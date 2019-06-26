Лаптем щи хлебать: как россияне давятся родным

Нет денег — нет машины

По оценке Высшей школы экономики, в мае текущего года стоимость импорта, закупленного российскими компаниями и гражданами, составила $20 млрд. При этом основная часть пришлась на страны дальнего зарубежья. Его доля достигла $16,9 млрд. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленного НИУ ВШЭ.

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Если устранить сезонные факторы, то импорт в мае сократился на 3% к апрелю. Но и в апреле было снижение, хотя и не такое заметное — на 1,1%.

Проблема в том, что импорт из стран дальнего зарубежья не просто снизился, а обвалился по сравнению с прошлым годом сразу на 8%.

Если посмотреть, какой именно импорт сократился из стран дальнего зарубежья, то обнаружится вот что: машиностроительной продукции Россия закупила почти на 10% меньше, химической продукции на 6,6%, продовольствия – на 2,2%, текстильных изделий и обуви – на 1,3%. Из ключевых по значимости товарных групп растут лишь объемы импорта продукции химической промышленности (+ 0,4% в первом квартале).

Ежемесячный объем импорта в Россию на протяжении последних двух лет изменяется в относительно узком диапазоне, что свидетельствует о стагнации, следует из бюллетеня НИУ ВШЭ. «Пока же, в целом, можно говорить о стагнации импорта: попытка роста, которую мы наблюдали с сентября прошлого года, похоже, не удалась. На протяжении последних двух лет ежемесячная стоимость импорта товаров в торговле со всеми странами с устраненной сезонностью изменялась в относительно узком диапазоне $20-22 млрд», — отмечается в исследовании НИУ ВШЭ.

Несмотря на то, что прошлогоднее «дно» по импорту еще не достигнуто, «стоимость импорта продукции машиностроения снизилась более существенно и стала минимальной за последние два года».

При этом продукция машиностроения составляет примерно половину импорта из стран дальнего зарубежья, и продолжение урезания объемов ее закупки может привести к формированию «понижательной тенденции».

Эксперты ВШЭ считают, что импорт в мае сократился как за счет снижения долларовых цен импорта, так и продолжающегося спада в закупках физических объемов. В марте, согласно последней доступной статистике ФТС, объемы закупаемого импорта сократились на 1,9% год к году, а в первом квартале — на 1%.

Еще одной из причин снижения импорта НИУ ВШЭ называет слабый потребительский спрос, который сдерживает рост продаж, например, автомобилей. После некоторого оживления автомобильного рынка в марте в последние месяцы продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) вновь стали сокращаться и с устраненной сезонностью не превышают 150 тысяч в месяц. Это прошлогодний уровень среднемесячных продаж.

Так, в мае продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 137,6 тыс. авто, что на 6,7% меньше, чем в мае 2018 года и на 1,7% меньше, чем в апреле этого года.

А откуда взяться потребительскому спросу, если, по данным за 2018 год, количество бедных в стране составило 12,9% населения — это почти 19 млн человек.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что проблема бедности в России стала сверхострой. Деньги на борьбу с ней выделяются, но «живут» своей жизнью.

Наихудшая динамика с 2008 года

«В лучшем случае тут можно говорить о стагнации рынка. Даже госпрограммы льготного автокредитования, которые были возобновлены в марте, не смогли переломить эту тенденцию», — говорит эксперт ВШЭ Сергей Пухов, добавляя, что сейчас в целом импорт машиностроительной продукции с 2008 года показывает наихудшую динамику.

Эксперты НИУ ВШЭ не ожидают в перспективе улучшения внутреннего спроса и роста физических объемов импорта. Кроме того, может усилиться давление на рубль, например, из-за снижения цен на нефть, высокой интенсивности оттока капитала — более $35 млрд за пять месяцев текущего года,

что почти в два раза превышает прошлогодний уровень». Все эти факторы будут способствовать формированию тренда на снижение закупок импорта в ближайшие месяцы, резюмирует Сергей Пухов.

В исследовании НИУ ВШЭ не фиксируется внимание еще на одной причине снижения закупок импорта. Это санкции западных стран против России после присоединения Крыма. Напомним, с 2014 года были введены санкции ЕС, касающиеся запрета экспортировать в Россию товары двойного назначения, предназначенные для военного использования. И с 2018 года — санкции США из-за отравления Скрипалей в Солсбери. Американцы ввели полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. В итоге правительство было вынуждено сократить расходы на развитие и обновление системы ГЛОНАСС. Эту программу урежут почти на 13 млрд рублей.

Свою лепту вносит и запрет на импорт продовольствия в РФ, который был на этой неделе продлен до 2020 года.

Пессимизма НИУ ВШЭ относительно импорта не разделяет Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum. По крайней мере в той части, что снижение импорта связано с ослаблением рубля. Логика эксперта такая: угрозы новых санкций выглядят ничтожными, а ФРС с лета полностью меняет валютную политику, переходя к снижению ставки.

«Рубль на фоне этих событий чувствует себя очень устойчиво, обновляет годовые максимумы и вряд и на этом остановится: скорее всего, доллар прижмется постепенно к психологически значимой отметке в 60 рублей. И год закончит где-то возле нее, если не ниже», — говорит Капустянский. Рубль похудел к доллару за прошлый год примерно на 15%, но с начала 2019 года отыграл уже более 60% снижения, уточняет Капустянкий.

Рубль отыгрывает свои позиции и у евро после проседания на 11% в прошлом году. Укрепляющийся рубль будет способствовать росту импорта, несмотря на остающуюся действительно низкой платежеспособность граждан, полагает эксперт.