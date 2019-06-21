Нашествие украинцев: в Крым хлынули тысячи туристов

С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова. Сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей. Об этом говорится в сообщении Погрануправления ФСБ.

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По сравнению с весенним периодом – рост в 2 раза. Например, в марте количество граждан, проходивших через пункты пропуска, составляло в сутки около 5,2 тыс. человек. За тот же срок границу пересекали около 800 автомобилей.

Тенденция к росту числа туристов и увеличению потока автотранспорта в Крым со стороны Украины сохранится,

считают пограничники. Эксперты с ними в этом согласны.

«Такой рост гостей из Украины в Крым можно объяснить рядом причин — туристический сезон сейчас в самой активной фазе и очевидный плюс – непосредственная близость Украины с полуостровом», — отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Также за счет открытия Крымского моста через Керченский пролив у украинских граждан появилась возможность путешествовать не только по Крыму, но попасть в такие российские города как Анапа, Сочи, Геленджик и далее – поехать в путешествие по Кавказу через Военно-Грузинскую дорогу.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что тенденция роста турпотока из Украины фиксируется ежегодно с 2014 года.

«Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов», — заявил депутат.

По его мнению, в этом году будет зафиксирован новый рекорд. Депутат уверен в привлекательности отдыха в Крыму для жителей соседней страны, так как «туристическая инфраструктура полуострова за пять лет очень серьёзно изменилась».

Если говорить о сложностях, связанных с государственными конфликтами вокруг Крыма, то вряд ли простых украинцев останавливают разногласия властей Украины и России при выборе места для летнего отдыха, отмечает Жарский. В первую очередь посещение Крыма для большинства украинцев является доброй традицией и политический конфликт в высших кругах не для всех является останавливающим фактором, добавляет он.

Не останавливают и украинских автомобилистов предупреждающие билборды, которые установлены на обочинах трассы, ведущей из Украины в Крым: социальная реклама осуждает людей, желающих провести отпуск на полуострове, называя их чуть ли не предателями,

отмечает Ганжара. Однако прямого государственного запрета на такие поездки все же нет.

Вероятно интерес украинцев к Крыму связан с тем, что поменялось руководство страны, из-за чего ездить на полуостров и обратно стало безопаснее, полагает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

«Для живущих в Украине Крым – это традиционный курорт, удобный и недорогой, поэтому вполне логично, что люди снова захотели там отдыхать», — отмечает Лесняк. Он также отмечает, что в Крыму с переходом в состав России произошли благоприятные изменения: курортные зоны стали более современными и чистыми, а это также влияет не увеличение туристического потока.

Ранее погрануправление отмечало рост туристов с Украины, пересекающих границу в Крыму на майские праздники — на 20%, до 42 тыс. человек. По данным министерства курортов и туризма республики, в январе-апреле 2019 года в Крыму отдохнуло 723,4 тыс. туристов, что на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власти полуострова рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.

Крым в 2018 году по объему туристического потока побил все мыслимые рекорды. В прошлом году был зарегистрирован самое большое число отдыхающих на полуострове за 27 лет, прошедших после распада СССР — 6 млн 800 тыс. Об этом в январе 2019 год заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 млн человек», — сказал он.

О рекордном числе туристов так же писал в фейсбуке глава Крыма Сергей Аксенов. «47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% — авиатранспортом. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной», — написал Аксёнов.

Самое большое количество отдыхающих в Крыму прежде было зафиксировано в 1988 году — тогда на полуостров приехали 8,3 млн человек. После распада СССР турпоток сильно упал: так в 1995 году на полуостров приехало всего 2,5 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году — тогда на отдых в Крыму попали 6,1 млн человек.

Большой интерес к отдыху на полуострове подогревается комфортными ценовыми условиями пребывания в Крыму, отмечает Жарский. Тот же бензин в Крыму стоит дешевле, чем на материковой Украине – за литр 95-го бензина в пересчете на рубли его стоимость получается не более 50-55 рублей, или 20 гривен. А на украинских заправках цена бензина в рублях — не менее 65-70 рублей.

Если говорить о ценах на услуги, за проживание или питание — в этом сегменте трат расходы будут выше среднего, однако все равно ниже, чем цены проживания на европейских курортах.

Курс гривны к доллару или евро продолжает оставаться на некомфортном уровне для большинства граждан Украины. Так, курс доллара на 21 июня составил 26,38 гривны. И на фоне отсутствия роста экономических показателей и зарплат, большая часть украинцев, которая может позволить себе поездку к морю, выбирает более бюджетный отдых, полагает Жарский.