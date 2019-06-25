Шаттлы из Еревана: как Грузия заманивает россиян

В Тбилиси придумали альтернативный способ доставки российских туристов в Грузию.

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

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С такой идеей выступил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на его выступление в эфире грузинского телеканала.

«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию»,

— сказал Алавердашвили.

По его словам, окончательное решение должно быть принято совместно с министерством иностранных дел Грузии. Оценят ли российские туристы бесплатные автобусы, пока неясно, однако выбора у них становится все меньше.

По словам Алавердашвили, именно российские туристы обратились с просьбой продумать новые способы приезда в страну.

Авиасообщение между Россией и Грузией было отменено на прошлой неделе. Президент России Владимир Путин подписал 21 июня указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки в Грузию. Прямые рейсы из Москвы осуществляются в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Находящимся в настоящее время в Грузии российским туристам рекомендовали покинуть страну. Позже запреты коснулись и грузинских авиаперевозчиков. Последние, в свою очередь, предложили собственный альтернативный вариант российским туристам. Транзитные перелеты в Грузию из РФ могут быть организованы через Армению по маршруту Тбилиси — Ереван — Москва.

Российские же компании, например, «Уральские авиалинии», сделали по-другому. Тем россиянам, которые приобрели билеты в различные города Грузии с датой вылета позже 8 июля, предложили бесплатные перелеты в курортные российские города и популярные туристические точки внутри страны. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, туры по Байкалу, Колыме и на Алтай. Кроме того, переоформить маршрут можно будет и на ряд заграничных направлений — в Ереван, Баку, Бишкек, Ош, Ташкент, Душанбе и Худжанд.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывали, что россияне являются практически главной статьей дохода грузинского туристического сектора. В 2018 году Грузию посетили порядка 1,2 млн россиян, что на 15% больше, чем в 2017 году. %

По данным сервиса «Туту.ру», доля пассажиров, отдающих предпочтение покупкам авиабилетов в Грузию, увеличилась в этом году на 27%. Рейсы Москва — Тбилиси и Москва — Батуми заняли третье и пятое места соответственно в топ-10 самых популярных летних направлений этого года.

По подсчетам главы ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, убытки от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн. А это 5% ВВП страны, который составляет более $15 млрд. В 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников в стране, отмечает Алавердашвили.

В последние годы российские туристы полюбили путешествовать именно туда из-за наличия бюджетных отелей, а также разнообразия мест отдыха: в Грузии морские курорты соседствуют с возможностями горнолыжного отдыха.

Только за 2018 год турпоток в Грузию из России вырос на 25-30%, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, это востребованное направление, да и к туристам из России за это время всегда были лояльны.

20 июня у здания парламента Грузии в центре Тбилиси вспыхнули массовые протесты после участия российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Несмотря на то, что формального нарушения не было, сторонники оппозиционных партий сочли это оскорблением грузинского народа и потребовали отставок в парламенте и кабинете министров.

На следующий день протесты под антироссийскими лозунгами продолжились. В ответ Россия рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Грузию, а затем и вовсе перекрыла прямое авиасообщение.