Россия угодила в яму: граждане перебрали кредитов

Россияне демонстрируют мультикредитное поведение, отмечают эксперты бюро кредитных историй.

Объем розничного портфеля банков и микрофинансовых организаций (МФО) растет по 15-20% в год.

По данным за май этого года, 42% населения имеет в банках по два и более кредита, каждый пятый житель страны (18,3%) — по три и более, отмечает в своем обзоре БКИ «Эквифакс».

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Но и это не рекорд. Почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов.

Два, три, четыре, пятьдесят кредитов

В сегменте микрофинансирования уровень закредитованности впечатляет еще больше. Не более одного займа имеют только 39% заемщиков МФО, порядка 38,5% россиян обслуживают три займа и более.

В практике бюро кредитных историй встречаются случаи, когда на одного клиента приходится более 50 непогашенных кредитов.

«В среднем в мае в банках на одного клиента приходится 1,74 кредитных договора, в МФО — это 1,43 договора. «То есть, россияне предпочитают обращаться одновременно и в банки, и в микрокредитные организации», — констатируют исследователи.

«За неполные 6 месяцев 2019 года объем кредитного портфеля вырос почти на 6%, что сопоставимо с ростом в предыдущие два года», — говорит Олег Лагуткин, гендиректор «Эквифакс». Он прогнозирует, что по итогам текущего года рост кредитования будет как минимум сопоставим с ростом в предыдущие годы.

Аналогичные тренды подтвердили «Газете.Ru» и в МФО «Мигкредит». «Закредитованность немного снижается», — сообщил представитель компании Игорь Петров.

Причины роста долговой нагрузки участники рынка видят в льготных условиях кредитования, в первую очередь, для своих проверенных клиентов. А микрокредитные организации готовы кредитовать на небольшие суммы даже первых встречных.

Они уже в яме

Власти наличие проблемы признают.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил ранее, что проблема не только в банковском кредите. Но и на рынке микрокредитования. Там надулся кредитный «пузырь», рост которого, по словам министра, необходимо остановить.

«Ужасная ситуация складывается, по моему мнению, в МФО. Там процентные ставки 1% в день — это на самом деле ужасная цифра», — сетовал он 20 июня в интервью телеканалу «Россия-24».

Кредиты МФО могут достигать 600% годовых. Есть граждане, «которые попадают в эти долговые ямы, — они просто их них выбраться не могут», — признавал министр.

По словам Орешкина, у депутатов Государственной думы есть ряд предложений по улучшению ситуации. «Сейчас мы вместе с ними работаем. Я думаю, эти инициативы, когда время придет, будут озвучены», — добавил он.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что «пузыря» в сегменте потребкредитования в России нет, однако и он признает риски в случае неумеренного наращивания таких кредитов.

«Риск пузыря всегда есть, если неумеренно наращивать такие заимствования. Но сейчас мы еще не в зоне пузыря», — отмечал Кудрин на Петербургском экономическом форуме 6 июня.

Принимая во внимание лишь количество кредитов, нельзя судить о критичности ситуации в плане платежной нагрузки и появлению «кредитного пузыря», уточняет директор СРО «НАПКА» Борис Воронин. Надо учитывать уровень дохода, долю, которую заемщик отдает на погашение своих обязательств его финансовую стабильность.

«Если при наличии 2-3 кредитов платежная нагрузка не превышает 30% от дохода, то беспокойств никаких нет и можно с большей долей вероятности прогнозировать, что клиент выплатит по долгу всю сумму», — говорит Воронин.

Потребность россиян в кредитных средствах можно объяснить совокупностью факторов: переход от политики экономии к потреблению, снижение уровня реальных доходов, отсутствием сбережений и т. д. Все эти факторы, считает Воронин, повлияли на то, что клиенты стали чаще обращаться в кредитные организации.

Закредитованность – это все от нищеты, согласен Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра». Стагнация реально располагаемых доходов заставляет граждан «оформлять новые кредиты и займы, что приводит к долговой яме». Такая ситуация наблюдается в в большинстве регионов, где значительная часть населения живет за чертой бедности, добавляет эксперт.

Одно из решений проблемы Гасанов видит в том, чтобы «снизить ставку рефинансирования ЦБ специально для бедного населения, что позволит молодым семьям, не имеющим собственного жилья, взять ипотеку.

По расчетам главного аналитика Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, в 2018 году объём новых выдач банковских кредитов физлицам поднялся сразу на 35%, а общая задолженность – на 22%.

Эти кредиты замещают многолетнее снижение реальных доходов населения, которое продолжилось и в первом квартале 2019 года.

Примечательно, что за 2018 год розничная торговля и платные услуги поднялись в объёмах на 2,5%, по данным Росстата. А кредиты — на 22,2%. «То есть россияне в основном не покупают что-то дополнительно, а просто поддерживают свой уровень потребления, но вынужденно, не за счёт доходов, а за счёт кредитов. И не живут от этого богаче, а наоборот», — говорит Быков.

Из доходов 77% идёт на текущие расходы на товары и услуги, а год назад на их долю приходилось 75,8%. Зато на налоги и сборы стало уходить больше – 12% вместо 11,5% доходов. То есть ситуация с ростом кредитов очень нездоровая. «Само по себе повышение суммы заимствований не было бы столь критичным, если бы не сопровождалось обеднением людей», — добавляет Быков.