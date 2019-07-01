Точка опоры: как построить образцовую компанию

Компания «ЛЭП-Комплект-Опора Страны» занимается производством и поставкой опор для линий электропередачи. Больше 10 лет назад путь этого теперь успешного предприятия начинался с дачных собраний – именно так появились опоры, рассказала «Газете.Ru» Анна Заборцева.

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«В то лето, когда было организовано предприятие, мы занимались торговлей строительными материалами и искали нишу, которую мы займем, и где будем работать в полном масштабе. Летом проходят собрания дачных обществ, и, в частности, в нашем дачном обществе наступил сезон, когда люди собирали деньги и искали опоры для линий электропередачи», — рассказала она.

Оказалось, что на рынке Новосибирской области, — а бизнес начинался именно там, — нет в наличии нужных опор. По словам Заборцевой, тогда и возникла идея организовать сначала торговлю, а затем и производство опор.

Бессонные ночи

Производство появилось в 2009 году в Новосибирске. Предпринимательница признается, что запуск первой производственной площадки стал для нее настоящей проверкой на прочность. Спустя 10 лет то время Заборцева по-прежнему вспоминает как самый сложный этап развития бизнеса.

«Я месяц не спала, запуск предполагал, что круглосуточно что-то происходит. Я помню, что в первую ночь я открыла глаза и поняла, что ничего не произошло, никто не позвонил и не сказал, что что-то не работает. Это было очень здорово», — вспоминает Заборцева.

На запуск производства пришлось взять кредит. Выбрать и купить оборудование было непросто, но ее сложнее — наладить сам производственный процесс.

«И день, и ночь я проводила на производственной площадке. В какой-то момент даже подумала: «Боже, зачем мы в это ввязались!» Но сила воли и характер позволили добиться результатов», - рассказала глава компании.

Предпринимательница масштабировала бизнес, открыв площадку в Челябинске, а затем в Ульяновске. Сейчас также работают площадки в Краснодаре и в Нижнем Новгороде. Пять площадок производят порядка 20 тысяч опор в месяц при полной загрузке.

Вызовом стало привлечение первых клиентов. Любому бизнесмену непросто осуществить первые продажи, особенно если нет опыта ведения бизнеса, отметила Заборцева. Ее секрет – максимальная внимательность к клиенту.

«ЛЭП-Комплект-Опора Страны» в основном работает с электромонтажными организациями, при этом ее основным конечным заказчиком являются «Россети» и «дочки» компании. Нефтегазовые компании и РЖД также покупают немалую долю продукции. Не забывает «ЛЭП-Комплект» и о дачных обществах, с которых бизнес и начинался. Опоры поставляются в более 60 регионов, включая Сахалин и Крым.

Большие цели

«Нельзя сказать, что у нас очень технологичное изделие, — говорит Заборцева, — но столб должен соответствовать ГОСТу и очень большому количеству требований как по качеству, так и по безопасности. Наша стойка неоднократно проходила испытания, так что наша опора держит крепко».

По словам предпринимательницы, именно высокое качество отличает компанию от конкурентов. Причем конкуренция в ее сфере деятельности достаточно жесткая. В каждом регионе у компании есть 2-3 конкурента. Случаются и неприятные атаки с их стороны, признается Заборцева. Однако «ЛЭП-Комплект» с ними справляется.

«Я всегда придерживаюсь позиции, что нужно сделать отличное изделие за хорошие деньги. В некоторых регионах это стремление к совершенству нас особенно отличает. А что выделяет некоторых мои конкурентов? Низкое качество и очень низкая цена. Это не мой путь», - говорит Заборцева.

При этом главным свои козырем предпринимательница считает взаимоотношения с клиентами и умение в любой ситуации пойти им навстречу — выполнить комплексную поставку или откликнуться на любую другую просьбу.

«Есть клиенты, с которыми мы дружим 10 лет. Эти взаимоотношения имеют для меня огромную ценность. Очень ценно, когда клиенты звонят и говорят: «Аня, ты – молодец! Очень меня выручила!». Мы стараемся выстраивать доверительные отношения и быть мобильными», — раскрыла секрет глава бизнеса.

Предпринимательница признается, что к успеху ее компанию привели в основном собственные усилия. По ее словам, 10 лет назад много говорили о поддержке малого бизнеса, но на деле, по мнению Заборцевой она совсем не работала.

«К этой теме я относилась скептически. Но в последнее время по крайней мере в закупках компаний с госучастием Корпорация МСП позволяет воспользоваться государственной поддержкой. Например, раньше рынок работал таким образом, что речь об авансировании вообще не велась. Сейчас выставляются требования, и появляются контракты, по которым монтажникам дают авансы, а иногда даже поставщикам», — рассказала она.

Однако самым ощутимым изменением стало сокращение сроков для малого и среднего бизнеса по выплате.

«В 2016 году, например, все работали в постоплату, срок оплаты составлял 90 дней после поставки партии. Это было просто ужасно в условиях отсутствия финансирования, кредитования. Сейчас это срок сократили до 30 дней, и это большое облегчение. Это действительно работает и помогает», — объясняет Заборцева.

Сейчас компания также консультируется с порталом Бизнес-навигатора МСП, говорит предпринимательница. Новые производственные площадки комания пока запускать не будет. По словам Заборцевой, главное — непрестанно совершенствовать деятельность и все бизнес-процессы.

«Наша цель – стать самой образцовой компанией в отрасли. Где-то еще нужно расширять рынок, налаживать взаимоотношения с новыми клиентами. Мы планируем активнее участвовать в госзакупках, сейчас мы подались на несколько очень крупных контрактов по стойкам и ждем результатов. Я хочу, чтобы у меня была самая классная компания во всех регионах», — заключила глава компании.