Окошко закрывается: что потеряет Россия в Грузии

История с заседанием межпарламентской сессии православных депутатов в Грузии в четверг, 20 июня, вызвала массовый антироссийский протест и закончилась разгоном протестующих.

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Официальный Тбилиси утверждает, что депутат Госдумы РФ, коммунист Сергей Гаврилов «по заданию спецслужб в начале 90-х годов» посещал Абхазию во время войны, а теперь уселся в президиуме парламента Грузии. Реакция российской стороны на события в Тбилиси, если кратко, — это русофобская акция. В первый день митингов пострадали 240 человек. А на следующий день антироссийские выступления продолжились.

Не исключено, что эта история может иметь серьезные последствия для экономики Грузии и двусторонних торговых связей между Москвой и Тбилиси.

С видом на море и Европу

Первыми жертвами политических событий в Грузии станут, конечно же, те сферы, которые уверенно растут в последние годы — и не в последнюю очередь за счет России. Это туризм и гостиничный бизнес (рост в первом квартале 2019 — 13,1%) и недвижимость (+ 11,1%).

Наиболее привлекательна для покупок жилья стала столица — Тбилиси, а также Батуми, расположенный на побережье Черного моря и имеющий относительно развитую инфраструктуру.

В среднем однокомнатные апартаменты в Батуми стоят около $37-40 тыс., что значительно дешевле, чем в средиземноморских странах.

«Недвижимость в Грузии покупают, те кто открыл и ведет здесь бизнес. Но самую значительную долю составляют люди, которые купили недвижимость в целях получения дохода от сдачи в аренду на фоне растущего ежегодно потока туристов», — говорит директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Особенно это касается апартаментов, расположенных на морском побережье в пешеходной доступности от моря. Собственники такого жилья могут заработать здесь в сезон до 100$ в сутки.

Есть немалое количество людей, которые покупают недвижимость с целью получения ВНЖ в «почти европейской» Грузии, в основном это люди недовольные политической ситуацией в России, отмечают эксперты.

В 2018 году граждане РФ приобрели в Грузии 17106 объектов недвижимости — дома, квартиры, коммерческие помещения и здания.

Но эксперты предупреждают, что грузинский рынок недвижимости уже перенасыщен, есть риск падения спроса и, как следствие, снижения цен. Если говорить о туризме, то турпоток из России в Грузию последовательно увеличивался.

«Поток туристов в Грузию (оставшихся в стране более чем на 24 часа) увеличился на 16% в 2018 году и превысил 1 млн человек. Учитывая снижение курса лари почти на 10%, можно было бы ожидать дальнейшее увеличение туристов в стране», — отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Происходящее пока вряд ли окажет пока сильное влияние на отток туристов, для сравнения можно вспомнить беспорядки в столице Франции — серьезного влияния на поток туристов они не оказали», — говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, добавляя, что россиян может остановить от поездок в Грузию «только радикально настроенное отношение местных граждан». Но пока радикалы в меньшинстве.

Тем не менее МИД РФ уже официально рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в Грузию. Представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке назвала ситуацию «кошмарной провокацией», устроенной в разгар туристического сезона.

Это при том, что в 2018 году Грузию посетили порядка 1,2 млн россиян, а в этом году ждали еще больше.

Конфликт в парламенте может стать детонатором ухудшения ситуации на рынке недвижимости туруслуг, заключают эксперты.

Происходящее накладывается на военную конфронтацию Грузии с Россией в 2008-м, предупреждают эксперты. С того времени Грузия разорвала политические взаимоотношения с Россией, роль посредника в контактах на дипломатическом уровне выполняет посольство Швейцарии в Москве.

Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.

По данным Национальной статслужбы Грузии за 2018 год, объем иностранных инвестиций в страну составил более $1,2 млрд, из них доля инвестиций из РФ — $60 млн. В абсолютных цифрах это немного, но для страны, которая находится в дипломатической конфронтации с Россией, такой объем достаточно показателен.

Для сравнения, в экономику Армении Россия инвестировала в 5 раз меньше, отмечает Антонов.

Эксперт называет основной причиной интереса российских инвесторов к Грузии даже не сам рынок страны, а возможность на ее территории производить товар, который можно экспортировать в страны Евросоюза — а это полумиллиардный рынок товаров и услуг.

«Российский бизнес скован санкциями, однако если создавать предприятия в Грузии, то в последствии продукцию можно реализовывать в ЕС, так как Грузия не участвует в санкциях и имеет соглашение с ЕС о беспошлинной торговле»,

— говорит Антонов.

Грузия оторвалась от РФ и вырвалась вперед

Между тем экономика Грузии в последнее время уверенно набирает темпы роста. Как сообщила 19 июня Национальная служба статистики,

ВВП Грузии в январе-марте 2019 года, по уточненным данным, увеличился на 4,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. В России о таких темпах только еще мечтают.

Правительство Грузии прогнозирует увеличение ВВП страны в 2019 году на 4,5%. В прошлом году ВВП Грузии вырос на 4,7% после роста на 4,8% годом ранее.

В отраслевой структуре ВВП наибольшую долю заняли торговля (16,8%) и промышленность (16,6%). За ними следуют транспорт и связь (10,9%), строительство, здравоохранение и социальная помощь (7,1%), сельское хозяйство (6,4%).

Но вдохновляться макроэкономической статистикой Грузии не стоит, предупреждают эксперты. Отсчет идет от очень низкой базы. Инфляция удерживается на вполне приемлемом уровне — менее 5%.

Основная проблема — высокая безработица, составлявшая в 2010 году 17,4%, а в 2018-м — 12,7%. Рекордной она остается среди молодежи – 26%, по официальным данным.

Население довольно бедно живет. Средняя зарплата составляет в этом году порядка $400. Но и цены сравнительно невысоки. Минимальная продуктовая корзина — примерно $70.

После кризиса 2008 года (война с Россией и глобальный экономический кризис), когда ВВП Грузии падал на 9%, экономика Грузии устойчиво растет, но в расчете на душу населения ВВП невысок и составил $4400 долларов в 2018 году.

«Это 108 место в мире, сразу после Азербайджана ($4569). Для сравнения: Россия занимает 64 строчку с показателем $11327», — уточняет Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Не в последнюю очередь экономика растет за счет структурных реформ, которые реализуются под наблюдением и с подачи МВФ. Фонд доволен сотрудничеством с Грузией и отмечает устойчивый темп роста экономики, контролируемую инфляцию и снижение уязвимости страны к внешним факторам. Такие результаты достигнуты за счет трехлетней программы, принятой в 2017 году, считает МВФ и готов и далее оказывать Грузии значительную финансовую поддержку. Cтрана уже получила $207 млн из $297,5 млн.