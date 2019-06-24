Хамон нам только снится: эмбарго на продовольствие продлено

Президент России Владимир Путин продлил продэмбарго до 31 декабря 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе членов Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии и США было введено Россией в августе 2014 года. Оно стало ответом на санкции, введенные западными странами против России после присоединения Крыма.

Продовольственное эмбарго подразумевает запрет на импорт Россией некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции.

В ряде европейских стран неоднократно предлагали отменить санкции против России.

Так, глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что не видит никакого смысла в ограничительных мерах в отношении РФ. По его словам, антироссийские санкции приносят Италии убытки и «не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла». Против неоднократно выступали и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, и президент Чехии Милош Земан, и глава греческого правительства Алексис Ципрас, и другие.

Касательно оценки контрсанкций России против стран ЕС есть разные оценки.

Так, по подсчетам Французского исследовательского центра в сфере международной экономики (CEPII), 76,7% потерь от российских контрсанкций понесли страны Европы. Убытки Польши составили $1,1 миллиарда, Австрии — $852 миллиона, Нидерландов — $794 миллиона.

Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири ранее говорил, что Европа ежемесячно теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.

Однако большинство стран ЕС, в отношении которых Россия ввела продэмбарго, в последнее время оценивают влияние санкций мер, предпринимаемых в России, как сдержанное.

Так, как заявил в июне глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям.

«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки. С 2013 года, то есть до введения Россией эмбарго, общий экспорт агропродовольственных товаров ЕС в третьи страны показал значительный рост на 14,6%, достигнув в 2018 году выдающегося уровня в 137,4 млрд евро», — было указано в ответе Могерини на запрос депутата Европарламента Надин Морано.

В марте 2019 года Владимир Путин отмечал, что Россия готова отменить продовольственные контрсанкции, если также поступит Евросоюз с антироссийскими санкциями.

«Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей, наших российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — говорил Путин.

Между тем, по словам аналитика «Алор» Алексея Антонова,

если рассматривать экономику ЕС под микроскопом, то можно увидеть фермеров, которые строили свою бизнес-модель исключительно на экспорте в Россию, и они, конечно, массово разорялись, но общее влияние на экономику всего ЕС было не более 0,05% ВВП Еврозоны.

«При этом ответственность за такое разорение лежит скорее на собственнике фермерского хозяйства, который не учитывал макроэкономические и внешнеполитические риски в своей бизнес схеме, а не на эмбарго как таковом. Запрет чего-либо всегда порождает повышенный интерес к предмету, так что, можно предположить, что бренды «пармезан» и «хамон» получили еще больший интерес россиян именно после эмбарго», — добавляет аналитик.

Однако в целом европейские компании, поставлявшие в Россию продукты, впоследствии попавшие под эмбарго, за пять прошедших лет вполне справились с потерей нашего рынка,

считает Антонов.

Многие продукты, которые запрещали в России, например, европейские сыры, хамон и прочие как продавались в российской рознице, так и продаются, только цена на них выросла, то есть состоятельные граждане заплатили за эмбарго из своего семейного бюджета, добавляет эксперт.

При этом российские производители продовольствия действительно в какой-то момент получили шанс повысить качество и продажи своей продукции, но вместо этого многие предпочли повысить цены, так как на какой-то момент почувствовали себя монополистами на своих рынках, считает Антонов.

В результате рацион питания менее обеспеченных граждан стал в рамках прежнего бюджета более скудным, даже в пересчете на отечественные бренды, резюмирует он.