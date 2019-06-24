Хванчкара отменяется? Роспотребнадзор взялся за Грузию

Роспотребнадзор решил усилить контроль за алкоголем из Грузии.

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В ведомстве уточнили, что качество данной продукции ухудшается.

«Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции», — говорится в официальном сообщении службы.

Так, с 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции, произведенной в Грузии и не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тыс. литров.

В числе нерадивых поставщиков Роспотребнадзор указывает «Багратиони-1882», «Болеро энд Компани», «Кахетинское Традиционное Виноделие», «Корпорация Грузинское Вино» и т. п. Все партии указанной продукции, не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение Роспотребнадзора усилить контроль за качеством алкоголя из Грузии не связано с обострением отношений Москвы и Тбилиси.

«Роспотребнадзор выполняет свои функции, проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией», — сказал Песков.

Интересно, что данная информация появилась фактически на следующий день после заявления Минтранса о том, что с 8 июля года приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации. В качестве причины этого шага указано «необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». По заявлению министерства, сумма задолженности составляет $792,5 тыс. и 592 тыс. рублей.

Грузинская сторона наличие задолженности позже опровергла, тем не менее от намерения ввести запрет никто не отказывается.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. И тоже с 8 июля. Организованных туристов было рекомендовано в кратчайшие сроки вернуть домой.

«Здесь нет никакого политического конфликта. Здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан», — заверил журналистов Песков.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо ввести экономические санкции в отношении Грузии.

«Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии – это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем благотворительность за счет отечественных виноделов и аграриев», — заявил Миронов, добавив, что нет смысла «поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику».

В каком-то смысле история повторяется. Обострение российско-грузинских отношений, закончившееся эмбарго на вина, имело место в 2005-2006 гг. Тогда официально причиной запрета на поставку грузинских вин в Россию было названо низкое качество продукции. Тогда будучи госминистром Грузии по вопросам экономических и структурных реформ Каха Бендукидзе заявил, что его стране следует действовать так, как будто бы России вовсе не существует:

«Ведь могло быть на месте России море? Мы же не смогли бы продавать свою продукцию в море. Представьте, что там море!» Он заявил, что «грузинские производители наконец-то должны понять, что долгосрочная работа на российском рынке ненадежна». Спустя шесть лет грузинская продукция вернулась на российские прилавки и, судя по тому, какую доля рынка заняла, вкус грузинских вин за те годы россияне не забыли.

Сегодня в импорте вина в Россию Грузия занимает 17%, это второе место после Испании, отмечает эксперт алкогольного рынка, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

При этом в Россию поставляется 65% всего экспорта грузинского вина, продолжает эксперт.

«Это тотальная зависимость. Если взять еще три страны – Казахстан, Украину и Китай – то это 80% грузинского экспорта.

В 2019 году произойдет насыщение мирового рынка грузинским вином. Расти больше некуда.... И поэтому в Грузии, если сейчас Россия закроет путь грузинскому вину, отрасль обречена. Две трети заводов закроется, потому что больше некуда отправлять вино»,

— констатирует Дробиз.

Причиной эскалации напряженности стали массовые антироссийские протесты, которые начались в Тбилиси 20 июня. Формальным поводом для выступлений стало проведение Межпарламентской ассамблеи православия в здании грузинского парламента. В ходе заседания председатель ассамблеи, руководитель российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, что было расценено радикалами в стране как оскорбление Грузии. Заседание было сорвано, гостиница, в которой остановился глава российской делегации, атакована протестующими, а сам парламентарий спешно покинул страну. Антироссийские выступления в Тбилиси продолжились и на следующий день. Вместе с ними последовала и реакция российских властей.

Дмитрий Песков отметил также, что снятие уже введенных ограничений на полеты в Грузию может произойти только тогда, когда в стране откажутся от русофобии.

«Вы из опубликованных документов видели, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло», — указал Песков.