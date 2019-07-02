Золотое возвращение: сколько Россия заплатила Совету Европы

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы. Об этом заявили в пресс-службе СЕ. Размер выплаты составил около €33 млн. Российская сторона оплатила взнос за 2019 год.

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Несколько дней назад Минфин назвал условие выплаты взносов в бюджет Совета Европы. По словам замглавы министерства Сергея Сторчака, для погашения долга необходимо разработать соответствующий протокол.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», — заявил Сторчак, отвечая на вопрос о взносах.

На данный момент, по его словам, есть только политическое решение о погашении задолженности России перед СЕ. Для осуществления выплат необходим документ, в котором бы указывалась конкретная сумма и график платежей, отметил Сторчак. Он также допустил, что погашение задолженности может быть проведено единым одновременным платежом.

Несмотря на то, что итоговая сумма задолженности не посчитана, предполагалось, что общий долг может составлять около €85 млн.

В середине весны 2019 года председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова заплатить свои долги и очередной взнос Совету Европы на общую сумму более €60 млн.

«С выходом делегации России из ПАСЕ Ассамблея не только лишилась оппонента, который продолжает оказывать большое политическое и экономическое влияние и на Европу, и на весь мир, но и значительного финансирования,»

— отметил президент Ассоциации социальных предпринимателей Курской области Роман Алехин.

Он считает, что возвращение делегации нашей страны в Ассамблею было лишь вопросом времени, причем дата возвращения зависела не столько от отношений между Европой и Россией, сколько от отношений между Россией и США, добавил он.

Напомним, что делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Произошло это из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией.

В результате Россия заявила о своем отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах вообще не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий в Совете Европы. Также были заморожена уплата членского взноса в Совет Европы.

В конце июня 2019 года ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По итогам голосования было принято решение представителям России вернуть все права и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.

При этом ассамблея выдвинула России ряд рекомендаций. Среди них выплата долгов по взносам, освобождение 24 украинских моряков, прекращение преследования ЛГБТ-активистов и другое.

Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. Против высказались 62 европейских депутата.

В ответ на это решение делегация Украины заявила о том, что она прекращает работу на текущей сессии Совета Европы. К демаршу Украины присоединились Грузия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония.

После принятия решения Совета Европы о возвращении делегации России, улучшаются наши отношения и с Евросоюзом, а риторика становится мягче, напоминает Алехин. И делается это не только из благих побуждений — Европе и Америке не нравится быстрое сближение России с Китаем. Кроме этого, приходит запоздалое понимание того факта, что санкции против России не работают.

«Встреча Трампа с Путиным показала, что пора делать новую перезагрузку, и это все понимают»,

— говорит Алехин.

Что же касается перспективы снятия с России экономических санкций, то возвращение делегации в Совет Европы ни о чем не говорит, так как сложности во взаимоотношениях России с США остаются, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Роман Алехин напоминает, что санкции — это еще и элемент экономического протекционизма США в отношении своей промышленности и экономики, которую государства, привыкшие претендовать на мировое господство, часто прикрывают политической необходимостью. А Суверов считает, что для снятия санкций должно пройти, как минимум. еще лет пять — и то, если эти пять лет будут проходить спокойно, и «России не подсунут какой-то новенький негатив, типа «дела Скрипалей».