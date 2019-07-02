Уйдет за $70? ОПЕК+ разгоняет нефть

Страны-экспортеры нефти согласовали в Вене продление сделки по ограничению добычи нефти сроком на девять месяцев. Таким образом, 25 участников встречи подтвердили намерение сдерживать добычу «черного золота» до конца марта 2019 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

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При этом квоты на ограничение добычи остались прежними. Согласовано сокращение объемом на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из него на страны ОПЕК приходится сокращение на 800 тыс. б/с, на государства неОПЕК — 400 тыс. Россия обязалась сдерживать добычу на 228 тысяч б/с от уровня октября 2018 года.

«Спасибо большое, я считаю, что мы сейчас присоединились к тому решению, которое было вчера принято [ОПЕК], и можно перейти к подписанию документа», — сказал Новак после того, как все делегаты подняли вверх руки, поддерживая решение о продлении ограничения добычи.

Кроме того, делегаты ОПЕК+ единогласно одобрили долгосрочную Хартию о сотрудничестве в формате ОПЕК+, которая, по словам российского министра, «должна стать фундаментом нашей долгосрочной кооперации». В преддверии встречи ОПЕК+ он высказался о важности «послать сигнал рынку относительно готовности действовать решительно и в то же время адекватно отвечать сложившейся рыночной конъюнктуре».

Информацию о продлении сделки подтвердил и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Девять месяцев уже согласовано. И хартия физически подписана 24 странами», — отметил саудовский министр.

Несмотря на нежелание подписывать соглашение об ограничении добычи нефти, которое 1 июля выказывал министр нефти Ирана Бижан Зангане, Тегеран все же не стал идти против воли большинства. Иранский министр в кулуарах Венской встречи подтвердил журналистам, что также подписал соглашение.

Решение о продлении сделки не стало неожиданностью для рынка. О том, что страны склоняются к ограничению добычи нефти, было объявлено во время саммита G20 в Осаке 30 июня. Тогда российский президент Владимир Путин заявил об этом как деле практически решенном.

«Мы договорились. Мы продлим наши договоренности, во всяком случае мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия», — сказал Путин после переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.

И хотя позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что это не влияет на исход запланированного в Вене обсуждения дальнейшей судьбы сделки, энергетический рынок это воспринял как сигнал к тому, что cоглашение продлят.

При этом о позитивном эффекте от соглашения накануне саммита «Большой двадцатки» Путин уже говорил. В интервью британской газете Financial Times Путин отмечал, что соглашение о стабилизации добычи нефти, заключенное с Саудовской Аравией и ОПЕК, «в целом имело позитивный эффект на стабилизацию и прогнозирование рынка».

Сам же рынок на венские новости отреагировал не особо радостно.

Cтоимость нефти марки Brent во вторник падала.

По данным на 14:14 мск она торговалась на уровне $65,09 за баррель, однако уже после 14:30 скатилась до отметки $64,81. Как отмечал CNBC, ограничивают рост нефтяных цен опасения по поводу слабой мировой экономики, которая влияет на спрос на нефть.

По данным на 18:10 мск нефть марки Brent торговалась у отметки $63,35 за баррель, снизившись в цене с открытия на 2,58%.

«Нефтяной рынок не отреагировал ростом котировок, поскольку базовый сценарий уже был отыгран рынком. Главная задача стран ОПЕК+ заключалась в поддержании стабилизации рынка, которую они в принципе достигли», — объяснил «Газете.Ru» эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, решение о продлении сделки будет иметь влияние на формирование цены на нефть на мировых рынках, но скорее всего, это отразится на сохранении текущего диапазона цен на нефть в пределах $55-75 за баррель марки Brent.

Ожидать какого-то сильного скачка цен не стоит, отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Спрос на нефть в мире сокращается. В экономике происходит рецессия, в развитых странах происходит перепроизводство товаров. Эти факторы в свою очередь влияют на снижение цен на нефть в пределах довольно узкого коридора. И такой прогноз, скорее всего, будет актуален до конца лета», — говорит эксперт.

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв прогнозирует, что в будущем стоимость нефти марки Brent может выйти на $68-70 за баррель.

«Сейчас экспортеры смогут насладиться хорошими ценами, а страхи сланцевиков, что в дальнейшем цены могут все равно не удержаться, должны бы удержать конкурентов ОПЕК от инвестиций в добычу на более длительный горизонт и в более заметных объемах»,

— отметил он.

Текущая цена в $65 за баррель устраивает Саудовскую Аравию, но оставляет ее без подушки безопасности при сильной волатильности нефтяного рынка, когда цены на «черное золото» могут в моменте быть снижены до уровня, близкого к $60 за баррель, говорит Гасанов.

«Такое может произойти от действий США: ввода или отмены санкций на Ближнем Востоке, активного наращивания добычи нефти, эскалации торгового конфликта с Китаем, а также манипулирования стратегическими запасами нефти», — предупредил эксперт.

Рубль новости с ОПЕК+ также не особо поддержали: российская валюта на торгах снижается и к доллару, и к евро. За американскую валюту к 18.10 мск на Мосбирже давали 63,32 рубля, что на 0,36% выше момента открытия. Евро торговался у отметки 71,53 рубля, прибавив 0,47%