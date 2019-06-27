Неподъемный вуз: учеба стала еще дороже

За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

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В мае 2019 года семестр учебы в государственном высшем учебном заведении подорожал в среднем до 68,9 тысяч рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее (58 тыс. рублей). При это в негосударственных учебных заведениях сложилась аналогичная ситуация. Так, стоимость одного семестра поднялась с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕМИСС.

Росстат подсчитал рост цен на услуги высшего профессионального образования в мае 2019 года. Они выросли на 15% год к году.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила изданию, что рынок услуг в сфере образования является конкурентным.

Цены на услуги учебных учреждений не подвержены государственному регулированию, а формируют согласно рыночным механизмам.

Опыт прошлых лет показывает, что за лето цены увеличиваются в пределах 20%. Опрошенные газетой эксперты полагают, что к сентябрю 2019 года стоимость обучения в российских вузах может вырасти еще на 15-20%.

К причинам роста цен эксперты относят увеличение количества абитуриентов и сокращение бюджетных мест.

«Число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм», — сказал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

К тому же услуги вузов дорожают в связи с необходимостью увеличивать зарплаты преподавателям в соответствии с майскими указами президента Владимира Путина.

Ранее газета также сообщала, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17%, а абитуриентов станет больше на 15%. Такой прогноз содержится в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, писали «Известия».

Однако в Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах. Депутат Вячеслав Никонов говорил, что мест для «бюджетников» к 2024 году, напротив, может стать больше.

Изменения могут происходить только по демографическому признаку, пояснила вице-премьер Татьяна Голиков. К тому же, по ее словам, в документе речь шла о сокращении цифр приема в возрастном секторе от 15 до 20 лет, поэтому говорить о сокращении бюджетных мест в цифрах, приведенных изданием, некорректно.

Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2018 году зачислено на бюджетные места более 291 тыс. человек, на платные места почти 200 тыс. человек. Исследование учитывает только очное обучение на бакалавриате и специалитете.

При этом доля платного высшего образования растет. В 2011 году соотношение бюджетного и платного приема составляло 74% к 25%. В 2016 году доля платных мест составила уже 35%, а в 2018 году – 39%.

Также ВШЭ составил топ-10 вузов по качеству бюджетного и платного приема. Первую строчку занял Московский физико-технический институт (МФТИ), где средневзвешенная стоимость обучения составляет 250 тысяч рублей. Средний балл ЕГЭ «платников» составил 86,3, а «бюджетников» — 96,4.

Исходя из утвержденного приказа Министерства образования и науки РФ от января 2018 года, количество бюджетных мест в ВУЗы на 2019-2020 учебный год составит 549 478 (учитываются как бакалавриат, так и специалитет и магистратура). При этом общее количество бюджетных мест на 2018-2019 учебный год было определено в 601 169.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков перечислил самые массовые специальности, на которые открыт конкурс бюджетных мест в вузах в ходе приемной кампании этого года. По его словам, «это педагогические направления, IT-специальности и медицина».

При это, как выяснил Superjob, менее половины выпускников в России (47%) планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях. Девять лет назад в университеты собирались 80% опрошенных.

Вместе с тем рост цен на обучение в вузах может прийтись не по карману большинству россиян. По данным Росстата, половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. В России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется, отмечало ведомство.