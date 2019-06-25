Нас все меньше: кто виноват в вымирании России. LIVE

Он признал, что нацпроект «Демография» не самый простой для реализации, но сосредоточил свое выступление на демографических проблемах не в России, а в мире.
«В сфере демографии у нас две принципиальные цели: добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году», - напомнил глава кабинета министров на проходящем сейчас совещании по достижению целей национального развития.
Премьер Дмитрий Медведев считает, что России удалось ослабить влияние негативных мировых демографических тенденций.
По данным Росстата, в России 146 млн человек. При этом самой многочисленной возрастной группой являются мужчины и женщины в возрасте, когда еще не поздно заводить детей, до 34 лет. Таких насчитывается более 12 млн человек.
Счетная палата РФ объясняет неудовлетворительную ситуацию с демографией элементарной бедностью населения и предлагает увеличить число получателей пособий за рождение ребенка.
В отличие от чиновников эксперты рассуждают так: убыль населения растет за счет снижения рождаемости и уменьшения количества браков. Это означает, что и в 2020-м падение рождаемости продолжится, убыль не снизится.
Как отмечала тогда Голикова, стимулировать естественный прирост населения за счет повышения рождаемости проблематично. Это связано с тем, что российские женщины предпочитают рожать в 25-34 года, что существенно сокращает возможности рождения у них второго и третьего ребенка.
За 2018 год в 32 регионах России увеличилась смертность, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Численность населения страны в целом сократилась почти на 100 тыс. человек, сообщала в апреле вице-премьер России Татьяна Голикова.
Накануне совещания отдел народонаселения ООН опубликовал демографический прогноз по странам мира до 2100 года. Оценки в него фигурируют весьма пессимистичные. Даже в среднем варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года на 4,8 миллиона человек — до 141,1 миллиона жителей.
В пессимистичном варианте прогноза ООН население России уменьшается до 136,5 миллиона к 2035 году.
Так, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни должно вырасти до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину, увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, — с 36,8% до 55%.
Среди основных задач нацпроекта — снижение смертности и повышение рождаемости, дополнительное образование и регулярные медосмотры для людей предпенсионного возраста, доступность дошкольного образования, содействие занятости женщин с детьми. Федеральные проекты также предусматривают финансовую поддержку семей при рождении детей, работу по укреплению здоровья россиян, развитие массового спорта.
Демографии посвящен один из национальных проектов, которые должны быть выполнены в 2024 году. Бюджет нацпроекта превышает 3 трлн рублей.
В сегодняшнем совещании примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Серию совещаний по достижению национальных целей развития России глава правительства Дмитрий Медведев начал на прошлой неделе, обсудив развитие экономики и жилищного сектора.
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня «Газета.Ru» проводит онлайн-трансляцию, посвященную достижению национальных целей в сфере демографического развития.