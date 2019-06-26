Миллиарды в трубу: где в России не хотят работать

Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

В восьми регионах России уровень безработицы выше 10%. Меньше всего работает население в тех субъектах, которые получают дотации из федерального центра, включая республики Северного Кавказа. По мнению экспертов, там есть все для того, чтобы повышать квалификацию работающего населения, однако своими возможностями мало кто пользуется. При этом расходы бюджета на эти регионы только растут, а частный капитал идти туда не хочет.

Безработица в России с небольшой погрешностью держится в последнее время на одном и том же уровне. Данные между различными регионами сильно разнятся, однако в целом по стране в прошлом месяце ее уровень составил 4,5%.

По сравнению с апрельским показателем это улучшение на 0,2%. Такой же уровень в 4,5% был зафиксирован в последний раз в сентябре 2018 года. Безработными считаются 3,4 млн россиян в возрасте 15 лет и старше. Правда, в службах занятости числятся всего 776 тыс. человек.

Если же смотреть на ситуацию в региональном разрезе, то картина все менее радужная. Так, в ряде регионов России безработица стабильно превышает 10%, а в Ингушетии за март--май и вовсе достигла уровня в 26,2%.

Среди проблемных регионов также республика Тыва (безработица на уровне 11,7%), Алтай (10,6%), а также в полном составе регионы Северо-Кавказского федерального округа, исключая Ставрополье: помимо Ингушетии, это Дагестан (13,7%), Чечня (13,6%), Карачаево-Черкессия (12,2%), Кабардино-Балкарская республика (10,9%), Северная Осетия – Алания (10,5%).

В основном в этом списке «депрессивные, высоко дотационные регионы», объясняет «Газете.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Исторически и традиционно работы там всегда не хватало, при этом сами регионы, как, например, Северный Кавказ, густонаселенные.

По подсчетам агентства «Эксперт РА», в целом на дотации регионам из госбюджета в прошлом году было выделено более триллиона рублей.

В 2018 году, по данным Минфина РФ, Дагестану было выделено свыше 59 млрд рублей. Чечня из бюджета получила более 27 млрд рублей, Тыва — 15,7 млрд рублей, Кабардино-Балкария — более 11 млрд рублей.

Республика Алтай получила 9,6 млрд рублей, дотации Ингушетии составили 9,1 млрд руб., Северная Осетия – Алания получила 8,9 млрд рублей.

И год от года подобные вливания из бюджета только растут.

Так, в 2019 году, согласно официальным данным, Дагестану планируют предоставить на 5 млрд больше — 66,3 млрд руб, Чечне – 30,4 млрд руб., Тыве – 17 млрд руб. При этом увеличение дотаций пока не оказало позитивного эффекта на разрешение глобальных социальных проблем в этих регионах, в том числе и на безработицу.

Депрессивное состояние экономики России всегда сопровождается тем, что уровень безработицы в данных точках выше, отмечает Николаев. По его словам, победить сложившуюся безработицу, которая остается примерно на одном и том же высоком уровне, не удается, потому что уровень экономики и уровень жизни по-прежнему недостаточно высокий.

«Если по уровню экономического развития удалось бы эти регионы подтянуть до хотя бы не до передовых, но хороших середнячков, то, конечно, такой бы проблемы уже не было», — констатирует Николаев.

Людей — много, работников — нет

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.

Люди есть – а человеческого капитала, профессионалов, готовых работать, — нет, поэтому недостаток инвестиций «предопределяет» недостаток рабочих мест, отмечает эксперт.

«Плохо идет капитал, поэтому там пока что плохо создаются рабочие места», — отмечает Щербаков. При этом капитал, по словам эксперта, не идет в эти регионы, потому что не верит в людей. Замкнутый круг.

В то же время предпосылки для снижения безработицы есть, уверен Щербаков.

На Кавказ и многие другие дотационные регионы идут большие денежные средства из бюджета, которые как раз и предназначены для создания инфраструктуры, возможностей развития человека, в том числе связанных с образованием, медициной и повышением квалификации населения. А стабильность, которая там наблюдается все это время, – является объективным фактором для того, чтобы инвесторы с большим доверием относились к этим регионам,

— добавляет он.

Однако инвесторы, особенно иностранные, не слишком верят в Россию в целом, что уж говорить о регионах, за которыми даже внутри страны закрепилась не лучшая репутация. В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Россия в настоящее время стоит на 31-й позиции, хотя президент еще в майских указах 2012 года ставил задачу войти в двадцатку лучших. По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из России за первый квартал 2019 года составил $25,2 млрд, что больше на 1,6%, чем за аналогичный период 2018 года.

Говоря о регионах - лидерах по уровню безработицы, важно учитывать целый рад разных факторов, отмечает замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.

«Например, это может быть связано и с тем, что данные регионы достаточно аграрные, там само понятие безработицы оказывается расплывчатым: человек может иметь свой участок земли и с него кормиться, но при этом сказать, что у него нет работы и он ее ищет», — отмечает Капелюшников.

Также стоит отметить, что сами по себе это регионы с низким средним уровнем дохода на душу населения. Многие из них – регионы моноотраслевые. Например, Тыва — очень отдаленный, изолированный регион, добавляет эксперт.

«Кормятся» такие регионы во многом за счет дотаций основных «доноров» регионального центра. К таким регионам, в частности, относятся Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. В них, кстати, уровень безработицы самый низкий по стране — до 2%.

В целом, эксперты приходят к выводу, что в ближайшее время ситуация с донорами и дотационными регионами едва ли серьезно изменится: как резкое снижение уровня дотаций, к которому уже привыкли регионы, так и его повышение, несет в себе риски и издержки.

«Самое простое для федеральных властей – сохранять статус-кво», — полагает Николаев. Именно поэтому путь к решению проблемы – в экономике, где и должны начаться сдвиги.