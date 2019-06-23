Коллапс системы: на Украине кончился газ

Оператор газотранспортной системы Украины — «Укртрансгаз» — заявил о критическом дефиците газа в стране.

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Такое заявление компания делает уже второй раз за месяц. По данным оператора, потребность в топливе составляет 240 млн кубометров в месяц, в то же время в хранилищах сейчас находится только 152 млн кубов. При этом за лето, в период с июня по август, для собственных нужд и поддержания работы системы ГТС необходимо как минимум 720 млн кубометров газа.

По заявлению компании,

уже было проведено 12 аукционов, на которых ГТС попыталась купить 880 млн кубометров газа. Но ни один поставщиков не стал продавать топливо.

Как предположили в «Укртрансгазе», это могло произойти из-за того, что долги компании по предыдущим контрактам перед этими же поставщиками до сих пор не погашены.

«Вероятная причина — дефицит средств «Укртрансгаза» и, как следствие, несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд, долг по которым уже составляет 4,1 млрд гривен (9,8 млрд рублей)», — говорится в сообщении оператора ГТС Украины.

По данным компании, несколько поставщиков заявили о возможности поставить в систему 190 млн кубометров, но только при условии, что компания погасит долги по предыдущим контрактам Украины.

14 июня «Укртрансгаз» уже выходил на публику с заявлением, что газа на обеспечение работоспособности ГТС хватит только до 24 июня. А в начале июня компания заявила о преддефолтном состоянии рынка природного газа.

При этом если Украина лишится газотранспортной системы в случае ее выхода из строя, или передаст трубу в руки частных компаний-инвесторов, то страну ждет катастрофа. События могут пойти по «югославскому сценарию», что может закончиться развалом страны. Такую вероятность допустил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Он предупредил, что

в этом году Украине предстоит выплатить $16 млрд долга и решить судьбу трубы.

«Не хочу быть плохим пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то заинтересованному иностранному инвестору, то нас ждет «югославский вариант», — сказал Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Через территорию Украины по газотранспортной системе Европу идет транзит российского газа в Европу. И этот транзит после развала СССР никогда не прекращался. Но этот год может стать последним для бесперебойных поставок топлива в Европу. Транзит газа может вообще прекратиться. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отметила, что для продолжения работы ГТС важно сохранить этот транзит.

Контракт на поставку газа между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского экономического форума 7 июня заявил о готовности заключить с Украиной контракт на прямую поставку российского газа. Сейчас страна закупает тот же самый российский газ на условиях реверса из Европы. По словам Миллера, прямой контракт подразумевает, что стоимость газа для Украины будет на 25% ниже, чем она покупает сейчас.

Но Украина отказывается заключать контракт. Переговоры осложняются тем, что

Россия не признает решения Стокгольмского суда, вынуждающего ее заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Москва настаивает, что для начала любых переговоров нужно завершить судебные споры.

А Киев в ответ сообщает, что любые переговоры возможны только с учетном решений по газу европейских судебных инстанций.

Также в Киеве неоднократно заявляли, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия и вовсе откажется от прокачки газа через территорию Украины.

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Ветренко назвал предложение «Газпрома» о продаже газа с 25% скидкой «причудливым» и заявил, что сейчас Украина «покупает дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «с так называемой скидкой». При этом он обвинил Россию в заведомом завышении цены газа.

Позже представитель президента Украины при правительстве Андрей Герус допустил, что закупки российского газа могут быть продолжены. По его словам, любая частная компания может начать закупать газ у «Газпрома», а затем перепродавать его внутри Украины.

В феврале 2019 года министр энергетики России Александр Новак отмечал, что на Украине не готовы к предметному обсуждению этого вопроса, так как «украинские коллеги готовы выставлять все новые и новые штрафы».