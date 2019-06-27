Криминальный платеж: в чем обвиняют основателя «Рольфа»

С утра 27 июня в офисах автодилера «Рольф» в Санкт-Петербурге и Москве проходят обыски.

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Представители компании сообщили, что около девяти утра в офисы и некоторые дилерские центры пришли сотрудники Следственного комитета, которые предъявили постановление на обыски. В спецоперации участвует также управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ.

В настоящее время центральный офис автодилера в Москве на Алтуфьевском шоссе, 31, закрыт для посетителей,

сообщает «Интерфакс». Шлагбаумы и ворота для проезда на территорию центрального офиса закрыты на замок, однако расположенный рядом дилерский центр продолжает принимать клиентов. Ранее «Коммерсант» отмечал также, что у входа в здание находятся сотрудники ФСБ в масках.

«Рольф» — крупнейшая в России дилерская компания, которая работает с 22 автомобильными брендами, включая Audi, BMW, Ford, KIA, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen и другие. У нее 20 дилерских локаций и 62 шоу-рума. В сегменте продаж автомобилей компания занимает 11% рынка. Выручка «Рольфа» в 2018 году составила 229,7 млрд рублей, чистая прибыль — 6,256 млрд рублей.

По словам представителя автодилера, обыски, по предварительной информации, не связаны с операционной деятельностью «Рольфа». Основатель компании Сергей Петров по телефону рассказал Forbes, что следственные действия проводятся по кейсу 2014 года. «Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж», — сказал он.

В Следственном комитете РФ (СК) уточнили, что

в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ «по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов».

Следствие полагает, что в 2014 году Петров, который был тогда владельцем и руководителем компаний ООО «Рольф», «Рольф Эстейт», а также кипрской «Панабел Лимитед» в сговоре с руководителями данных компаний вывел средства, полученные от коммерческой деятельности «Рольф» в России на счета кипрской компании путем покупки у нее акций «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Размер сделки составил 4 млрд рублей. Средства были перечислены на счет «Панабел Лимитед» в австрийском банке, а потом поступили в обращение самого Петрова.

«По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «Рольф», — уточнили в СК.

Петров признал в беседе с журналистами, что следственные действия не стали для него сюрпризом. «Это Россия», — философски заметил он.

«Возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом», — сказал Петров.

По состоянию на 2019 год «Рольф» принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Сергея Петрова — Александр.

Петров дважды избирался депутатом Госдумы по списку партии «Справедливая Россия» — в 2007 и 2011 годах. Он отметился тем, что поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года, голосовал против ряда резонансных законопроектов, включая «закона Димы Яковлева» и «пакет Яровой», а также не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.

В беседе с РБК Петров признал, что ранее ему поступали предложения продать «Рольф» «за полцены». Такие предложения «регулярно получали в процессе всяких выемок, предложения поступали с осени 2018 года», уточнил он, добавив, что подобные переговоры не поддерживал.

«Во-первых, я сейчас не имею отношение к компании, работаю только как chairman (председатель совета директоров). Компания сейчас у кипрского траста. Во-вторых, нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — добавил Петров.