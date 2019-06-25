Нас все меньше: кто виноват в вымирании России. LIVE

Накануне совещания отдел народонаселения ООН опубликовал демографический прогноз по странам мира до 2100 года. Оценки в него фигурируют весьма пессимистичные. Даже в среднем варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года на 4,8 миллиона человек — до 141,1 миллиона жителей.

В пессимистичном варианте прогноза ООН население России уменьшается до 136,5 миллиона к 2035 году.