Удел избранных: как подорожает мясо

В России может резко вырасти в цене мясная продукция. Причем затронет это именно отечественных производителей.

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Причина, как отмечают «Известия» со ссылкой на протокол Минсельхоза, в расхождении трактовок постановления кабмина о льготной ставке НДС.

Дело в том, что с 2004 года правительством РФ было принято постановление о льготном налоговом режиме для импортных «Продуктов, используемых для кормления животных». Автоматом в этот перечень входили и добавки — аминокислоты, жиры, ферменты. Импортеры данной продукции, как и покупатели импортных кормов, могли платить НДС по сниженной ставке в 10%.

К такому положению вещей все давно привыкли, однако между ведомствами внутри правительства сохранялись разные трактовки данного постановления. В связи с этим принадлежность активных добавок к льготной категории товаров было решено прописать отдельно, чтобы несостыковок не было.

Это было сделано отдельным постановлением в декабре прошлого года. И с 1 апреля льготы по налогам в отношении добавок к кормам уже полностью легальны. Однако сохранились вопросы по поводу прошлых лет и ранее действующих норм. Как уточнили изданию в Минфине, «правовых оснований для ее (льготы) применения до этой даты нет». То есть за предыдущие годы НДС за кормовые добавки импортерам придется доплатить.

Поскольку срок исковой давности по таким требованиям — три года, то и «добрать» НДС за добавки планируется за этот период.

В этой части Минфин и Минсельхоз заняли противоположные позиции. Кураторы сельского хозяйства предлагают все оставить как есть и не требовать доплат с производителей, Минфин настаивает на соблюдении буквы закона.

В протоколе майского совещания в Минсельхозе, на который ссылается газета, отмечено, что предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство.

Цена вопроса, по подсчетам профильных ведомств, составит 4–7 млрд рублей поначислений налогов — сумма для производителей существенная.

В Национальном кормовом союзе уточнили, что сейчас в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых производятся животные корма. В структуре себестоимости кормов такие добавки играют существенную роль, поэтому в результате цены на комбикорма могут вырасти на 5-7%, говорится в протоколе. А некоторых производителей налоговый «добор» и вовсе разорит.

При том, что расходы на корма животных играют важную роль в структуре затрат на производство животноводческой продукции, в конечном итоге, подорожает и она.

«Применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность и приведет к удорожанию конечного продукта», — было отмечено на совещании в Минсельхозе.

В Национальном кормовом союзе уверяют, что в себестоимости конечной продукции цена корма занимает не менее 60%. Поэтому в итоге птицеводческая и мясная продукция может подорожать минимум на 10%.

Между тем Россия уже практически вышла на полное самообеспечение мясной продукцией. По мясу курицы и свинины страна вообще подходит к перепроизводству.

Так, в 2018 году в Россию было импортировано 222 тысячи тонн мяса птицы, согласно данным Росстата, представленным в статистическом сборнике «Россия в цифрах», что вдвое меньше уровня 2014 года – когда были введены санкции против России, а Кремль ответил продовольственным эмбарго. Тогда из-за рубежа импортировалось 455 тысяч тонн мяса птицы.

В 2018 году Россия экспортировала 186 тыс. тонн курятины. В целом наша страна поставляет мясо птицы в 30 стран.

При этом цены на мясо птицы в России выросли еще зимой. Так, средневзвешенная цена сельскохозпроизводителей на мясо кур на 17 января составила 117,20 тыс. рублей за тонну. Рост к аналогичному периоду 2018 года — 21,8%.

Еще сильнее выросли потребительские цены на мясо кур — на 22,4%. Говядина стала дороже на 3,4%, свинина — на 8%.

Интересно, что согласно сведениям, опубликованным Минсельхозом, производство скота и птицы на убой в живом весе в России выросло на 2,7% за январь-ноябрь 2018 года. Объем промышленного производства мяса за тот же период составил 2,4 млн тонн, что на 12,4% больше аналогичных данных 2017 года.

Эксперты тогда отмечали, что реальная причина роста стоимости мяса птиц заключается в стремительном росте цен на зерновые, то есть основное сырье для птицеводцеских хозяйств.

Помимо роста цен на корма повышение стоимости мяса курицы связано с ростом цен на электроэнергию и ГСМ, отмечала заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова.

Эксперты уверены, что в ближайшее время можно ждать дальнейшего роста розничных цен.