросла на 5,4% и превысила 126 тыс. руб., сообщало ведомство.

Средняя зарплата россиян в 2018 году составила 43,4 тысяч рублей. Средняя номинальная зарплата в стране выросла на 10,9%. Реальная зарплата выросла на 6,8%.

При этом 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных располагаемых доходов граждан. В прошлом году доходы снизились на 0,2%. За первый квартал 2019 года они выросли всего на 0,4% в годовом выражении.

Неутешительную статистику приводила и Счетная палата — зарплаты в России растут очень скромно, а доходы сокращаются. В первом квартале 2019 года они увеличились только в январе, рост составил символические 0,3%, подсчитали в СП. В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться. Снижение доходов произошло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорилось в записке ведомства.

Согласно опросу аналитического центра НАФИ,

более половины россиян не исключают задержки (56%) или снижения (58%) заработной платы у себя или у членов своей семьи в ближайшие два-три месяца, при этом 8% опрошенных уже столкнулись с реальной задержкой выплат, а 6% — со снижением оклада.

В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей, жителям Москвы — не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга — 91 тысячи. Ранее такие данные исследования привел Финансовый университет при правительстве РФ.

При этом недавний опрос ВЦИОМ «Работа — удовольствие или необходимость?» показал, что якобы 80% россиян готовы работать не за деньги, а ради удовольствия. Россиян спросили, останутся ли они работать на своем нынешнем месте, если у них не будет нужды зарабатывать деньги. 56% ответили, что останутся, 22% сменили бы в таком случае место работы, 21% перестали бы работать вовсе.