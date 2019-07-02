Между Европой и Азией: как развивается рынок логистики в РФ

— Как на транспортно-логистическом бизнесе сказалось повышение НДС с начала года? Приходится ли компаниям из вашей отрасли оптимизировать расходы? Видите ли вы снижение спроса на такие услуги со стороны клиентов?

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— В первую очередь, конечно, мы стали платить больше налогов в бюджет. Рост налога на 2% заметно отразился на рентабельности грузоперевозок. Но мы как крупная федеральная компания оптимизировали свои бизнес-процессы, чтобы повышение налоговой ставки никак не отразилось на наших клиентах.

Как отреагировал на изменение налоговой ставки рынок в целом, сказать сложно. Небольшие компании, в парке которых 2-3 машины, вряд ли смогут справиться с таким нововведением, а крупные перевозчики изыскивают дополнительные внутренние ресурсы для перехода на новые рельсы. Повышение НДС также сыграло свою роль в процессе консолидации логистического рынка, который сегодня происходит.

— Россия ставит задачей развитие межгосударственных транспортных коридоров. По вашей оценке, каких дорог и куда не хватает России?

— Нам не хватает такого же национального проекта, который сейчас есть в КНР. Речь о дороге One road – one belt (от англ. «Один пояс – один путь»). В рамках проекта «Экономического пояса Шелкового пути» предполагается организация нескольких трансевразийских экономических коридоров. Необходимо сделать так, чтобы часть пути из Китая в Европу проходила по территории нашей страны. Это не только даст отличный экономический эффект, но и создаст тысячи новых рабочих мест, поможет развиваться отдельным регионам, придаст новый импульс инфраструктурным проектам. Участие в строительстве такого коридора позволит привлечь инвестиции, технологии и ресурсы из Китая.

Говоря об этом, мы в первую очередь думаем о наших клиентах, поскольку «ПЭК» сегодня работает с грузами и из Китая, и из Европы. В рамках единого экономического и инфраструктурного проекта нам было бы работать проще, а наши клиенты получили бы новые возможности для развития бизнеса. Направление доставки грузов из Китая открыто в «ПЭК» уже около 5 лет. Мы постепенно наращиваем свое присутствие в КНР. Если на начальном этапе для эффективного сотрудничества достаточно было того, что на территории страны работал представитель компании, то сегодня в Китае успешно действует представительство «ПЭК», а в самое ближайшее время будет открыто полноценное отделение.

— Вы открыли такое направление, как Китай. Какова динамика роста данного направления? Чувствуется разворот на Восток?

В торговой статистике доля импорта в Россию из Китая увеличилась за последние 6-7 лет с 16-17% до 20-21%. В этом процессе большое значение имеет не только развитие КНР, но и мировые тенденции.

На сегодня Китай – это импортер номер один для нашей страны, что создает и огромный рынок логистических услуг. Сегодня у нас есть несколько постоянных логистических маршрутов из Китая, и мы намерены удвоить их количество до конца года. Мы открываем наше представительство в Гуанчжоу и несколько складов консолидации грузов.

Что касается термина «поворот на Восток», то в нем больше политики, чем реальной экономики. Да, сегодня Китай – это «мировая фабрика», большинство потребительских товаров производится там. Но с каждым годом производство в Китае становится всё дороже и на смену этой стране приходят новые игроки, такие как Пакистан, Вьетнам, Бангладеш и даже Узбекистан. Поэтому мы готовимся к открытию новых направлений логистики в большом азиатском регионе.

— Тенденцией развития крупных компаний является мультисервисность. Какие прогнозы «ПЭК» по направлению развития 3PL-услуг в России? Каков экономический эффект для потребителя и поставщика?

— Мультисервисность в рамках «ПЭК» — это не просто диверсификация бизнеса, а создание взаимодополняющего комплекса логистических услуг. Для поставщиков это возможность работать с единым оператором в рамках всей цепи поставок, что позволяет снизить общие издержки на логистику и получить более быстрый, надежный и качественный сервис. Конечные клиенты выигрывают в сокращении сроков доставки за счет региональных 3PL и фулфилмент складов, предлагающих доставку последней мили, в том числе в формате B2C. Продавец оказывается значительно ближе к покупателю, и доставка стоит меньше.

