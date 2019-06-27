Цена гламура: зачем звезды выпендриваются в бизнес-джетах

Слетать на ужин во Францию или на уикенд в Европу? Российские звезды шоу-бизнеса не только могут себе это позволить, но и всячески демонстрируют это в своих инстаграмах. Фотографии из роскошных салонов супер-джетов — это уже почти отдельных жанр самовыражения.

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В мире звезд соцсетей распространено мнение: когда пересаживаешься с регулярных рейсов на частный самолет, ты достиг высот селебрити. Особый шик, если такой лайнер прилетел специально, чтобы отвезти тебя на ужин в одну из европейских столиц, как это произошло с Ольгой Бузовой.

close buzova86/instagram.com

По мере того, как ставшая певицей и ведущей бывшая участница «Дома-2» все больше «раскручивала» свой инстаграм, фото с бортов обычных самолетов сменялись роскошными интерьерами бизнес-джетов.

Одна из фотосессиий Бузовой даже проходила на фоне вертолета, а еще у звезды есть совместное видео с пилотом. Такие посты пользуются популярностью у подписчиков: под ними всегда множество лайков и комментариев, правда, отзывы не всегда восторженные, порой люди не стесняются в выражении своего мнения по поводу успеха новоиспеченной певицы, что тоже добавляет ей популярности.

close buzova86/instagram.com

Еще один любитель роскошных самолетов — певец Тимати. Его инстаграм вообще переполнен фотографиями внутри и на фоне люксовых лайнеров. Одни поклонники критикуют певца за такое расточительство, другие — просят дать денег на погашение кредитов, третьи — восхищаются.

close timatiofficial/instagram.com

Любит полетать на частных самолетах и Николай Басков. Например, в отпуск. Нравятся гламурные фотосессии в бизнес-джетах и Виктории Лопыревой. Рассказывает о своих перемещениях на борту частного самолета певец Стас Михайлов, не забывают выкладывать в сеть фото из салонов лайнеров Ксения Собчак, Виктория Боня, Яна Рудковская и другие знаменитости. Иногда в сеть попадают даже фотографии известных предпринимателей и чиновников в роскошных интерьерах бизнес-джетов.

Между тем полеты на частных самолетах – удовольствие не из дешевых. Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер компании «Даймонд Аэро Групп» Дмитрий Толстенёв, стоимость аренды бизнес-джета начинается от 3-3,5 тыс. евро в час. В расчете на то, что летят не более 3-4 человек.

Учитывая, что стандартный перелет, например, из Москвы в Париж с дневной стоянкой и возвращением лайнера составляет 7 летных часов, то такой вояж на частном самолете обойдется арендаторам примерно в €21 тыс.

В эту стоимость, как пояснил Толстенёв, входит питание и обслуживание на борту по стандарту VIP, проход через VIP-зал или бизнес-терминал в аэропорту. Питание на борту бизнес-джетов – это как правило кейтеринг одного из известных ресторанов: 2-3 варианта основного блюда, столько же салатов, фрукты, закуски и элитный алкоголь. В стандартном наборе это виски не младше 18-летней выдержки, коньяки категории XO, проссеко и несколько вариантов вин. По желанию пассажиров ассортимент может быть расширен: правда, пожелания лучше высказывать заранее, чтобы экипаж успел заказать все на борт.

Правда, любые дополнительные опции приводят и к росту ценника.

Равно как и уровень самого лайнера.

В компании Flightway отмечают, что стоимость аренды частного самолета зависит от вашего маршрута и ряда других параметров. Например, увеличение числа пассажиров ведет к росту расходов на обслуживание, а в итоге – и цены полета. Влияют на цену и характеристики самого лайнера.

Так, за упомянутые 3,5-4 тысячи евро можно арендовать на час Hawker XP, чуть дешевле может обойтись CESSNA XLS. А вот часовая аренда, например, того самого Falcon 7, который хотела закупить для нужд Федерального медико-биологического агентства глава минздрава Вероника Скворцова, начинается от €9 тыс., расценки на «Гольфстрим» начинаются от €4,5 тыс. – в зависимости от модификации и внутреннего устройства салона.

По словам Толстенёва,

за последние 15-20 лет рынок бизнес-авиации серьезно изменился: ранее сегмент пассажиров, который летал на арендованных самолетах, был очень узким, сейчас помимо часто летающих топ-менеджеров крупных корпораций и предпринимателей, бизнес-джеты нередко бронируют состоятельные семьи или богатые знаменитости.

Некоторые клиенты решают купить собственный самолет. В этом случае приличные средства уходят на его содержание: на техническое обслуживание, содержание в ангаре, зарплату экипажа и т.п. Не говоря уже о том, что сам лайнер стоит десятки миллионов долларов.

Личный самолет есть, например, у певицы Селин Дион, актера Джона Траволты, у Анжелины Джоли, Тома Круза и Джима Керри. Любит похвастаться собственным лайнером и российский певец Филипп Киркоров.

close fkirkorov/instagram.com

Однако такая любовь к роскоши радует далеко не всех. Нередко из-за таких инстаграмных зарисовок на звезд обрушивается шквал критики: большинство россиян не радует чужое богатство. Так, например, певицу Лободу поклонники в прошлом году раскритиковали за нескромное фото на борту частного самолета, назвав ее «некультурной растрепой».

close lobodaofficial/instagram.com

Похожей участи подверглась не так давно и Кристина Орбакайте, решившая полететь на бизнес-джете из Москвы в Санкт-Петербург.

«Шикует и сорит деньгами, а работяги еле концы с концами сводят», – написала ей в комментариях одна из подписчиц. «Зачем злить пользователей? Что до Питера поезда уже не ходят?» – негодовала другая.

close orbakaite_k/instagram.com

Часто после такого звездам или их представителям приходится объяснять, что такой способ перемещения для них – не роскошь, а рабочая необходимость: силы при плотном гастрольном графике надо экономить. Однако, летать на частных самолетах и постить фото в роскошных интерьерах – ни одно и тоже. И не всегда понятно, что здесь первично: комфортный полет или гламурное фото.

«Если бы общество такое поведение звезд действительно раздражало, то попзвезды уже давно бы не собирали ни полные залы, ни имели бы столько подписчиков», — полагает пиар-менеджер независимого коммуникационного агентства Елизавета Стволина. «Чем больше они постят свою роскошную жизнь, тем больше она становится интересна простым людям, так как для них это возможность прожить все эти впечатления хотя бы глядя на экран смартфона – вот такая она странная народная любовь», — добавляет эксперт.