Россия угодила в яму: граждане перебрали кредитов

Каждый пятый россиянин имеет по три непогашенных кредита

Россияне хотят жить в достатке, не имея для этого необходимых финансов. Бюро кредитных историй фиксируют, что каждый пятый житель РФ имеет три кредита. Закредитованность населения не снизится даже после ужесточения требований со стороны ЦБ, отмечают эксперты. Базовая причина такого положения дел — нищета, более 19 млн человек в стране живут за чертой бедности.

Россияне демонстрируют мультикредитное поведение, отмечают эксперты бюро кредитных историй.

Объем розничного портфеля банков и микрофинансовых организаций (МФО) растет по 15-20% в год.

По данным за май этого года, 42% населения имеет в банках по два и более кредита, каждый пятый житель страны (18,3%) — по три и более, отмечает в своем обзоре БКИ «Эквифакс».

Но и это не рекорд. Почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов.

Два, три, четыре, пятьдесят кредитов

В сегменте микрофинансирования уровень закредитованности впечатляет еще больше. Не более одного займа имеют только 39% заемщиков МФО, порядка 38,5% россиян обслуживают три займа и более.

В практике бюро кредитных историй встречаются случаи, когда на одного клиента приходится более 50 непогашенных кредитов.

«В среднем в мае в банках на одного клиента приходится 1,74 кредитных договора, в МФО — это 1,43 договора. «То есть, россияне предпочитают обращаться одновременно и в банки, и в микрокредитные организации», — констатируют исследователи.

«За неполные 6 месяцев 2019 года объем кредитного портфеля вырос почти на 6%, что сопоставимо с ростом в предыдущие два года», — говорит Олег Лагуткин, гендиректор «Эквифакс». Он прогнозирует, что по итогам текущего года рост кредитования будет как минимум сопоставим с ростом в предыдущие годы.

Аналогичные тренды подтвердили «Газете.Ru» и в МФО «Мигкредит». «Закредитованность немного снижается», — сообщил представитель компании Игорь Петров.

Причины роста долговой нагрузки участники рынка видят в льготных условиях кредитования, в первую очередь, для своих проверенных клиентов. А микрокредитные организации готовы кредитовать на небольшие суммы даже первых встречных.

Они уже в яме

Власти наличие проблемы признают.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил ранее, что проблема не только в банковском кредите. Но и на рынке микрокредитования. Там надулся кредитный «пузырь», рост которого, по словам министра, необходимо остановить.

«Ужасная ситуация складывается, по моему мнению, в МФО. Там процентные ставки 1% в день — это на самом деле ужасная цифра», — сетовал он 20 июня в интервью телеканалу «Россия-24».

Кредиты МФО могут достигать 600% годовых. Есть граждане, «которые попадают в эти долговые ямы, — они просто их них выбраться не могут», — признавал министр.

По словам Орешкина, у депутатов Государственной думы есть ряд предложений по улучшению ситуации. «Сейчас мы вместе с ними работаем. Я думаю, эти инициативы, когда время придет, будут озвучены», — добавил он.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что «пузыря» в сегменте потребкредитования в России нет, однако и он признает риски в случае неумеренного наращивания таких кредитов.

«Риск пузыря всегда есть, если неумеренно наращивать такие заимствования. Но сейчас мы еще не в зоне пузыря», — отмечал Кудрин на Петербургском экономическом форуме 6 июня.

Принимая во внимание лишь количество кредитов, нельзя судить о критичности ситуации в плане платежной нагрузки и появлению «кредитного пузыря», уточняет директор СРО «НАПКА» Борис Воронин. Надо учитывать уровень дохода, долю, которую заемщик отдает на погашение своих обязательств его финансовую стабильность.

«Если при наличии 2-3 кредитов платежная нагрузка не превышает 30% от дохода, то беспокойств никаких нет и можно с большей долей вероятности прогнозировать, что клиент выплатит по долгу всю сумму», — говорит Воронин.

Потребность россиян в кредитных средствах можно объяснить совокупностью факторов: переход от политики экономии к потреблению, снижение уровня реальных доходов, отсутствием сбережений и т. д. Все эти факторы, считает Воронин, повлияли на то, что клиенты стали чаще обращаться в кредитные организации.

Закредитованность – это все от нищеты, согласен Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра». Стагнация реально располагаемых доходов заставляет граждан «оформлять новые кредиты и займы, что приводит к долговой яме». Такая ситуация наблюдается в в большинстве регионов, где значительная часть населения живет за чертой бедности, добавляет эксперт.

Одно из решений проблемы Гасанов видит в том, чтобы «снизить ставку рефинансирования ЦБ специально для бедного населения, что позволит молодым семьям, не имеющим собственного жилья, взять ипотеку.

По расчетам главного аналитика Центра аналитики и финансовых технологий Антона Быкова, в 2018 году объём новых выдач банковских кредитов физлицам поднялся сразу на 35%, а общая задолженность – на 22%.

Эти кредиты замещают многолетнее снижение реальных доходов населения, которое продолжилось и в первом квартале 2019 года.

Примечательно, что за 2018 год розничная торговля и платные услуги поднялись в объёмах на 2,5%, по данным Росстата. А кредиты — на 22,2%. «То есть россияне в основном не покупают что-то дополнительно, а просто поддерживают свой уровень потребления, но вынужденно, не за счёт доходов, а за счёт кредитов. И не живут от этого богаче, а наоборот», — говорит Быков.

Из доходов 77% идёт на текущие расходы на товары и услуги, а год назад на их долю приходилось 75,8%. Зато на налоги и сборы стало уходить больше – 12% вместо 11,5% доходов. То есть ситуация с ростом кредитов очень нездоровая. «Само по себе повышение суммы заимствований не было бы столь критичным, если бы не сопровождалось обеднением людей», — добавляет Быков.