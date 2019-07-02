Отомстили за Сибирь: Чехия закрыла воздух для России

Чехия со вторника, 2 июля, аннулировала разрешение на вылеты сразу трем российским авиакомпаниям: «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям», «Победе».

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Отменены рейсы Москва-Прага, Москва-Карловы Вары и обратно.

Так, авиакомпания «Аэрофлот» сообщила на сайте, что отменила некоторые рейсы в Чехию. Речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. При этом рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполняться.

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы», — заявили в компании «Аэрофлот».

В компании отметили, что у перевозчика есть все технические возможности для обеспечения рейсов, однако чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов.

На сайте «Аэрофлот» также отмечает, что пассажирам рейсов между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

«Пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании», — заверили на сайте авиакомпании.

Вслед за «Аэрофлотом» приостановили полеты »Уральские авиалинии» и авиакомпания «Победа».

Со 2 июля «Уральские авиалинии» приостанавливают вылеты в Прагу из аэропортов Кольцово (Екатеринбург) и Жуковский (Москва) в Прагу и обратно. При этом рейсы» Екатеринбург-Прага и Жуковский-Прага и обратно от 2 июля «пока задерживаются на неопределенный срок», поясняли в компании.

Компания «Победа» (входит в «Аэрофлот») приостановила по той же причине вылеты в Карловы Вары. Поскольку рейсы выполнялись по четвергам и воскресеньям, следовательно, рейсы будут приостановлены со следующего четверга 4 июля, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Накануне «Победа» получила требование авиавластей Чехии прекратить полеты из Москвы в Карловы Вары, несмотря на действующие допуски «Победы» на этот маршрут», - отметила собеседница агентства.

Все клиенты оповещаются специалистами колл-центра, авиакомпания вернет деньги за билеты всем пассажирам.

Есть уже первые комментарий официальных лиц России по поводу решения чешских властей.

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями», — комментируют ситуацию в Минтрансе.

По заверениям ведомства, вопрос будет решен в самые сжатые сроки.

Скорее всего, отмена рейсов в Прагу произошла из-за условий пролета для чешской стороны над Сибирью.

Прагу не устраивают условия полета по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Примерно о схожей причине говорится в письме Минтранса Чехии, с которым ознакомился РБК. Там решение аннулировать разрешения на вылеты обосновывается односторонними ограничениями российской стороны на полеты внутри страны и над ее территорией.

«И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», — сказал собеседник агентства.

Также источник РБК в одной из авиакомпаний пояснил, что Минтранс не согласовал полеты Czech Airlines по маршруту Москва — Сеул. Ограничения с российской стороны были введены 30 июня.

Пассажиры взволнованны из-за недостатка информации и неопределенности ситуации, некоторые пользователи называют решение прекратить полеты в Чехию «странным».

«Ждемс, можно и чехов запретить. Белорусы радуются и ждут сверхприбылей. И сербы тоже могут взять на себя направление. Мы так летали. Через Белград в Прагу», — пишет в комментариях к новости в социальной сети Facebook одна из интернет-пользователей Ольга Таскович.

Между тем, судя по последним новостям, «Уральские авиалинии» внезапно возобновили полеты в Прагу. По словам генерального директора компании Сергея Скуратова, авиаперевозчику разрешили полеты в Чехию.

«Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу», — цитирует его ТАСС.

Однако пояснений новой информации Скуратов не предоставил.