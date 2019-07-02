«Взаимный шантаж»: как Россия и Чехия не поделили небо

Регулярные рейсы из Россию в Чехию совершают по факту два перевозчика: «Аэрофлот» со своими «дочками» в лице «Победы» и «России» и «Уральские авиалинии». И все они отменили часть рейсов в Чехию утром 2 июля.

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В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что есть все технические возможности для обеспечения рейсов, однако чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов.

С чешской стороны в ответ было заявлено, что речь идет только об экономических вопросах. «Для Чехии это вопрос транспорта и туристической сферы, дело не только в туристическом сезоне, для нас эта проблема актуальна весь год… Это только экономические вещи: сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько — в Москву, а также сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько — через Россию», — сказал зампред палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии Войтех Филип.

В Минтрансе РФ заявили, что эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. В чешском Минтрансе заверили, что возникшая ситуация «является результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран». При этом в ведомстве подчеркнули, что чешская сторона пытается «защищать законные интересы своих авиаперевозчиков».

В течение нескольких часов министерства урегулировали разногласия и договорились возобновить авиасообщение. Однако разрешения российским перевозчикам на полеты в Чехию выданы были только до 7 июля. Предполагается, что до этого времени ведомства урегулируют спорные вопросы.

А спор возник не на пустом месте. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, российская сторона 30 июня ввела ограничения для чешского перевозчика Czech Airlines на осуществление транссибирских маршрутов для рейса Москва-Сеул, то есть фактически запретила осуществлять им перелет по прямому маршруту. В ответ Чехия воспользовалась правилом паритетности и аннулировала разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

Запрет Москвы на транссибирские рейсы тоже возник не на пустом месте. Как выяснил «Коммерсант»,

департамент госполитики в области гражданской авиации пытался договориться с чешской стороной о предоставлении дополнительных частот по маршруту Москва—Прага двум российским авиакомпаниям, однако в Праге отказались это сделать, сославшись на то, что от них в Россию летают две авиакомпании, а от РФ на линиях уже стоят два перевозчика.

По словам источника издания, глава департамента пригрозила, что закроет для чешских компаний пролет по Транссибу из Праги в Сеул. В результате угроза была приведена в исполнение, а с чешской стороны последовал симметричный ответ.

Эксперты называются ситуацию «процессом взаимного шантажа».

Пока Чехия оказывается в более уязвимом положении, чем Россия, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. «Для чешских авиалиний приостановление полетов в Россию в первую очередь будет означать многомиллионные потери, так как эта компания выполняет рейсы не только в Россию, но и пользуется российским воздушным пространством для полетов в другие столицы стран АТР, при этом авиационное пространство Чехии в данном случае гораздо проще обойти российским авиакомпаниям при совершении полетов в страны Евросоюза», — поясняет эксперт.

По подсчетам сервиса покупки билетов «Ту-ту.ру»,

на рейсы из Москвы в Прагу приходится почти 4% всех полетов из России в Европу. При этом средняя цена билета в один конец составляла в июне 9804 рубля, что примерно на 5% меньше, чем годом ранее.

Однако лететь в чешскую столицу в обход — через другие страны — еще дороже. Так, рейс через Минск в среднем обойдется в 10 800 рублей, правда, в пути придется провести минимум 5 часов против трех прямым рейсом из Москвы. Перелет через Ригу займет 4,5 часа и будет стоить 11,7 тыс.рублей, через Хельсинки — 6,5 часа за 12,7 тыс. рублей. Дешевле будет только через Стамбул — билет в один конец через турецкую столицу в Прагу из Москвы обойдется пассажирам в 8 900 рублей. Правда, потратить на это придется 6,5 часа.

По словам советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, сейчас невысокий сезон для организованного туризма в Чехию: большинство таких путешественников отправляются в страну осенью, зимой и весной. Тем не менее, ситуация для туристов не очень приятная.

Россия сейчас занимает четвертое место по объему турпотока в Чехию. По данным Национального туристического управления Чехии, в январе-марте страну посетили 131 тыс. россиян.

«В любом случае любой простой для каждого участника рынка авиасообщения не выгоден, в разгар туристического сезона авиакомпаниям, подпавшим под ограничения полетов в любом случае придется понести убытки для решения вопросов с перенаправлением пассажиров на альтернативные маршруты», — отмечает Жарский.

Горин заявил РИА «Новости», что туристы из России могут вернуть авиабилеты в Чехию или перебронировать их на рейсы иностранных перевозчиков.