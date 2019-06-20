Взять и поделить: почему России мешает кубышка

Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев полагает, что сейчас в России складывается такая ситуация, при которой средства Фонда национального благосостояния можно было бы направить на инвестиции в экономику.

Реклама

«Все зависит от того, какие цели ставятся перед экономикой, тогда и можно решать, надо ли тратить стабфонд», — сказал Глазьев «Газете.Ru». Стабфондом он называет Фонд национального благосостояния, ранее объединенный со Стабилизационным фондом.

По словам Глазьева, если исходить из целей опережающего развития, необходимо максимизировать инвестиции в экономику, а не складывать в «кубышку» средства от продажи сырья.

«В той мере, в какой средства уходят в стабфонд, в такой они, собственно, исключаются из финансирования инвестиций. А это значит, что мы лишаемся дополнительных возможностей для развития экономики», — полагает Глазьев.

И в этом плане он сейчас близок к своему давнему оппоненту экс-министру финансов, а ныне главе Счетной палаты Алексею Кудрину. Тот ранее высказывал мысль о том, что сейчас в стране время тратить деньги на «прорыв» в экономике, а не копить избыток нефтегазовых доходов. Возможно именно этот момент и вызвал соответствующую оценку со стороны президента России. Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что экономистов 90-х годов во власти уж не осталось.

«Разве что Алексей Леонидович Кудрин, и тот не в полном объеме. Перековался и уже дрейфует в сторону Сергея Глазьева», — добавил Путин.

Советник президента РФ не первый год говорит о том, что изъятие средств из экономики и накапливание их в Фонде национального благосостояния «не гарантирует нам макроэкономическую стабильность, потому что платой за сокращение инвестиций становится технологическое отставание страны и снижение ее конкуретноспособности, а это влечет за собой девальвацию рубля и очередную волну инфляции».

А без инвестиций никакого экономического прорыва в России не будет. Так, например, Китай за 10 лет в 30 раз нарастил инвестиции. Пойти нам тем же путем ничего не мешает.

Сходной позиции придерживаются многие эксперты и в этом смысле «дрейф» в сторону Глазьева такими темпами скоро можно будет назвать массовым явлением.

Так, заведующий Лаборатория структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, который занимал должность заместителя министра экономического развития России с 2014 по 2017 годы, не сомневается, что «кубышку» надо открывать.

«Мы давно об этом говорили... бюджетное правило нынешнее – оно избыточное, жесткое. И, конечно, есть много национальных приоритетных задач, прежде всего, наверное, в области здравоохранения, куда можно было резервы использовать. А то, что мы превысили полтриллиона долларов резервов, думаю, что здесь особо гордиться нечем», — отметил он в интервью «Газете.Ru».

По состоянию на 20 июня 2019 года, международные резервы ЦБ составляют $495 млрд. В то время, когда Кудрин возглавлял Минфин, до сентября 2011 года, в «кубышке» лежало $510 млрд.

«Кубышка» — это Фонд национального благосостояния, который формируется из доходов от продажи нефти, когда сумма, которая выше 40 долларов за баррель изымается в данный фонд. Но почему-то деньги этого фонда вкладываются в ценные бумаги США, страны Евросоюза и в последние время — в Китай. Получается, что эти деньги работают на чужую экономику, а не на собственную, отмечает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын,

«Сейчас деньги привлекаются в бюджет самым неблагоприятным способом – повышением налогов, в частности, НДС. Это изъятие средств из бизнеса, у населения, тогда как ресурсы есть в резервах», — обращает внимание ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

И опасность инфляционной составляющей при частичном использовании «кубышки», о которой говорят в правительстве, преувеличена, считает Исмаилов. Минфин не побоялся разгона инфляции за счёт того же увеличения НДС, которое действительно взметнуло цены и повысило инфляцию до уровня свыше 5%, напоминает эксперт.