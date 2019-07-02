Без вины виноватые: российские туристы оставляют Грузию

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье, 7 июля, выполнили последние рейсы в направлении России.

Самолеты российских авиакомпаний »Уральские авиалинии» и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в направлении России. Как сообщают РИА «Новости», прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.

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В аэропорту Тбилиси заявили, что «Уральские авиалинии» вылетели в Краснодар в 19:55 (18:55 мск), а самолет S7 направился в Москву в 19:00 (18:00 мск). Что касается курорта Батуми, то из местного аэропорта в Екатеринбург в полночь еще вылетит лайнер «Победы». Последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит «Аэрофлот» в 02:00 (01:00 мск).

Самолет летит в Россию

Указ о том, что с 8 июля вводится временное ограничение на полеты российских авиаперевозчиков в грузинские города, президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня на фоне антироссийских митингов в Тбилиси.

Предварительно Минтранс уже оценил потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей. «Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», — сказал 7 июля журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

По его словам, окончательно авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели.

22 июля сам Минтранс ввел также запрет и на полеты в РФ грузинских авиакомпаний. Формальной причиной для такого решения стала «необходимость обеспечения достаточной безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в размере $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб. В министерстве заверили, что запрет продлится до предоставления российской стороне программ авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и погашения задолженности. Однако ни у кого не было сомнений, что решаться вопрос будет на политическом уровне. А значит,

авиасообщение между Россией и Грузией будет закрыто до тех пор, пока напряженность в двусторонних отношениях не спадет.

Здесь прогнозы сложно делать даже политологам, поэтому все стороны, ставшие заложниками не очень понятного и острого конфликта, считают убытки и ищут собственные пути решения.

«На всякий случай мы готовим на 8-е число и на неделю с 8-го числа дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты», — уточнил Евгений Дитрих. По его словам, в настоящее время в Грузии остается около 4,5 тысяч российских туристов, которые не захотели сдать или обменять билеты на более ранние вылеты до запрета полетов. Вероятно они также могут обратиться за помощью по вопросу возвращения в Россию.

Минтранс ранее отмечал, что подготовит универсальную методику для оценки финансовых потерь авиакомпаний, где будет установлен порядок расчета прямых убытков авиаперевозчика и упущенной выгоды от отмены запланированных на сезонное расписание рейсов. Однако окончательное решение о компенсациях будет приниматься уже на уровне правительства РФ, поскольку средства на эти цели будут выделяться из бюджета.

Что касается россиян, у которых на руках билеты из Грузии на даты с 7 июля и позже, то у них была время и возможность их обменять без доплат.

Некоторые авиакомпании придумали свой выход из ситуации. Например, «Уральские авиалинии» предложили россиянам, которые приобрели билеты в различные города Грузии с датой вылета позже 8 июля, бесплатные перелеты в курортные российские города и популярные туристические точки внутри страны и за ее пределами.

На шаттле из Еревана

Российским туроператорам также было рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию. Здесь, впрочем, речь идет не таких уж серьезных цифрах — россияне предпочитали все летать в Грузию как самостоятельные путешественники и арендовать жилье на месте. Поэтому тут основные потери у грузинской стороны.

Так, глава глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили заявила, что

после российского запрета на авиасообщение Грузия потеряет до конца 2019 года миллион туристов из России и прибыль в размере 2 миллиардов лари, что эквивалентно $710 млн. Учитывая, что ВВП Грузии составляет $15,2 млрд, то это около 5% ВВП страны.

«На данный момент самым важным является продолжать сообщать о том, что Грузия — это безопасное направление. Наша команда всеми усилиями старается сделать так, чтобы любой турист из любой страны был в этом уверен», — заявила она.

Дело в том, что кроме авиасообщения российские туристы приезжали в Грузию и наземным транспортом, кроме того, остается вариант в виде транзитных рейсов через другие страны. Это менее удобно и на данный момент дороже, однако в Грузии уже всерьез думают о развитии данного направления.

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона, которые бы доставляли путешественников в столицу и курорты Грузии.

По словам Алавердашвили,

в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария. Также значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей. «Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы», — добавил он.

В 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.

Грузия уже несколько лет стабильно держит место в пятерке самых популярных стран у россиян. По данным сервиса «Туту.ру», доля пассажиров, отдающих предпочтения покупкам авиабилетов в Грузию, увеличилась в этом году на 27%. Рейсы Москва — Тбилиси и Москва — Батуми заняли третье и пятое места соответственно в топ-10 самых популярных летних направлений этого года.

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

По подсчетам экономиста Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, экономика Грузии может потерять около $100 млн в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.

Упавший лари, дырявая экономика

Ни россияне, ни большинство жителей Грузии новому обострению двусторонних отношений и отмене авиарейсов не рады.

Грузинская диаспора России от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии 28 июня обратилась с открытым письмом в адрес российского президента Владимира Путина с просьбой отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией.

«Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики. Опасения и в этот раз оказались небеспочвенными: Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию. Мы убеждены, что это болезненно ударит по миллионам людей, гражданам России и Грузии», — говорится в комментарии диаспоры.

«Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ», — уверены в грузинской диаспоре.

Национальный банк Грузии тоже подсчитал убытки из-за ожидаемого сокращения турпотока из России: предварительно, только в этом году экономика страны ощутит влияние на $200-300 млн. Национальная валюта Грузии на этом фоне также продолжает обесцениваться: курс лари уже несколько раз обновлял исторические минимумы.

Массовые митинги под антироссийскими лозунгами начались в Тбилиси 20 июня. Причиной стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера законодательного органа Грузии во время открытия сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Это вызвало резкую критику со стороны оппозиционеров, которые потребовали немедленного выдворения российских делегатов не только из здания парламента, но и из страны.

Представители России были вынуждены покинуть Тбилиси и отправиться в Москву вечером того же дня, позже депутату Сергею Гаврилову вообще был запрещен доступ в страну. Местные СМИ обвиняли его в том, что он воевал в Абхазии с оружием в руках, что сам парламентарий резко отвергает.

Массовые беспорядки в Грузии продолжились: пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе покинул свой пост. Тогда же президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в митингах, которые проходят в стране, есть интерес российской стороны.

«Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — написала она в фейсбуке.

В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что Зурабишвили не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Позже и США выступили с резкой критикой в адрес России за отмену рейсов в Грузию. В ответ МИД РФ посоветовал Вашингтону больше следить за собственными действиями на международной арене.

Потепление в отношениях Москвы и Тбилиси пока не предвидится, эксперты предупреждают, что ситуация может привести к новым экономическим мерам, включая запрет на ввоз в РФ товаров из Грузии. Пока в этом противостоянии только растет число пострадавших сторон: от простых туристов и владельцев недвижимости до бюджетов государств, каждое из которых так или иначе понесет убытки.