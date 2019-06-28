Терпение лопнуло: «Севпоток — 2» отказался от маршрута в Дании

Компания Nord Stream 2, оператор газопровода «Северный поток — 2», приняла решение отозвать одну из своих заявок — от 2017 года — по прокладке маршрута трубы в территориальных водах Дании. Речь идет о маршруте, который, как предполагалось ранее, может пройти южнее острова Борнхольм. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте компании. Официальное письмо, информирующее об этом, было передано в Датское энергетическое агентство (ДЭА) в пятницу, 28 июня.

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Другие заявки по маршрутам (к северо-западу и к юго-востоку от острова Борнхольм) остаются в силе, заявили в компании.

«Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято»,— отметил исполнительный директор компании Маттиас Варниг.

Отмечается, что

отзыв первоначальной заявки должен защитить Nord Stream, его акционера и европейских инвесторов «от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями».

Первая заявка была подана на основе рекoмендаций, полученных оператором строительства «Северный поток — 2» от властей Дании в отношении действующего газопровода «Северный поток». Вторую заявку по альтернативнoму маршруту в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к северо-западу от Бoрнхольма компания подала в августе 2018 года. В тот период времени северо-западный маршрут считался более предпoчтительным с точки зрения вoздействия на окружающую среду.

Напомним, что

ранее Nord Stream 2 допустил, что ввод проекта «Северный поток — 2», старт работы которого запланирован на конец 2019 года, может состояться во второй половине 2020 года.

Сдвиг времени ввода трубопровода в эксплуатацию возможен в том случае, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Проект уже давно получил одобрение на прокладку трубы в территориальных водах Финляндии, Швеции, Германии и России. Пока что сопротивляется прокладке маршрута только Дания и Польша. Дания объясняет затягивание решение вопроса необходимостью проведения всесторонней экологической экспертизы. По последним сообщениям, в Балтийском море уже уложено около 1 тыс. 450 км трубы для «Северного потока — 2». Это свыше 59% от всей планируемой протяженности трубопровода.

Позиция Дании – это единственное серьезное препятствие на пути строительства газопровода. «Зависшее в воздухе» ни да, ни нет от датской стороны является последним препятствием на пути строительства нового газопровода. Недавно в Дании начались слушания по третьему маршруту проекта «Северный поток — 2».

Третья заявка касается маршрута в ИЭЗ Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.

При этом Nord Stream 2 также подал апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки незаконным.

В «Газпроме» открыто заявили об убытках в связи с затягиванием согласования заявки датчанами. Любые задержки со стороны Дании могут обернуться штрафными санкциями к этой стране и связаны они будут с умышленной задержкой реализации проекта.

В конечном счете проект может вообще пойти в обход территориальных вод Дании, если не будет получено разрешения от Копенгагена.

В том, что проект будет достроен, никто не сомневается. Потребность Европы в энергоресурсах растет, поэтому новый газопровод и выгоден, и попросту жизненно необходим для стран Европы.

Однако все дело в сроках. После того, как Дания согласится на какой-то из предложенных вариантов маршрута, то в случае положительного решения оператору необходимо будет в короткие сроки проложить трубы. Если Дания не выдаст разрешение, то это может задержать стройку в худшем случае на полгода года.

Скорость укладки газопровода трубоукладчиками на Балтике составляет до 3 км в сутки, датский участок – это порядка 130 км, то есть на его укладку нужно полтора-два месяца. Технически достроить газопровод до конца года вполне реально.