Чистый минус: российские туристы лишат Грузию $750 млн

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

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Учитывая, что ВВП Грузии составляет $15,2 млрд, то это около 5% ВВП страны.

«Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (около $750 млн)», — заявил эксперт.

Алавердашвили добавил, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария.

Также значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей.

«Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек», — пояснил он.

По словам Алавердашвили, в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.

Как сообщила до этого экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе в эфире телеканала Rustavi2,

экономика Грузии может потерять около $100 млн в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.

«Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком — в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны»,— сказал Намчавадзе.

Напомним, согласно ранее подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, с 8 июля приостанавливаются полеты российских перевозчиков в Грузию.

Позднее Минтранс также ввел запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ.

Формальной причиной для такого решения стала «необходимость обеспечения достаточной безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Как указывалось в сообщении Минтранса, в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб.

«Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее», — уточнял Минтранс.

Срок временного запрета не уточняется. В министерстве отмечают, что это продлится до предоставления российской стороне программ авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и погашения задолженности.

Решение о прекращении авиасообщения между двумя странами было принято на фоне событий, которые произошли на днях в столице Грузии. Так, 20 июня 2019 года спонтанный митинг перед зданием парламента Грузии и на проспекте Руставели под лозунгом «Россия — оккупант» перерос в столкновения с полицией. Для разгона митингующих были применены резиновые дубинки и газовые шашки.

Недовольство толпы было вызвано тем, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, приехавший на Межпарламентскую ассамблею православия, сел в кресло спикера парламента Грузии. Это было расценено как оскорбление грузинского народа.

При этом, еще до подписания указа президентом Путиным с рекомендацией своим гражданам воздержаться от туристических поездок в Грузию, если там будут нагнетаться антироссийские настроения, заявил премьер Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Минск.

Медведев констатировал, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Грузией со времени вооруженного конфликта в 2008 году между нашими странами существуют «человеческие контакты — большое количество граждан из нашей страны отдыхают в Грузии».

«Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут. И мы дадим такие рекомендации. Тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии», — говорил Медведев.

По данным Национальной ассоциации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 1,4 миллиона россиян.

В последние три года Грузия стабильно держит место в пятерке самых популярных стран у россиян. По данным сервиса «Туту.ру», доля пассажиров, отдающих предпочтения покупкам авиабилетов в Грузию, увеличилась в этом году на 27%. Рейсы Москва — Тбилиси и Москва — Батуми заняли третье и пятое места соответственно в топ-10 самых популярных летних направлений этого года.

При этом опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты предполагали, что если протесты в Тбилиси продолжатся, то россияне предпочтут другие маршруты отдыха.