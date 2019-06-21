Небо на замке: россияне отлетались в Грузию

Как сообщила в пятницу, 21 июня пресс-служба Кремля, Владимир Путин подписал указ, временно запретив пассажирское авиасообщение с Грузией.

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«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в документе.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано «на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Министерству иностранных дел РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено обеспечить «координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В Кремле рассказали, что значит «временный запрет». Он будет действовать, пока существует угроза для россиян в Грузии, сообщает ТАСС

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с безопасностью россиян должна нормализоваться.

Он отметил, что должна исчезнуть малейшая угроза для граждан РФ «перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом».

Опять враги

Еще до подписания указа президентом Путиным с рекомендацией своим гражданам воздержаться от туристических поездок в Грузию, если там будут нагнетаться антироссийские настроения, заявил премьер Дмитрий Медведев. Его комментарий прозвучал во время рабочей поездки в Минск.

Медведев констатировал, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Грузией со времени вооруженного конфликта в 2008 году между нашими странами существуют «человеческие контакты — большое количество граждан из нашей страны отдыхают в Грузии».

«Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут. И мы дадим

такие рекомендации. Тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии» — сказал Медведев.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси, назвав Россию «врагом» и «оккупантом».

Она заявила, что тот, кто поддерживает массовые протесты, на самом деле действует в интересах Москвы.

Комментируя это заявление Медведев назвал их непрофессиональными. «Это непрофессиональные заявления. Либо она еще, что называется, не вошла в курс дела, либо сознательно искажает информацию», — заявил Медведев.

Медведев также высказал сожаление, что подобного рода недружественные заявления сопровождаются комментариями всяких клоунов вроде Михаила Саакашвили (экс-президента Грузии).

Бдите и избегайте скопления людей

В связи с осложнением внутриполитической ситуации в Грузии, Ростуризм, в соответствии с законом от 1996 года «Об основах туристской деятельности в РФ» рекомендовал российским гражданам «воздержаться от поездок в Грузию в туристических целях до нормализации обстановки в стране». Российским туристам, находящимся сейчас в Грузии, предписано «проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей».

Ростуризм советует также «не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».

Российским туроператорам и турагентам приказано приостановить реализацию туристских продуктов, в стране по направлению в Грузию.

Ростуризм напоминает, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое).

При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Пешком до Батуми не дойдешь

Первыми жертвами политических событий станут, конечно же, сфера туризма и недвижимости.

Наибольший рост в первом квартале 2019 года наблюдался как раз в гостиничном и ресторанном бизнесе (на 13,1%), связи (на 12,3%), операций с недвижимостью (на 11,1%).

В 2018 году граждане РФ приобрели в Грузии 17106 объектов недвижимости — дома, квартиры, коммерческие помещения и здания.

В последние три года — вне зависимости от сезона и курса валют — Грузия стабильно держит место в пятерке самых популярных стран у россиян.

Этим летом Грузия — самая желанная страна для летнего отдыха у наших соотечественников, привыкших самостоятельно бронировать билеты и гостиницы для своих вояжей.

Так, по данным сервиса «Ту-ту.ру», доля пассажиров, отдающих предпочтения покупкам авиабилетов в Грузию, увеличилась на 27%. Рейсы Москва — Тбилиси и Москва — Батуми заняли третье и пятое места соответственно в топ-10 самых популярных летних направлений этого года. При этом цены на билеты по этим направлениям за год изменились незначительно — плюс-минус 2%.

Напомним, вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси вспыхнули массовые протесты. Поводом послужили сообщения о том, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел на место спикера парламента Грузии во время сессии православного форума.