«Мы еще ничего не должны»: когда Россия заплатит ПАСЕ

В Минфине назвали условие выплаты взносов в бюджет Совета Европы. По словам замглавы министерства Сергея Сторчака, для погашения долга необходимо разработать соответствующий протокол.

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«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», — заявил Сторчак, отвечая на вопрос о взносах.

На данный момент, по его словам, есть только политическое решение о погашении задолженности России перед СЕ.

Для осуществления выплат необходим документ, в котором бы указывалась конкретная сумма и график платежей.

Представитель Минфина допустил, что погашение задолженности может быть проведено единым одновременным платежом, однако это «зависит от источников».

Несмотря на то, что сумма еще не посчитана, источник «Интерфакса» сообщает, что задолженность России перед Советом Европы может составлять около €85 млн.

В середине весны председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова заплатить свои долги и очередной взнос Совету Европы на общую сумму более €60 млн.

«Россия <...> будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — подчеркнул сенатор.

Планы Москвы погасить задолженность перед ПАСЕ подтверждал ранее и замглавы делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк. По его словам, сроки выплат должно установить министерство финансов.

Напомним, делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В результате Россия заявила об отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Москва также заморозила выплату взноса в Совет Европы.

В конце июня ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По итогам голосования было принято решение представителям России вернуть все права и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.

При этом ассамблея выдвинула России ряд рекомендаций.

Среди них выплата долгов по взносам, освобождение 24 украинских моряков, прекращение преследования ЛГБТ-активистов и другое.

Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. Против высказались 62 европейских депутата.

Сразу после голосования делегация Украины вышла в центр зала и сделала небольшое объявление.

Украинский депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал: «Мы уходим».

К демаршу Украины присоединились Грузия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония.

На решение Совета Европы в фейбсуке резко отреагировал бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать «незаконную аннексию Крыма и оккупацию Донбасса». Бывший украинский лидер сравнил это решение с распространением «раковой опухоли».

На слова Порошенко ответил сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков. Член Совфеда обвинил экс-президента Украины в «глупой и недальновидной» политике во время предвыборной кампании, из-за которой тот проиграл нынешнему лидеру Владимиру Зеленскому.

«Вся политика Порошенко была глупой и недальновидной. В результате он и получил на выборах свои 23 процента. Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников», – заявил Цеков.