Пирамида мирового масштаба: что будет с госдолгом США

Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП страны.

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«Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше. Перспектива высокого дефицита (бюджета) и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности», — отмечается в докладе.

По данным авторов доклада, госдолг США увеличится с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году.

Но есть и другие прогнозы, более пессимистичные. Согласно расчетам Международного валютного фонда (МВФ), госдолг США вырастет до 117% ВВП уже в 2023 году.

Опрошенные «Газетой.Ru» дают и более смелые прогнозы по его росту.

Через 10-15 лет госдолг США может достигнуть 160% ВВП и даже больше, и конгресс США будет бесконечно согласовывать увеличение долга, поскольку сам «питается» этим же долгом, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

На данный момент госдолг США составляет около $22,4 трлн. Именно на такую сумму Америкой было выпущено и находится в обращении высоколиквидных облигаций (Treasuries), а также всех прочих корпоративных и муниципальных долговых бумаг, по дефолту которых несет ответственность в последней инстанции правительство США, выполняющее функцию поручителя.

«За изменением госдолга можно наблюдать практически в реальном времени на специализированном сайте в Интернете. Ежесекундно он возрастает примерно на $2 млн.

На одного гражданина США в среднем приходится уже более $50 тыс. долга страны. За 2,5 года президентства Дональда Трампа он вырос более чем на $2 трлн, то есть почти на 10%», — говорит Антон Быков, главный аналитик Центр аналитики и финансовых технологий.

В США давно уже шутят, что именно огромный госдолг сделал Трампа действительно великим. Долги Америки стали особенно стремительно расти во время его президентства из-за налоговой реформы и увеличившихся расходов на оборону. Напомним, налоговая реформа Трампа была предпринята с целью облегчения бремени для предпринимателей.

По словам Антона Быкова,

госдолг США по сути это новая мировая финансовая пирамида: его погашения идут не столько из поступлений доходов от экономики, сколько от привлечения новых поступлений в долг, а делают их, поскольку другие страны уже очень много вложили в экономику США.

При этом увеличение госдолга США ничем бы не угрожало ни Америке, ни всему миру, если бы не развязанные Трампом торговые войны.

Среди крупнейших держателями госдолга США — Китай и Япония, говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

«Многие держатели американского госдолга смотрят на взаимоотношения этих антагонистичных друг к другу бенефициаров и делают, по мере возможности, свои прогнозы и выводы», — добавляет он.

При этом Китай — пусть и не высокими темпами, но последовательно сокращает вложения в американскую экономику.

С апреля 2018 года по апрель 2019 года Пекин сократил свои вложения в Америку с $1,182 трлн до $1,113 трлн.

Учитывая, как стремительно стороны обмениваются санкциями, есть вероятность, что Китай в дальнейшем будет «скидывать» американские облигации, и непонятно, с какой скоростью и как на это отреагируют другие страны.

«Россия также значимо для себя уменьшила инвестиции в госдолг США после введения санкций и из-за опасений блокировки таких вложений. На январь 2019 года сумма вложений нашей страны в казначейские облигации США составила $13,2 млрд, тогда как в 2013 году достигала пика в $164,4 млрд, а в 2018 году была $96,9 млрд»,

— вспоминает Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий.

Однако для Америки уменьшение наших вложений — это капля в море, подчеркивает он.

«До того, как Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю рынок американских гособлигаций славился уникальной стабильностью: все риски постоянно накапливались, но не материализовывались, поскольку никто не был заинтересован в их педалировании. Однако сейчас они, судя по всему, становятся все более реальными, и даже если (каким-то чудом) удастся предотвратить массовую распродажу этих бумаг Китаем, то они станут головной болью будущих поколений американцев», — считает Владимир Рожанковский.

По его словам, уже неоднократно высказывались опасения, что эта ситуация может довести страну до дефолта.

«Если мир перестает покупать гособлигации США, то будет мировой кризис», — соглашается Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».