Учитывая, что логистический аутсорсинг в России пока находится на этапе активного становления, а на рынке все более востребованными становятся эффективные бизнес-практики, потенциал у 3PL-услуг в России огромный. В этом смысле 3PL фулфилмент «ПЭК» — это приоритетное направление развития. Мы задаем новый стандарт качества складских услуг в регионах, масштабируем эффективную операционную модель на нашу сеть складов, оказывающую данные услуги с наиболее полным ассортиментом опций, включая кросс-докинг, ответственное хранение, предпродажную подготовку, копакинг и фулфилмент. Мы ориентируемся на клиентов и работаем в соответствии со спецификой их деятельности и индивидуальными требованиями. Наша задача сделать бизнес клиентов более конкурентным, а выигрывают от этого все. Именно поэтому в текущем году откроется 12 таких складов в городах-миллионниках.

— Какие технологии (в том числе интернет вещей и искусственный интеллект) показывают наибольшую эффективность в отрасли транспортно-логистических услуг?

— Если мы говорим с точки зрения клиента, то это всевозможные онлайн-сервисы и мобильные приложения, которые упрощают процесс получения логистической услуги. Сегодня клиент может заказать грузоперевозку за несколько минут и в несколько кликов.

Если рассматривать процесс с точки зрения компании, то это усложнение и перевод на цифровые рельсы таких сложных направлений, как построение логистических маршрутов, прогнозирование грузооборота, формирование бригад для разгрузки.

Наша компания специализируется на перевозке сборного груза, а это и небольшие коробки, и паллеты, и негабаритные места, а главное – это большое количество клиентов по всей стране. Наладить качественную логистику в условиях непрерывного потока грузов непросто. В решении главной задачи — дать клиенту качественную услугу перевозки грузов в сжатые сроки и по адекватной цене — не обойтись без современных IT-технологий. В первую очередь это учётно-аналитические системы, клиентоориентированные WEB- и мобильные сервисы, оригинальные алгоритмы прокладки маршрутов, позволяющие использовать транспорт оптимально, современная среда передачи данных. Наши специалисты следят за мировыми тенденциями и инновациями, способными повлиять на развитие рынка грузоперевозок. Искусственный интеллект в логистике – это в первую очередь системы анализа и классификации больших объёмов данных (BigData), построенные на принципах машинного обучения, использующие алгоритмы прогнозирования и нейросети.

В нашей компании разработана собственная система аналитики и планирования «Центр управления перевозками» (ЦУП), аналогов которой нет на рынке. ЦУП позволяет в режиме реального времени прогнозировать загрузку 189 складов по всей России на месяц вперед с высокой степенью точности. Департаменты транспортной и складской логистики взаимодействуют в едином информационном поле в рамках сквозного бизнес-процесса. Каждую секунду ЦУП обрабатывает свыше 500 операций, аккумулируя все сведения, необходимые для построения прогнозов загрузки складов и эффективного управления операционной деятельностью.

Кроме того, в компании есть СФИНКС - система агрегации отзывов клиентов с сайта, соцсетей, внешних ресурсов. Она помогает нам оценить интересы и предпочтения клиентов, подсказывает, какие услуги предложить конкретному человеку в зависимости от характера груза.

Мы придерживаемся омниканальной концепции. Любое взаимоотношение с клиентом, будь то звонок, обращение или онлайн-заказ отражается в учётной информационной системе. Которая, кстати, позволяет даже устанавливать с системами клиентов двусторонний обмен данными. Благодаря специальному API клиенты могут оформлять груз, находясь у себя в офисе, вести мониторинг его движения и выдачи. Все его вопросы, пожелания, проблемы, потребности становятся доступны для всех подразделений компании. Так мы формируем комплексное восприятие о клиенте, что очень важно для организации быстрого и качественного сервиса.

Благодаря современным технологиям, которые уже применяются компанией, удалось оптимизировать эксплуатационную нагрузку на технику и сократить сроки доставки, серьезно повысить качество обслуживания и предложить клиентам лучший сервис в сфере логистики. В перспективе развитие и внедрение решений на основе искусственного интеллекта должны помочь увеличить эффективность складской логистики и ряда других важных бизнес-процессов. В целом философия «ПЭК» подразумевает постоянное движение и развитие, чтобы на базе передовых технологий добиваться неуклонного роста качества обслуживания наших клиентов.