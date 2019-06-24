Как андроиды: россияне хотят больше работать

Переход на 4-дневную рабочую неделю не устраивает 48%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Понравилась идея меньше работать только 29% россиян.

Около 17% жителей страны отметили, что им вообще все равно, сколько дней в неделю работать.

Не приветствуют идею меньше работать в основном жители небольших населённых пунктов в 100-500 тысяч человек (52%), городов с населением 500-950 тысяч человек (50%), и опрошенные 60 лет и старше (58%).

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О возможном переходе на четырехдневку в обозримом будущем сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 11 июня на Международной конференции труда в Женеве.

Нужны удаленные форматы

Премьер сообщил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта – «это весьма вероятно».

В целом же, по словам Медведева, необходимы новые подходы к понятиям «рабочий день» и «рабочее место».

В частности, необходимо более лояльное отношение к организации рабочего времени, например, введение гибких графиков и удаленной работы.

«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как «рабочий день» и «рабочее место». ... гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости», — заявил Медведев.

Нежеланее россиян переходить на четырехдневку связан с тем, что приводит к сокращению рабочих мест и рабочего времени. Это признавал премьер и подтвердил опрос ВЦИОМ.

Более 40% опрошенных связывают отрицательные стороны сокращения рабочей недели со снижением заработной платы и уровня жизни. А 14% опрошенных — с ростом социальных болезней, таких как алкоголизм или наркомания.

«Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения, пенсионеров и селян»,— отмечает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Но россияне видят и преимущества сокращенного графика работы: 22% отметили потенциальное улучшение здоровья, увеличении продолжительности жизни и возможности «нормально отдохнуть». Еще 17% опрошенных назвали возможность больше времени проводить с семьей и детьми.

Среди тех, кто поддерживает предложение по сокращению рабочей недели, это преимущественно москвичи и жители Санкт-Петербурга (36%), а также городов-миллионников (34%). Возрастной состав поддерживающих — 25-34-летние россияне (39%).

Как показывают опросы кадровых агентств, работодатели в России почти не используют четырехдневку. Только по особой договоренности. «Сейчас четырехдневная рабочая неделя может использоваться в случае соответствующих договоренностей между сотрудником и работодателем, пояснили в сервисе «Работа.ру».

Чаще встречается формат удаленки или сокращенной недели в технологичных компаниях, так как для этого есть все возможности и там развита IT-инфраструктура, прокомментировали в сервисной компании.

Россияне опять разленились?

Иногда конкуренция не позволяет бизнесу сокращать количество рабочих дней. «Даже с учетом роботизации, информатизации и прочих нововведений те, кто будет работать больше, смогут произвести больше продукции по более низкой цене», — говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии компании «Финам».

Скорее всего, российские власти связывают введение четырехдневной рабочей недели с повышением производительности труда, считает аналитик «Алор» Алексей Антонов. Производительность труда должна стать в 2 – 3 раза выше по сравнению с аналогичным показателем в Европе, и снижение продолжительности рабочей недели станет логичным продолжением этого процесса, отмечает эксперт.

По данным Высшей школы экономики, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. В 2000 - 2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010 - 2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%.

Производительность труда в России является одним нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости». Предполагается, что в базовых несырьевых отраслях экономики РФ производительность труда должна расти по 5% в год к 2024 году.

Впрочем, эксперты сомневаются, что добиться роста производительности труда получится с помощью перехода на четырехдневку. Не понятно, как это отразится на экономике.