Интрига сохраняется: к чему Москва и Эр-Рияд приговорили нефть

В преддверии встречи в Вене 1-2 июля, на которой страны-экспортеры нефти ОПЕК+ будут принимать решение о судьбе сделки по сокращению добычи нефти на ближайшие месяцы, стали известны первые подробности. Напомним, текущее соглашение истекает в конце июня.

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На саммите «большой двадцатки» в Осаке, Японии, Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+, рассказал президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции после саммита.

«Хочу вас проинформировать — это, наверное, для рынка имеет значение определенное — мы договорились. Мы продлим наши договоренности, во всяком случае мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия», — прокомментировал Владимир Путин итоги переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом на саммите «двадцатки» в Осаке.

Как пояснил президент, условия и объем при продлении cделки по сокращению добычи нефти между Москвой и Эр-Риядом сохраняются.

Согласно условиям текущего соглашения, 25 стран сократили добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. На страны ОПЕК приходится сокращение добычи на 800 000 баррелей в сутки, остальные присоединившиеся государства должны снизить добычу еще на 400 000 баррелей в сутки. Наша страна обязалась держать добычу на 230 000 баррелей в сутки ниже, чем в октябре прошлого года.

Интрига, которая пока что сохраняется, — это срок, на который будут действовать эти договоренности. По словам Владимира Путина, это могут быть шесть или девять месяцев.

Судя по сообщениям, которые доносятся со стороны Саудовской Аравии, наиболее вероятный сценарий — продление сделки на девять месяцев. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Я думаю, скорее всего, будет продление на девять месяцев», — приводит его слова агентство Reuters.

При нынешнем уровне неопределенности скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности рынка, прокомментировал возможное продление соглашение министр энергетики Александр Новак.

Это уже позволило увеличить доходы бюджета на 7 трлн руб., заявил журналистам гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Стратегическое партнерство в рамках ОПЕК+ привело к стабилизации нефтяных рынков и позволяет и сокращать, и наращивать добычу в зависимости от рыночных условий, что способствует предсказуемости и росту инвестиций этой ключевой для мира отрасли», – говорит он.

Заявление Путина после саммита «двадцатки», что он договорился о сокращении добычи с саудовским наследным принцем Мухаммедом Бин Салманом, нивелирует важность предстоящей встречи в Вене по продлению сделки ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg.

При этом интрига о сроках продления сделки не играет большой роли. Устав ОПЕК требует, чтобы ее члены встречались два раза в год, то есть до конца декабря будет очередное собрание стран ОПЕК+.

%Поскольку с большой долей вероятности придется пересматривать параметры спроса и предложения на рынке энергоносителей, то продлевать соглашение более чем на 6 месяцев не имеет смысла. Свое влияние на рынок будут оказывать влияние санкций США, торговые войны, рост добычи сланцевой нефти в США и неопределенность в мировой экономике.

Напомним, в настоящее время члены ОПЕК ожидают, что спрос на нефть в 2019 году вырастет до 99,86 млн баррелей. Как предполагалось ранее, спрос по итогам текущего года перевалит за психологически важную отметку 100 млн баррелей в сутки. При этом рост спроса будет генерироваться в основном в Азии – Индии и Китае, а также американскими странами, указывал картель.

Агентство Bloomberg напоминает, что три года назад, страдая от падения цен на рынке нефти, страны ОПЕК начали искать поддержки за пределами организации. В конечном итоге ОПЕК удалось заручиться помощью группы стран, не входящих в этот клуб.

Большинство из этих стран принесли незначительный вклад, в отличие от России, отмечает Bloomberg.

«Единственным большим исключением была Россия. Президент Владимир Путин — и не сомневайтесь, что это было его решение, а не министра (главы Минэнерго Александра Новака — «Газета.Ru»), — пообещал, что российские нефтяные компании сократят добычу на 300 000 баррелей в день», — напоминает агентство.

Однако за хорошее пришлось платить, напоминает агентство. Россия никогда не была готова смириться с указаниями извне, сколько нефти она может добывать. Это просто не соответствует взгляду Владимира Путина на место России в мире, считает агентство.

По данным торгов сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $64,39.