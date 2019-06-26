Миллиарды в трубу: где в России не хотят работать

Безработица в России с небольшой погрешностью держится в последнее время на одном и том же уровне. Данные между различными регионами сильно разнятся, однако в целом по стране в прошлом месяце ее уровень составил 4,5%.

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По сравнению с апрельским показателем это улучшение на 0,2%. Такой же уровень в 4,5% был зафиксирован в последний раз в сентябре 2018 года. Безработными считаются 3,4 млн россиян в возрасте 15 лет и старше. Правда, в службах занятости числятся всего 776 тыс. человек.

Если же смотреть на ситуацию в региональном разрезе, то картина все менее радужная. Так, в ряде регионов России безработица стабильно превышает 10%, а в Ингушетии за март--май и вовсе достигла уровня в 26,2%.

Среди проблемных регионов также республика Тыва (безработица на уровне 11,7%), Алтай (10,6%), а также в полном составе регионы Северо-Кавказского федерального округа, исключая Ставрополье: помимо Ингушетии, это Дагестан (13,7%), Чечня (13,6%), Карачаево-Черкессия (12,2%), Кабардино-Балкарская республика (10,9%), Северная Осетия – Алания (10,5%).

В основном в этом списке «депрессивные, высоко дотационные регионы», объясняет «Газете.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Исторически и традиционно работы там всегда не хватало, при этом сами регионы, как, например, Северный Кавказ, густонаселенные.

По подсчетам агентства «Эксперт РА», в целом на дотации регионам из госбюджета в прошлом году было выделено более триллиона рублей.

В 2018 году, по данным Минфина РФ, Дагестану было выделено свыше 59 млрд рублей. Чечня из бюджета получила более 27 млрд рублей, Тыва — 15,7 млрд рублей, Кабардино-Балкария — более 11 млрд рублей.

Республика Алтай получила 9,6 млрд рублей, дотации Ингушетии составили 9,1 млрд руб., Северная Осетия – Алания получила 8,9 млрд рублей.

И год от года подобные вливания из бюджета только растут.

Так, в 2019 году, согласно официальным данным, Дагестану планируют предоставить на 5 млрд больше — 66,3 млрд руб, Чечне – 30,4 млрд руб., Тыве – 17 млрд руб. При этом увеличение дотаций пока не оказало позитивного эффекта на разрешение глобальных социальных проблем в этих регионах, в том числе и на безработицу.

Депрессивное состояние экономики России всегда сопровождается тем, что уровень безработицы в данных точках выше, отмечает Николаев. По его словам, победить сложившуюся безработицу, которая остается примерно на одном и том же высоком уровне, не удается, потому что уровень экономики и уровень жизни по-прежнему недостаточно высокий.

«Если по уровню экономического развития удалось бы эти регионы подтянуть до хотя бы не до передовых, но хороших середнячков, то, конечно, такой бы проблемы уже не было», — констатирует Николаев.

Людей — много, работников — нет

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.

Люди есть – а человеческого капитала, профессионалов, готовых работать, — нет, поэтому недостаток инвестиций «предопределяет» недостаток рабочих мест, отмечает эксперт.

«Плохо идет капитал, поэтому там пока что плохо создаются рабочие места», — отмечает Щербаков. При этом капитал, по словам эксперта, не идет в эти регионы, потому что не верит в людей. Замкнутый круг.

В то же время предпосылки для снижения безработицы есть, уверен Щербаков.

На Кавказ и многие другие дотационные регионы идут большие денежные средства из бюджета, которые как раз и предназначены для создания инфраструктуры, возможностей развития человека, в том числе связанных с образованием, медициной и повышением квалификации населения. А стабильность, которая там наблюдается все это время, – является объективным фактором для того, чтобы инвесторы с большим доверием относились к этим регионам,

— добавляет он.

Однако инвесторы, особенно иностранные, не слишком верят в Россию в целом, что уж говорить о регионах, за которыми даже внутри страны закрепилась не лучшая репутация. В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Россия в настоящее время стоит на 31-й позиции, хотя президент еще в майских указах 2012 года ставил задачу войти в двадцатку лучших. По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из России за первый квартал 2019 года составил $25,2 млрд, что больше на 1,6%, чем за аналогичный период 2018 года.

Говоря о регионах - лидерах по уровню безработицы, важно учитывать целый рад разных факторов, отмечает замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.

«Например, это может быть связано и с тем, что данные регионы достаточно аграрные, там само понятие безработицы оказывается расплывчатым: человек может иметь свой участок земли и с него кормиться, но при этом сказать, что у него нет работы и он ее ищет», — отмечает Капелюшников.

Также стоит отметить, что сами по себе это регионы с низким средним уровнем дохода на душу населения. Многие из них – регионы моноотраслевые. Например, Тыва — очень отдаленный, изолированный регион, добавляет эксперт.

«Кормятся» такие регионы во многом за счет дотаций основных «доноров» регионального центра. К таким регионам, в частности, относятся Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. В них, кстати, уровень безработицы самый низкий по стране — до 2%.

В целом, эксперты приходят к выводу, что в ближайшее время ситуация с донорами и дотационными регионами едва ли серьезно изменится: как резкое снижение уровня дотаций, к которому уже привыкли регионы, так и его повышение, несет в себе риски и издержки.

«Самое простое для федеральных властей – сохранять статус-кво», — полагает Николаев. Именно поэтому путь к решению проблемы – в экономике, где и должны начаться сдвиги.