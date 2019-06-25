Жилью – новую жизнь: как покончить с убогими панельками

К 2024 году в России должно быть построено порядка 600 млн кв. м жилья — это будет практически 1/6 всего жилого фонда. Однако в борьбе за стахановские темпы легко можно забыть о главном вопросе – а какое это будет жилье и не будут ли это новые хрущевки, из которых не выбраться. Ведь в России до сих пор новые дома строятся еще по советским стандартам. А многие из этих панелек вообще были предназначены для рабочих-строителей светлого будущего: днем они шли на работу и только по вечерам приходили в квартиру, и это было настоящим счастьем. Но сейчас счастье измеряется уже другими понятиями — где гулять, на что смотреть, как легко проехать, куда сводить детей. Это и есть комфорт. Этим вопросам во вторник был посвящен в Госдуме Совет по развитию городских территорий и общественных пространств.

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Главной темой заседания фактически стал Стандарт комплексного развития территорий, который по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева разработали Минстрой, КБ «Стрелка» и ДОМ.РФ. Речь идет о документе, который включает в себя рекомендации градостроителям по формированию облика города и сохранению его исторической застройки. Новые стандарты должны помочь повысить качество городской среды и жилой застройки, а также остановить хаотичное разрастание городов. Кроме того, стандарты должны улучшить нормативно-правовую базу архитектурного проектирования. Рекомендации также направлены на благоустройство открытых общественных пространств.

Таким образом, Стандарт комплексного развития территорий предполагает разнообразие планировок и типов жилой среды, эффективное использование земельных ресурсов, создание районов с развитым стрит-ритейлом, эффективность общественного транспорта и другие принципы.

В документе описаны планировка, транспорт, озеленение, парковка, школы и другие важные составляющие городской среды. Так, например, отмечается, что в малоэтажной модели основная доля озеленения расположена на придомовых участках. Создание же парка целесообразно, если речь идет о крупных массивах застройки. Кроме того, «важную роль в формировании городских территорий согласно малоэтажной модели играет создание комфортных условий для перемещений пешком и на велосипеде», указано в документе. С этой целью кварталы разбиваются по длинной стороне сквозными велопешеходными путями.

Еще до заседания в здании Госдумы прошла выставка, посвященная документу. На мультимедийных стендах можно было посмотреть картинки с просторными квартирами и нестандартной формы домами. Рядом же стояли стенды, на которых рассказывалось о том, что жителей заботит экология и инфраструктурная среда. «Горожане знают, что нужно городу», — гласил один из них.

По данным исследований «Стрелки», 60% людей заботит удобство передвижения, при этом 44% семей хотят улучшить свои жилищные условия, а 82% городов имеют неблагоприятную среду.

Одна из причин этого, по мнению экспертов бюро, в типовой советской застройке жилищного фонда, которая по-прежнему составляет 77%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин внимательно выслушал идеи представителей проекта, а в ходе заседания тему поддержал практически сразу. Со стороны выглядело, как будто он сам и является создателем Стандарта, который глава управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков назвал «справочником для архитекторов нового поколения».

«Людям нужны комфортные условия жизни, независимо от того, в какой части города (они) проживают. Это меняет концепцию развития городов. Раньше был единственный подход развития городского пространства: центральная часть для отдыха и спальные районы, где соответствующей инфраструктуры не было. Жилье строилось рядом с крупными предприятиями. Это определяло развитие городов длительное время», — заявил он. Новая концепция предусматривает, что человек должен чувствовать себя «комфортно». В районе должен быть детский сад, школа, поликлиника, парковка. Под эту задачу, по его словам, и надо переделать всю нормативную базу.

Города являются двигателем развития страны. «Именно в них создается большая часть ВВП. От того, насколько комфортной мы сможем сделать жизнь в городах, зависит развитие страны. Города должны бороться за человека и конкурировать между собой», — указал Володин.

В ходе дискуссии у него также состоялся небольшой диалог с министром строительства Владимиром Якушевым: спикер Госдумы заявил, что надо зафиксировать, что потолки в новостройках не должны быть менее 2,8 м. По его мнению, человеку надо дать «свободу» в квартире. Володин вообще был поэтичен и, защищая концепцию городской среды, вспомнил, как одна женщина на слушаниях по реновации объяснила, что она выбрала себе квартиру, потому что во дворе поют соловьи. Дошел даже до того, что сравнил покупку квартиры с покупкой кусочка «счастья».

Планировка квартир должна подразумевать как личное пространство для гражданина, так и общее для семьи, развил тему партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов. При этом депутатам показали «вживую», как должны выглядеть современные дома. Так, подъезды лучше делать от земли — чтобы они скорее тоже представляли собой общественное пространство для жителей домов.

После этих речей выступил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов. Однако его видение развития городов выглядело явно попроще. Среди основных «слонов» и базовых приоритетов градостроительной политики города он назвал «борьбу за дешевизну», а также «примат отчетности». Правда, эти понятия относятся и к застройке самой Москвы, за архитектурным обликом которой призван следить Кузнецов и возглавляемый им Архсовет. Под видом доминант и красивых фасадов в Москве одобряются целые микрорайоны многоэтажек, в том числе и набивших оскомину серий домов, которые в народе прозвали человейниками. Причем, речь идет не о каком-то замкадье типа Некрасовки, но и старых районах. Например, в Новогиреево растет жилой комплекс с красивым названием «Измайловский лес». Фактически благоустройство таких микрорайонов представляет собой щербатый асфальт, заставленный машинами. Работа главного архитектора при таком строительстве вызывает по меньшей мере недоумение. Но дешевизна при московском спросе означает всего лишь большие деньги. Застройщики ходят к нему на поклон? К слову, многие архитектурно-планировочные подряды (а это сотни миллионов рублей) получают знакомые Кузнецова.

Вот, например, какими «удобными» новостройками предлагают воспользоваться москвичам и жителям Подмосковья. Осторожно: при просмотре фото можно впасть в депрессию!

Естественно, есть и те, кто больше радеет за застройщиков и их маржу — ведь «дешевки» не предполагают больших удобств. Правда, в целом критики документа не пытались полностью вступить в борьбу против него, но указывали, что проект должен остаться «модельным», то есть необязательным для исполнения. В противном случае, по их мнению, многочисленные изменения в нормативные документы поставят в сложную ситуацию застройщиков.

Но оказывается, люди не хотят жить в многоэтажных гетто. Так, главный архитектор Оренбургской области Наталья Ибрагимова заявила, что в области уже готовы со стандартом. Она подтвердила — застройщики действительно работают только по типовым проектам. «Строят панельки быстро, некачественно. 2017, 2018, 2019-й показывают хороший уверенный рост (по строительству жилья. — «Газета.Ru»). Но тем менее отток населения более 10 тысяч человек», — заявила она.

Глава Минстроя Владимир Якушев не стал спорить с тем, что проект хорош, однако заявил, что он должен быть вынесен на общественные обсуждения, а уже потом — переработан в нормативно-технический документ. По его словам, он потребует изменения 12 сводов правил.